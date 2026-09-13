Синка - Очерк литургики – Часть 2
Вторая часть «Очерка литургики» Тарсиция Синки представляет собой систематическое введение в те формы богослужебной жизни Католической Церкви, которые окружают Евхаристию и раскрывают ее действие во времени, в церковной общине и в основных состояниях человеческой жизни. Исходным пунктом служит Литургия Часов как общественная молитва Церкви; затем автор переходит к богословию и чинопоследованиям таинств, сакраменталиям, монашеским обрядам и христианскому погребению. Сквозной принцип книги состоит в том, что литургический обряд нельзя понимать как самодовлеющую церемонию: он должен быть прочитан в свете Священного Писания, Пасхальной тайны Христа, истории Церкви и активного участия верующих.
Синка соединяет исторический очерк с объяснением богословского смысла и практическим разбором реформированных после Второго Ватиканского Собора литургических книг. Поэтому книга одновременно выполняет функции учебника литургики, краткой истории западного обряда и пастырского комментария. Наиболее характерна для автора последовательность «Слово — Вера — Таинство»: литургический знак, по его убеждению, становится понятным и духовно плодотворным тогда, когда его значение раскрыто Словом Божиим и принято верой церковной общины.
Синка Тарсиций – Очерк литургики – Часть 2
Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария — Царица Апостолов», 2002. — Ч. 2. — 78 с.
Синка Тарсиций – Очерк литургики – Содержание
Литургия Часов
Понятие Литургии Часов
История развития Литургии Часов
Молитвенные традиции Ветхого Завета
Пример Христа
Молитва Церкви в ранние века
Возникновение и развитие служения Литургии Часов
Значение Литургии Часов в жизни Церкви
Отдельные молитвенные часы
Предначинание и призыв к молитве
Час Чтений
Утреня
Дневной Час
Вечерня
Повечерие
Соединение отдельных часов со Святой Мессой
Объединение канонических часов
Элементы Литургии Часов
Псалмы
Антифоны
Песнопения Ветхого и Нового Завета
Библейские, патристические и агиографические чтения
Ответы и гимны
Прошения, Молитва Господня и заключительные молитвы
Святое молчание
Структура молитвенных служений различной степени
Совершение Литургии Часов в течение года
Литургия святых таинств
Вступительные замечания
Значение таинств в жизни Церкви
Освящение человека
Созидание Мистического Тела Христова
Почитание Бога
Слово — Вера — Таинство
Таинства христианского посвящения
История обряда крещения
Новый чин христианского посвящения детей
Чин христианского посвящения детей с комментариями
Чин христианского посвящения взрослых
История обновленного обряда
Обряды торжественного катехумената
Первая ступень
Избрание
Таинства посвящения
Мистагогия
Значение и структура обрядов миропомазания
Чин миропомазания и комментарии к нему
Покаянные богослужения
Библейская и богословско-литургическая основа таинства покаяния
Историческое развитие обрядов покаяния
Чин таинства покаяния
Примирение многих кающихся
Покаянные богослужения
Таинство Елеопомазания больных
Значение и историческое развитие
Обряды помазания больных
Елеопомазание во время Святой Мессы
Таинство священства
Библейские основы и история развития
Рукоположение в диакона
Рукоположение во священника
Рукоположение во епископа
Иерархические ступени, ведущие ко священству
Литургические служения чтеца и аколита
Принятие в кандидаты на рукоположение
Принятие целибата
Богослужение таинства брака
Сакраментальность христианского брака
Историческое развитие обрядов
Новый чин таинства брака
Брак лиц разных вероисповеданий
Сакраменталии
Монашеские обряды
Термин и исторический очерк
Принесение монашеских обетов
Посвящение дев
Бенедикция аббата и настоятельницы монастыря
Смерть христианина и заупокойная Месса
История христианских погребальных обрядов
Новый чин погребения
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