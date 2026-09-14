Барт - Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам

«Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам» объединяет две экзегетические работы Карла Барта, относящиеся к разным периодам его богословского развития. «Краткое толкование Послания к Римлянам», выросшее из базельских лекций 1940–1941 годов, представляет зрелое возвращение Барта к библейскому тексту, которому несколькими десятилетиями ранее была посвящена его знаменитая книга «Послание к Римлянам». Здесь апостольское благовестие рассматривается как Божье действие суда и спасения: Евангелие осуждает человека, оправдывает верующего, примиряет его с Богом, освящает, освобождает и вводит в жизнь Святого Духа. Особое место занимают главы об Израиле, Церкви, избрании, христианской этике и апостольском служении.

«Толкование Послания к Филиппийцам», основанное на лекционном курсе 1926/27 года, соединяет внимательную работу с греческим текстом с богословским истолкованием Павловой христологии, экклезиологии и этики. Барт раскрывает темы участия в благодати, страдания ради Евангелия, уничижения и возвышения Христа, праведности от Бога, христианской радости, мира и взаимного служения. Обе работы показывают характерный для Барта способ чтения Писания: экзегеза не ограничивается исторической реконструкцией, но стремится услышать в апостольском тексте обращенное к Церкви Слово, причем сам Барт формулирует свою задачу как стремление «дать говорить самому Павлу».

Барт Карл – Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам

Барт К. Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам / пер. с нем. В. Хулапа («Краткое толкование Послания к Римлянам»), В. Витковского («Толкование Послания к Филиппийцам»); ред. А. Лукьянов, Э. Волкова. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – X + 306 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-5-98647-233-1

Барт Карл – Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам – Содержание