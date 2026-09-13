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Синка - Очерк литургики – Часть 2

Синка - Очерк литургики – Часть 2
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, CATHOLICISM, Theology, Educational

Вторая часть «Очерка литургики» Тарсиция Синки представляет собой систематическое введение в те формы богослужебной жизни Католической Церкви, которые окружают Евхаристию и раскрывают ее действие во времени, в церковной общине и в основных состояниях человеческой жизни. Исходным пунктом служит Литургия Часов как общественная молитва Церкви; затем автор переходит к богословию и чинопоследованиям таинств, сакраменталиям, монашеским обрядам и христианскому погребению. Сквозной принцип книги состоит в том, что литургический обряд нельзя понимать как самодовлеющую церемонию: он должен быть прочитан в свете Священного Писания, Пасхальной тайны Христа, истории Церкви и активного участия верующих.

Синка соединяет исторический очерк с объяснением богословского смысла и практическим разбором реформированных после Второго Ватиканского Собора литургических книг. Поэтому книга одновременно выполняет функции учебника литургики, краткой истории западного обряда и пастырского комментария. Наиболее характерна для автора последовательность «Слово — Вера — Таинство»: литургический знак, по его убеждению, становится понятным и духовно плодотворным тогда, когда его значение раскрыто Словом Божиим и принято верой церковной общины.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть 2

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», 2002. — Ч. 2. — 78 с.

Синка Тарсиций – Очерк литургики – Содержание

  1. Литургия Часов

    • Понятие Литургии Часов

    • История развития Литургии Часов

      • Молитвенные традиции Ветхого Завета

      • Пример Христа

      • Молитва Церкви в ранние века

      • Возникновение и развитие служения Литургии Часов

    • Значение Литургии Часов в жизни Церкви

    • Отдельные молитвенные часы

      • Предначинание и призыв к молитве

      • Час Чтений

      • Утреня

      • Дневной Час

      • Вечерня

      • Повечерие

      • Соединение отдельных часов со Святой Мессой

      • Объединение канонических часов

    • Элементы Литургии Часов

      • Псалмы

      • Антифоны

      • Песнопения Ветхого и Нового Завета

      • Библейские, патристические и агиографические чтения

      • Ответы и гимны

      • Прошения, Молитва Господня и заключительные молитвы

      • Святое молчание

    • Структура молитвенных служений различной степени

    • Совершение Литургии Часов в течение года

  2. Литургия святых таинств

    • Вступительные замечания

    • Значение таинств в жизни Церкви

      • Освящение человека

      • Созидание Мистического Тела Христова

      • Почитание Бога

      • Слово — Вера — Таинство

  3. Таинства христианского посвящения

    • История обряда крещения

    • Новый чин христианского посвящения детей

    • Чин христианского посвящения детей с комментариями

    • Чин христианского посвящения взрослых

      • История обновленного обряда

      • Обряды торжественного катехумената

      • Первая ступень

      • Избрание

      • Таинства посвящения

      • Мистагогия

    • Значение и структура обрядов миропомазания

    • Чин миропомазания и комментарии к нему

  4. Покаянные богослужения

    • Библейская и богословско-литургическая основа таинства покаяния

    • Историческое развитие обрядов покаяния

    • Чин таинства покаяния

    • Примирение многих кающихся

    • Покаянные богослужения

  5. Таинство Елеопомазания больных

    • Значение и историческое развитие

    • Обряды помазания больных

    • Елеопомазание во время Святой Мессы

  6. Таинство священства

    • Библейские основы и история развития

    • Рукоположение в диакона

    • Рукоположение во священника

    • Рукоположение во епископа

    • Иерархические ступени, ведущие ко священству

    • Литургические служения чтеца и аколита

    • Принятие в кандидаты на рукоположение

    • Принятие целибата

  7. Богослужение таинства брака

    • Сакраментальность христианского брака

    • Историческое развитие обрядов

    • Новый чин таинства брака

    • Брак лиц разных вероисповеданий

  8. Сакраменталии

  9. Монашеские обряды

    • Термин и исторический очерк

    • Принесение монашеских обетов

    • Посвящение дев

    • Бенедикция аббата и настоятельницы монастыря

  10. Смерть христианина и заупокойная Месса

    • История христианских погребальных обрядов

    • Новый чин погребения

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Added 13.09.2026
Author zealot
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