Лихачёва - Девичьи беседы

«Девичьи беседы» — материал для наставнических встреч с девушками-подростками и незамужними женщинами, посвящённый трём взаимосвязанным темам: пониманию женственности, отношению к собственной сексуальности и практике христианского благочестия. Составитель исходит из убеждения, что задача наставника состоит не просто в том, чтобы дать готовый перечень «можно» и «нельзя», а в том, чтобы сформировать систему христианских ориентиров, на основании которых девушка сможет самостоятельно оценивать свои решения, отношения и образ жизни.

Три основные беседы соотносятся с тремя измерениями человеческого существования — душой, телом и духом. Женственность рассматривается через отношения с Богом, мужчиной и будущими детьми; сексуальность — через категории целомудрия, брака и ответственности; благочестие — как подготовка личности к зрелой христианской жизни. Материал рассчитан прежде всего на практическую работу наставниц с девушками и снабжён вопросами для обсуждения и приложениями о различиях мужчин и женщин и о скромности в одежде.

Лихачёва Е. – Девичьи беседы – С подростками и незамужними: о женственности, сексуальности и благочестии

Сост. Е. Лихачёва. – 2020. – 25 с.

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