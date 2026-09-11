Лихачёва - Девичьи беседы
«Девичьи беседы» — материал для наставнических встреч с девушками-подростками и незамужними женщинами, посвящённый трём взаимосвязанным темам: пониманию женственности, отношению к собственной сексуальности и практике христианского благочестия. Составитель исходит из убеждения, что задача наставника состоит не просто в том, чтобы дать готовый перечень «можно» и «нельзя», а в том, чтобы сформировать систему христианских ориентиров, на основании которых девушка сможет самостоятельно оценивать свои решения, отношения и образ жизни.
Три основные беседы соотносятся с тремя измерениями человеческого существования — душой, телом и духом. Женственность рассматривается через отношения с Богом, мужчиной и будущими детьми; сексуальность — через категории целомудрия, брака и ответственности; благочестие — как подготовка личности к зрелой христианской жизни. Материал рассчитан прежде всего на практическую работу наставниц с девушками и снабжён вопросами для обсуждения и приложениями о различиях мужчин и женщин и о скромности в одежде.
Лихачёва Е. – Девичьи беседы – С подростками и незамужними: о женственности, сексуальности и благочестии
Сост. Е. Лихачёва. – 2020. – 25 с.
Лихачёва Е. – Девичьи беседы – Содержание
Интро
Я – девочка, они – мальчики. Понимание своей женственности
Вступление
Опросник
Божье понятие женственности
Личность
Жена
Мать
Как убивается женственность
В отношениях с Богом
В отношениях с мужчиной
В отношении к детям
Заключение
Я – сад, они – голодны. Обуздание своей сексуальности
Вступление
Опросник
Мир мужчин
Два сада
Открытый сад
Запертый сад
Заключение
Я – сокровище, они – искатели. Практика своего благочестия
Вступление
Опросник
Созидай отношения с Богом
Духовная подготовка
Созидай отношения с собой
Интеллектуальная подготовка
Эмоциональная подготовка
Материальная подготовка
Бытовая подготовка
Физическая подготовка
Созидай отношения с людьми
Практическая подготовка
Заключение
Приложение 1. Отличия мужчин и женщин
Мозг
Речь
Ориентация в пространстве
Зрение
Слух
Осязание
Вкус и обоняние
Манера разговора
Особенности восприятия
Мышление
Наблюдательность
Эмоциональность
Самооценка
Критичность
Приоритеты
Потребность в общении
Взаимоотношения с окружающими
Взаимоотношения в коллективе
Восприятие работы
Приложение 2. Одежда. Проверка скромности
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