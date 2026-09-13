Синка - Очерк литургики – Часть 2

Вторая часть «Очерка литургики» Тарсиция Синки представляет собой систематическое введение в те формы богослужебной жизни Католической Церкви, которые окружают Евхаристию и раскрывают ее действие во времени, в церковной общине и в основных состояниях человеческой жизни. Исходным пунктом служит Литургия Часов как общественная молитва Церкви; затем автор переходит к богословию и чинопоследованиям таинств, сакраменталиям, монашеским обрядам и христианскому погребению. Сквозной принцип книги состоит в том, что литургический обряд нельзя понимать как самодовлеющую церемонию: он должен быть прочитан в свете Священного Писания, Пасхальной тайны Христа, истории Церкви и активного участия верующих.

Синка соединяет исторический очерк с объяснением богословского смысла и практическим разбором реформированных после Второго Ватиканского Собора литургических книг. Поэтому книга одновременно выполняет функции учебника литургики, краткой истории западного обряда и пастырского комментария. Наиболее характерна для автора последовательность «Слово — Вера — Таинство»: литургический знак, по его убеждению, становится понятным и духовно плодотворным тогда, когда его значение раскрыто Словом Божиим и принято верой церковной общины.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть 2

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», 2002. — Ч. 2. — 78 с.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Содержание