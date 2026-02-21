Книга Евгении Лёзиной «XX век: проработка прошлого», которую вы держите в руках, - одно из самых серьезных и глубоких исследований практик выхода из тоталитаризма. В российской научной литературе эта работа - совершенно уникальное явление. Вводится обширный и новый фактический материал, по большей части совершенно неизвестный отечественной публике, а его обобщение строится на опыте политологии, психологии, юриспруденции, социологии. Понимание проблематики социальных процессов XX века, социальной истории, к которому российские интеллектуалы еще только начинают подходить или могут подойти в ближайшие годы, в этой работе является продуманным концептуальным основанием.

Принципиально важен здесь сам стиль и манера мышления, необычная по своей зрелости и широте кругозора. Она предполагает сочетание социально-исторического анализа и описания правовых и институциональных практик выхода из тоталитаризма, включая социологический, политологический и психологический разбор последствий и эффективности мер, предпринятых обществами разных стран. Трезвое представление автора о масштабе проблемы и колоссальных трудностях в ее решении делает изложение ясным, эмоционально сдержанным, лишенным как избыточного оптимизма, так и фатального пессимизма. У меня нет сомнений, что эту книгу будут изучать в учебных курсах на исторических, политологических и социологических факультетах российских университетов. Когда это случится - через 5, 10 или 15 лет, -не знаю, но уверен, что эта монография займет свое место в ряду образцовых произведений, подводящих итоги XX века.

Евгения Лёзина - XX век - проработка прошлого - Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы

(Либерал.ru)

«НЛО», 2021. - 327 с.

ISBN 978-5-44-481645-5

Евгения Лёзина - XX век - проработка прошлого - Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы - Содержание

Преодолевая равнодушие, страх и молчание

Предисловие

Часть I

1. Денацификация Западной Германии[13]

2. Источники изменения официальной коллективной памяти в послевоенной ФРГ[98]

3. На пути к демократии. Трансформация политической культуры ФРГ в контексте проблем памяти и идентичности[247]

Часть II

4. Когда пала Берлинская стена. Юридическо-правовая проработка прошлого ГДР в объединенной Германии[346]

5. Демонтаж соцлагеря. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Европы[578]

Часть III

6. ВЧК и ее преемники: практики террора и методы дискриминации[908]

7. Трансформации органов государственной безопасности в постсоветской России[1075]

8. «Стать центром сопротивления насилию...» К истории создания общества «Мемориал»[1285]

9. Двадцать восемь панфиловцев снова в строю. Почему Россия возвращается к системе государственной идеологии[1372]

10. Опыт украинской люстрации[1439]

Краткая библиография

Об авторе