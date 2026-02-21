Гудков - Возвратный тоталитаризм - Том 2
Второй том фундаментального труда Льва Гудкова «Возвратный тоталитаризм» представляет собой глубокий социологический анализ механизмов регресса и реставрации авторитарных институтов в современной России. Автор, один из ведущих российских социологов и многолетний руководитель «Левада-центра», исследует процесс того, как демократические ожидания начала 90-х годов сменились консервативной волной и формированием специфической системы управления, которую он характеризует как «возвратный» или «нео-» тоталитаризм.
В этом томе Гудков подробно рассматривает институциональную среду, которая сделала возможным этот разворот. Он анализирует роль спецслужб, судебной системы и пропаганды в создании атмосферы мобилизационного общества. Автор вводит и раскрывает концепцию «человека советского» (Homo Soveticus), исследуя, как старые социальные привычки, страхи и двоемыслие воспроизводятся в новых поколениях, становясь опорой для текущего политического режима.
Особое внимание уделяется анализу массового сознания: Гудков описывает механизмы адаптации населения к давлению государства, роль коллективных обид и имперских мифов в легитимации власти. Книга является не просто политическим комментарием, а строгим научным исследованием, основанным на десятилетиях мониторинговых опросов и качественных интервью. Это ключевой труд для понимания того, почему надежды на транзит к демократии не оправдались и каковы социальные корни нынешней политической реальности.
«НЛО», 2022. — 389 c.
ISBN 978-5-4448-1674-5
Лев Гудков - Возвратный тоталитаризм - Том 2 - Содержание
Раздел 2
1917 год в структуре легитимности российской власти
Образ Сталина в общественном мнении России: структура тоталитарного символа
Парадоксы социальной структуры в России
Российское правосудие в структуре путинского режима: формализм, бездушие и аморализм
Институциональное насилие (на примере массового восприятия полиции)
Раздел 3
Кризис «реальности» и социология
1. События и их «дереализация»: дискуссии о результатах выборов 2016 года - 2. «Действительность» массовой мобилизации или поддержки авторитарного лидера - 3. Недоверие к социологии - 4. Конец идеологии и политической парадигмы демократического перехода
Вторичный или возвратный тоталитаризм
«Человек советский» в условиях перемен: к истории одного исследования
Вместо заключения
