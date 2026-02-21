Второй том фундаментального труда Льва Гудкова «Возвратный тоталитаризм» представляет собой глубокий социологический анализ механизмов регресса и реставрации авторитарных институтов в современной России. Автор, один из ведущих российских социологов и многолетний руководитель «Левада-центра», исследует процесс того, как демократические ожидания начала 90-х годов сменились консервативной волной и формированием специфической системы управления, которую он характеризует как «возвратный» или «нео-» тоталитаризм.

В этом томе Гудков подробно рассматривает институциональную среду, которая сделала возможным этот разворот. Он анализирует роль спецслужб, судебной системы и пропаганды в создании атмосферы мобилизационного общества. Автор вводит и раскрывает концепцию «человека советского» (Homo Soveticus), исследуя, как старые социальные привычки, страхи и двоемыслие воспроизводятся в новых поколениях, становясь опорой для текущего политического режима.

Особое внимание уделяется анализу массового сознания: Гудков описывает механизмы адаптации населения к давлению государства, роль коллективных обид и имперских мифов в легитимации власти. Книга является не просто политическим комментарием, а строгим научным исследованием, основанным на десятилетиях мониторинговых опросов и качественных интервью. Это ключевой труд для понимания того, почему надежды на транзит к демократии не оправдались и каковы социальные корни нынешней политической реальности.

Лев Гудков - Возвратный тоталитаризм - Том 2

«НЛО», 2022. — 389 c.

ISBN 978-5-4448-1674-5

Лев Гудков - Возвратный тоталитаризм - Том 2 - Содержание

Раздел 2

1917 год в структуре легитимности российской власти

Образ Сталина в общественном мнении России: структура тоталитарного символа

Парадоксы социальной структуры в России

Российское правосудие в структуре путинского режима: формализм, бездушие и аморализм

Институциональное насилие (на примере массового восприятия полиции)

Раздел 3

Кризис «реальности» и социология

1. События и их «дереализация»: дискуссии о результатах выборов 2016 года - 2. «Действительность» массовой мобилизации или поддержки авторитарного лидера - 3. Недоверие к социологии - 4. Конец идеологии и политической парадигмы демократического перехода

Вторичный или возвратный тоталитаризм

«Человек советский» в условиях перемен: к истории одного исследования

Вместо заключения