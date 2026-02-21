Статьи, составившие эту книгу, написаны за десятилетие, в 2009-2019 году. Они содержат анализ и интерпретацию результатов исследований массового сознания. Регулярные опросы общественного мнения, которые ведет «Левада-Центр» с конца 1980-х годов, указывали на то, что усиление авторитарного режима воспринимается скорее с одобрением, хотя и не всегда, и не всеми категориями населения. Периодически возникали ситуации (в 2005, 2009-2013, 2018 годах), отмеченные ростом недовольства и снижением поддержки «национального лидера», антипутинскими демонстрациями, но выраженного и сильного организованного политического сопротивления практически не было.

В России утвердилось представление, что опросы общественного мнения - это и есть социология. В каком-то смысле это верно, поскольку следов работы других предметных социологов не видно или они настолько не интересны публике, что не образуют общественно значимого факта, то есть их нет в общественном сознании. Можно сказать, что общество в России табуирует и вытесняет из сознания наиболее важные для себя проблемы, связанные с некрозом морального сознания, возникшим вследствие непреодоленного прошлого. Как говорил В. С. Черномырдин: «Надо же думать, что понимать!».

Лев Гудков - Возвратный тоталитаризм - Том 1

«НЛО», 2022. — 488 c.

ISBN 978-5-4448-1674-5

Лев Гудков - Возвратный тоталитаризм - Том 1 - Содержание

Предисловие

Раздел 1

Ресентиментный национализм

1. Идеологические основания путинского консерватизма

2. От кризиса легитимности 2011 года к консолидации вокруг власти: смысл антиукраинской политики

После Крыма: патриотическая мобилизация и ее следствия

Технология негативной мобилизации]

Структура и функции российского антиамериканизма: фаза мобилизации (2012—2015)

Раздел 2

«Доверие» в России: смысл, функции, структура]

1. Общие характеристики институционального «доверия» в России - 2. Доверие в структурах неформального взаимодействия - 3. Феномен «доверия» в социологической перспективе - 4. Доверие как социальный капитал. Его типы - 5. Двойственность доверия к опорным институтам: власть, церковь и армия - 6. Незавершенная десакрализация власти и государства - 7. Заключение

Приложение

Человек в неморальном пространстве: к социологии морали в посттоталитарном обществе

1. Политика и мораль. К социологической теории морали - 2. Конец советской интеллигенции: последствия для массовой «морали» - 3. Распад системы обнажил репрессивные институты - 4. Парадокс отношения к власти: сочетание иллюзий и прагматической трезвости - 5. Институты как механизм селекции человеческих типов - 6. Насилие как «культура» (смысловые функции насилия). Оборотная сторона «героического варварства» - 7. «Наглость» как политический стиль - 8. Парадоксы привычного насилия: стерилизация морали - 9. Социализация к насилию. Конформизм и другие защитные механизмы понижающей адаптации - 10. Заключение

Время и история в сознании россиян