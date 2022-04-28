Учебное пособие предназначено для студентов, которые делают первые шаги в сложном поле исследований исторической памяти, планируют начать собственную работу и ищут хорошие образцы для подражания. Пособие ни в коем случае не заменит чтение текстов, о которых в нем идет речь. Скорее оно может служить путеводителем, сверяясь с которым читатели все же должны прокладывать свои собственные маршруты.

Сегодня публикации по темам, объединенным понятием «память», составляют постоянно увеличивающийся массив, за которым сложно уследить самому дотошному читателю. Предлагая небольшой список литературы после каждой главы, я не стремлюсь дать самые важные или единственно правильные статьи / отрывки из книг. Предложенные к прочтению тексты служат двум целям. С одной стороны, они должны вводить в поле академической дискуссии по какой-то важной проблеме внутри исследований исторической памяти и будить полемический задор. С другой стороны, они могут представлять собой примеры хороших исследовательских работ, способных послужить источником вдохновения.

В тексте наравне с русскими понятиями употребляются англоязычные, поскольку терминологический аппарат исследований памяти до сих пор не имеет устойчивых переводов на русский язык. Так, я использую понятие memory studies для обозначения исследовательского поля или даже самостоятельной дисциплины, как утверждают некоторые ученые (Roediger, Wertsch 2008; Olick 2009), так как до сих пор в русском языке не выработано какого-то одного термина для обозначения сферы научных исследований, связанных с проблематикой памяти. Вместо этого существует целый спектр прилагательных, с помощью которых образуются разнообразные словосочетания со словом «память»: коллективная память, социальная память, культурная память и т. п. Поскольку за каждым из них в действительности стоит выбор определенной теоретической традиции, набора ключевых авторов и методов исследования, ни одно из них не подходит для обозначения рассматриваемой в учебном пособии области в целом.

Юлия Александровна Сафронова - Историческая память: введение: учебное пособие

2-е изд., испр. и доп.

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. — 224 с. — доп. тираж 2021.

ISBN 978-5-94380-303-1

Юлия Александровна Сафронова - Историческая память: введение: учебное пособие - Содержание

Несколько слов читателям, или Как работать с учебным пособием

Глава 1. MEMORY STUDIES КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ

Что такое память?

«Мемориальный бум»

Институциональное развитие memory studies и кризис направления

Основные черты (коллективной) памяти

Глава 2. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ. МОРИС ХАЛЬБВАКС И «СОЦИАЛЬНЫЕ РАМКИ ПАМЯТИ»

Отец-основатель?

«Социальные рамки памяти»: что читать начинающему ученому?

«Легендарная топография...» и «Коллективная память»: поздний Морис Хальбвакс

Морис Хальбвакс и memory studies: ритуальная цитата или фундамент для исследования?

Глава 3. «МЕСТА ПАМЯТИ» ФРАНЦИИ. ПЬЕР НОРА

Карьера французского интеллектуала

Проект «Места памяти Франции» (1984-1993)

Что такое lieux de mémoire?

«Места памяти» на других языках

Глава 4. КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ. ЯН И АЛЕЙДА АССМАН

Гейдельбергская школа культурологии

Ян Ассман читает Юрия Лотмана и Мориса Хальбвакса

Коммуникативная и коллективная память

Алейда Ассман: три уровня памяти

Глава 5. «ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА» И «ИЗОБРЕТЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»: НАЦИЯ И ПАМЯТЬ

Эрнест Ренан: у истоков проблематики национальной памяти

Бенедикт Андерсон читает «Что такое нация?»

«Изобретение традиции»: Эрик Хобсбаум и Хью Тревор-Ропер

Глава 6. КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ

Что такое травма?

Зигмунд Фрейд и Пьер Жане: читать ли историку психоаналитиков?

Свидетель и проблема свидетельства

Культурная травма

Trauma studies: перспективное направление или «впечатляющая ошибка»?

Глава 7. НОСТАЛЬГИЯ. ЗАБВЕНИЕ. ПОСТПАМЯТЬ

Ностальгия

Как писать историю забвения?

Типы забвения: позитивное, негативное, нейтральное

Амнистия и амнезия

Постпамять

Глава 8. МЕДИАН ПАМЯТЬ: ИНСТИТУТЫ, ФОРМЫ И ПРАКТИКИ

Media and memory / Media memory: есть ли исследовательское поле?

Memory vs Media

Проблематика media and memory

Медиация, ремедиация и гипермедиация: динамика культурной памяти

Глава 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОШЛОГО: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Как использовать прошлое?

Политика памяти

Историческая политика

Публичная история

Прикладная история

Библиография