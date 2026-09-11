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Лихачёва - Девичьи беседы

Лихачёва - Девичьи беседы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Девичьи беседы» — материал для наставнических встреч с девушками-подростками и незамужними женщинами, посвящённый трём взаимосвязанным темам: пониманию женственности, отношению к собственной сексуальности и практике христианского благочестия. Составитель исходит из убеждения, что задача наставника состоит не просто в том, чтобы дать готовый перечень «можно» и «нельзя», а в том, чтобы сформировать систему христианских ориентиров, на основании которых девушка сможет самостоятельно оценивать свои решения, отношения и образ жизни.

Три основные беседы соотносятся с тремя измерениями человеческого существования — душой, телом и духом. Женственность рассматривается через отношения с Богом, мужчиной и будущими детьми; сексуальность — через категории целомудрия, брака и ответственности; благочестие — как подготовка личности к зрелой христианской жизни. Материал рассчитан прежде всего на практическую работу наставниц с девушками и снабжён вопросами для обсуждения и приложениями о различиях мужчин и женщин и о скромности в одежде.

Лихачёва Е. – Девичьи беседы – С подростками и незамужними: о женственности, сексуальности и благочестии

Сост. Е. Лихачёва. – 2020. – 25 с.

Лихачёва Е. – Девичьи беседы – Содержание

  • Интро

  • Я – девочка, они – мальчики. Понимание своей женственности

    • Вступление

    • Опросник

    • Божье понятие женственности

      • Личность

      • Жена

      • Мать

    • Как убивается женственность

      • В отношениях с Богом

      • В отношениях с мужчиной

      • В отношении к детям

    • Заключение

  • Я – сад, они – голодны. Обуздание своей сексуальности

    • Вступление

    • Опросник

    • Мир мужчин

    • Два сада

      • Открытый сад

      • Запертый сад

    • Заключение

  • Я – сокровище, они – искатели. Практика своего благочестия

    • Вступление

    • Опросник

    • Созидай отношения с Богом

      • Духовная подготовка

    • Созидай отношения с собой

      • Интеллектуальная подготовка

      • Эмоциональная подготовка

      • Материальная подготовка

      • Бытовая подготовка

      • Физическая подготовка

    • Созидай отношения с людьми

      • Практическая подготовка

    • Заключение

  • Приложение 1. Отличия мужчин и женщин

    • Мозг

    • Речь

    • Ориентация в пространстве

    • Зрение

    • Слух

    • Осязание

    • Вкус и обоняние

    • Манера разговора

    • Особенности восприятия

    • Мышление

    • Наблюдательность

    • Эмоциональность

    • Самооценка

    • Критичность

    • Приоритеты

    • Потребность в общении

    • Взаимоотношения с окружающими

    • Взаимоотношения в коллективе

    • Восприятие работы

  • Приложение 2. Одежда. Проверка скромности

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 11.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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