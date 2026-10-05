Книга Тараса Кузьо «Война Путина против Украины» представляет собой масштабное исследование идеологических, политических и социальных истоков российской агрессии против Украины. Автор рассматривает войну не как внезапную реакцию Кремля на события 2013–2014 годов, а как закономерный итог длительного развития русского империализма, отрицания украинской субъектности, постсоветского реваншизма и специфической политической культуры, в которой переплетаются национализм, неосталинизм, антизападничество, антисемитские клише и криминальные практики. Особенность работы состоит в том, что она соединяет анализ идей с анализом институтов и среды: наряду с историей российской политической мысли и пропаганды автор исследует Донбасс, Партию регионов, постсоветские криминальные сети, гибридную войну, права человека и трансформацию украинской идентичности под воздействием войны.

Исследование опирается не только на широкий круг академической и публицистической литературы, но и на полевой материал: в 2013–2016 годах автор многократно посещал восток и юг Украины, а также зону боевых действий, записав сотни интервью. Благодаря этому книга сочетает макроисторическую перспективу с конкретным анализом крымской аннексии, провала проекта «Новороссия», роли местных элит, российских спецслужб и прокси-структур. Важнейший вывод автора заключается в том, что война, задуманная как средство подчинения и дестабилизации Украины, привела к противоположному результату: укрепила украинскую политическую нацию, ускорила дистанцирование от России и выявила глубокий кризис самой российской постимперской идентичности.

Кузьо Тарас – Война Путина против Украины – Революция, национализм и криминалитет

Кузьо Тарас. Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет / пер. Дарии Литошенко. — К.: Дух і Літера, 2018. — 600 с.

ISBN 978-966-378-651-3

Тарас Кузьо – Война Путина против Украины – Содержание