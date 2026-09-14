Барроуз Джереми - Учись быть счастливым

В данной книге говорится о счастье, и не просто о каком-либо абстрактном счастье, а о совершенно особом, которого могут достичь лишь те, кто ведет христианский образ жизни. Для описания такого счастья мы используем различные слова. Обычно я называю его «христианским счастьем» или просто «счастьем»; но не следует думать, что быть довольным — значит иметь все, чего хочется. Иногда мы употребляем другое слово — «радость»; но оно не означает, что мы должны широко улыбаться, даже когда нам очень грустно. Еще одно слово, которое используется для описания счастья, — это «удовлетворение»; но мы не должны думать, что данное слово означает унылое согласие с волей Божьей (поскольку ничего другого делать не остается). Все эти слова описывают глубокое внутреннее удовлетворение, которое христиане ис- пытывают, сознавая присутствие Божье в их жизни, и которое дает им возможность оставаться счастливыми и не роптать на Бога даже тогда, когда кажется, что все направлено против них, — точно так же, как счастливая семья остается счастливой даже в трудные времена, потому что ее члены всегда получают удовольствие от обще- ния друг с другом.

Данная книга представляет собой упрощенный и сокращенный вариант классического произведения Джереми Барроуза (1599 - 1646) «The Rare Jewel of Christian Contentment» («Редкое сокровище христианской удовлетворенности жизнью»). Произведение Дж. Барроуза является толкованием Послания к Филиппийцам 4:11. Автор рассматривает тему христианской удовлетворенности жизнью с различных точек зрения: он приводит много доказательств и часто повторяет сказанное ранее, но уже в другом контексте. Некоторых читателей это может привести в смущение, особенно, если они захотят прочитать данную книгу от начала и до конца за один присест. Лучше всего читать ее понемногу, размышляя о прочитанном.

Джереми Барроуз - Учись быть счастливым

Пер. с англ. / Джереми Барроуз. — 2-е изд. — СПб.: Мирт, 2009. — 52 с.

ISBN 978-5-88869-245-5.

Джереми Барроуз - Учись быть счастливым - Оглавление

Предисловие

Глава 1. Христианское счастье

Глава 2. Великая тайна

Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 1-2

Глава 3. Обетования Божьи

Глава 4. Школа счастья

Глава 5. Быть счастливым полезно

Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 3-5

Глава 6. Недовольство пагубно для вас

Глава 7. Пора перестать быть недовольным

Глава 8. Никаких оправданий!

Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 6-8

Глава 9. Счастье. Как его обрести?

Глава 10. Счастье. Как его сохранить?

Вопросы, которые помогут вам лучше понять содержание глав 9 и 10