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Кузьо - Война Путина против Украины

Кузьо - Война Путина против Украины
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Category ESXATOS BOOKS, History, Ethics, Sociology Political Science

Книга Тараса Кузьо «Война Путина против Украины» представляет собой масштабное исследование идеологических, политических и социальных истоков российской агрессии против Украины. Автор рассматривает войну не как внезапную реакцию Кремля на события 2013–2014 годов, а как закономерный итог длительного развития русского империализма, отрицания украинской субъектности, постсоветского реваншизма и специфической политической культуры, в которой переплетаются национализм, неосталинизм, антизападничество, антисемитские клише и криминальные практики. Особенность работы состоит в том, что она соединяет анализ идей с анализом институтов и среды: наряду с историей российской политической мысли и пропаганды автор исследует Донбасс, Партию регионов, постсоветские криминальные сети, гибридную войну, права человека и трансформацию украинской идентичности под воздействием войны.

Исследование опирается не только на широкий круг академической и публицистической литературы, но и на полевой материал: в 2013–2016 годах автор многократно посещал восток и юг Украины, а также зону боевых действий, записав сотни интервью. Благодаря этому книга сочетает макроисторическую перспективу с конкретным анализом крымской аннексии, провала проекта «Новороссия», роли местных элит, российских спецслужб и прокси-структур. Важнейший вывод автора заключается в том, что война, задуманная как средство подчинения и дестабилизации Украины, привела к противоположному результату: укрепила украинскую политическую нацию, ускорила дистанцирование от России и выявила глубокий кризис самой российской постимперской идентичности.

Кузьо Тарас – Война Путина против Украины – Революция, национализм и криминалитет

Кузьо Тарас. Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет / пер. Дарии Литошенко. — К.: Дух і Літера, 2018. — 600 с.

ISBN 978-966-378-651-3

Тарас Кузьо – Война Путина против Украины – Содержание

  • Аббревиатуры, акронимы, ключевые термины и личности

  • Благодарности

  • Предисловие к русскому изданию

  • Хронология

  • Глава 1. Новая «холодная война»: Россия ведет войну с Западом и Украиной

  • Глава 2. Русский национализм, империализм и Украина

  • Глава 3. Украинофобия и ресталинизация

  • Глава 4. Антисионизм и антисемитизм

  • Глава 5. Преступность и насилие

  • Глава 6. Донбасс и Украина

  • Глава 7. Партия регионов

  • Глава 8. Подчинение и расчленение Украины

  • Глава 9. Вторжение, аннексия и гибридная война

  • Глава 10. Права человека и военные преступления

  • Глава 11. Национальная идентичность Украины и война Путина

  • Интервью, проведенные в Украине

  • Рекомендованная литература

  • Алфавитный указатель

Views 74
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 20 hours ago
Большое спасибо!

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