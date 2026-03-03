Представленная вниманию читателя книга венчает временной отрезок продолжительностью более двадцати лет, в течение которых я старался понять опыт и переживания людей, живших в Германии и под немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Книгу эту, признаюсь, я вообще изначально писать не собирался. В 2005 г. я клялся себе и другим, что, едва успев закончить «Свидетели войны: жизнь детей в нацистской Германии» (Witnesses of War: Children’s Lives under the Nazis), никогда не вернусь к теме детей, Холокоста и нацистской Германии. Работа начиналась как небольшой очерк о том, за что же все-таки сражались немцы; меня одолевало стремление кое-что сказать по этому поводу. Позднее, на протяжении академического отпуска в Свободном университете Берлина в 2006-2007 гг., эссе зажило своей жизнью и стало перерастать в нечто более крупное.

Между двумя книгами явно существует преемственность. Наиболее очевидное сходство — мой интерес к изучению субъективного в истории общества на примере письменных документов эпохи и попытка понять механизм восприятия людьми разворачивавшихся вокруг них событий; ведь в таких случаях никто не знает наперед, как все закончится. Но нельзя не заметить и столь же явных различий. В книге «Свидетели войны» я стремился относиться к детям как к самостоятельным игрокам на общественном поле, к тому же пытаясь совместить несовместимое — точки зрения детей, которых война и расизм разделили на победителей и побежденных. Книга, которую вы держите в руках, выявляет иную проблему: как докопаться до страхов и надежд общества, откуда происходили победители и преступники, чтобы понять, как немцы оправдывали войну для самих себя. Чтобы заострить внимание на вопросе, я постарался «настроить объектив» разом в ширину и в глубину, для первого использовав «крупный» план, основываясь на информации из подслушанного в разговорах людей осведомителями или выявленного военной цензурой при перлюстрации писем; для второго — обратившись к выбранным мной индивидам, представителям разных слоев социума, наблюдая на протяжении значительного периода времени за изменением их чаяний и планов по мере течения войны и приобретаемого с нею опыта. При таком подходе голоса жертв звучат тише, чем в «Свидетелях войны», но не умолкают совсем; вместе с тем без такого контрастного фона невозможно прочувствовать, насколько различно — и часто эгоистически — немцы выстраивали свое ограниченное понимание войны.

Одной из главных составляющих данной книги выступают собрания писем друг к другу возлюбленных, близких друзей, родителей и детей, ну и, конечно, супружеских пар. Подобными источниками пользовались многие историки, но зачастую с иным результатом. К примеру, Библиотека Новой истории (Bibliothek fur Zeitgeschichte) в Штутгарте располагает знаменитой коллекцией примерно из 25 000 писем, собранных Рейнгольдом Штерцом. К сожалению, письма каталогизированы по хронологии, а не по авторам, а потому наглядно показывают срез субъективных мнений в конкретные моменты войны, но не дают возможности проследить цепочку — установить, насколько твердо написавший их человек держался своих убеждений на более или менее продолжительном временном отрезке. При отборе я взял на вооружение другой подход. Мне важен обмен корреспонденцией продолжительностью как минимум в несколько лет, что дает возможность наблюдать процесс изменения и развития личных отношений между людьми — да и самих мотивов, заставлявших их браться за перо, — по мере течения событий. Данный метод позволяет воссоздать более точную картину — посмотреть на происходящее через ту самую призму, сквозь которую отдельные индивиды видели и оценивали самые важные его моменты.

Николас Старгардт - Мобилизованная нация : Германия 1939-1945 - Содержание

Карты

Предисловие

Введение

Часть I. ОТРАЖАЯ НАПАДЕНИЕ

1. Ненужная война

2. Смыкая ряды

3. Крайние меры

Часть II. ХОЗЯЕВА ЕВРОПЫ

4. Прорыв

5. Победители и побежденные

Часть III. ТЕНЬ 1812 ГОДА

6. Германский крестовый поход

7. Первое поражение

Часть IV В ТУПИКЕ

8. Секрет Полишинеля

9. Выкачивание ресурсов Европы

10. Письма к мертвым

Часть V ВОЙНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ

11. Бомбежки и возмездие

12. «Держаться до конца!»

13. Время взаймы

Часть VI. ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ

14. Вгрызаясь в землю

15. Крушение

16. Последний аккорд

Заключение. Переход через пропасть

Примечания

Библиография

Фотоматериалы

Николас Старгардт - Свидетели войны : Жизнь детей при нацистах - Содержание

Благодарность

Право на имя

Действующие лица

Введение

Часть I. ДОМАШНИЙ ФРОНТ

1. Немцы на войне

2. Дисциплинированная молодежь

3. Медицинские убийства

Часть II. РАСОВАЯ ВОЙНА

4. Жизненное пространство (Lebensraum)

5. Великий крестовый поход

6. Депортация

7. «Семейный лагерь»

Часть III. ВОЙНА ПРИХОДИТ В ДОМ

8. Бомбардировки

9. Вынужденное бегство

10. Последняя жертва

Часть IV. ЧТО БЫЛО ПОТОМ

11. Побежденные

12. Освобожденные

Примечания

Словарь топонимов

Архивные источники

Избранная библиография

Список карт