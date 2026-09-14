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Барт - Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам

Барт - Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Ethics
Series Современное богословие ББИ (40 books)

«Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам» объединяет две экзегетические работы Карла Барта, относящиеся к разным периодам его богословского развития. «Краткое толкование Послания к Римлянам», выросшее из базельских лекций 1940–1941 годов, представляет зрелое возвращение Барта к библейскому тексту, которому несколькими десятилетиями ранее была посвящена его знаменитая книга «Послание к Римлянам». Здесь апостольское благовестие рассматривается как Божье действие суда и спасения: Евангелие осуждает человека, оправдывает верующего, примиряет его с Богом, освящает, освобождает и вводит в жизнь Святого Духа. Особое место занимают главы об Израиле, Церкви, избрании, христианской этике и апостольском служении.

«Толкование Послания к Филиппийцам», основанное на лекционном курсе 1926/27 года, соединяет внимательную работу с греческим текстом с богословским истолкованием Павловой христологии, экклезиологии и этики. Барт раскрывает темы участия в благодати, страдания ради Евангелия, уничижения и возвышения Христа, праведности от Бога, христианской радости, мира и взаимного служения. Обе работы показывают характерный для Барта способ чтения Писания: экзегеза не ограничивается исторической реконструкцией, но стремится услышать в апостольском тексте обращенное к Церкви Слово, причем сам Барт формулирует свою задачу как стремление «дать говорить самому Павлу».

Барт Карл – Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам

Барт К. Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам / пер. с нем. В. Хулапа («Краткое толкование Послания к Римлянам»), В. Витковского («Толкование Послания к Филиппийцам»); ред. А. Лукьянов, Э. Волкова. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – X + 306 с. – (Современное богословие).

ISBN 978-5-98647-233-1

Барт Карл – Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам – Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • Краткое толкование Послания к Римлянам

    • Предисловие

    • Введение и общий обзор

    • Служение апостолов и Евангелие (1:1–17)

    • Евангелие как осуждение человека Богом (1:18–3:20)

    • Евангелие как оправдание верующего Богом (3:21–4:25)

    • Евангелие как примирение человека с Богом (5:1–21)

    • Евангелие как освящение человека (6:1–23)

    • Евангелие как освобождение человека (7:1–25)

    • Евангелие как утверждение закона Божьего (8:1–39)

    • Евангелие среди иудеев (9:1–11:36)

    • Евангелие среди христиан (12:1–15:13)

    • Апостол и община (15:14–16:27)

  • Толкование Послания к Филиппийцам

    • Предисловие

    • Пролог (1:1–2)

    • Соучастники благодати (1:3–11)

    • Христос будет возвеличиваться (1:12–26)

    • Дети Божии среди извращенного рода (1:27–2:16)

    • Радуйтесь в Господе! (2:17–3:1а)

    • Праведность из Бога (3:1б–4:1)

    • Бог мира (4:2–9)

    • Жертва, угодная Богу (4:10–23)

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 12 hours ago
Большое спасибо!

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