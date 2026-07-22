Кови - Как достичь цели

Какое бы название вы ни использовали — «стратегия», «цель» или просто «усовершенствования», любая инициатива, выдвигаемая вами как руководителем для продвижения вашей команды, относится к одной из двух категорий. Первая требует лишь росчерка пера, а вторая — изменения поведения. К стратегиям, осуществляемым «росчерком пера», относятся те, которые исполняются по вашему приказу или поручению. Проще говоря, если вы обладаете деньгами или властью, то реализуете их потенциал. К таким стратегиям можно отнести крупные инвестиции, изменения в системе материального поощрения, перераспределение ролей и обязанностей, наем новых сотрудников или новую рекламную кампанию. И хотя реализация этих стратегий требует планирования, согласованных решений, характера, мозгов и денег, вы знаете, что рано или поздно все будет сделано.

Стратегии поведенческих изменений разительно отличаются от стратегий, осуществляемых «росчерком пера». В этом случае вы не можете ограничиться одними приказами, поскольку воплощение в жизнь таких стратегий требует от людей - порой большого количества людей - совершенно иного поведения. И если вы когда-нибудь пытались заставить окружающих изменить привычный образ действий, то знаете, как это неимоверно трудно. Изменить себя — дело непростое.

Шон Кови, Крис Макчесни, Джим Хьюлинг - Как достичь цели - Четыре дисциплины исполнения

Пер. с англ.

М: Альпина Паблишер, 2023, 366 с.

ISBN 978-5-9614-8292-8

Шон Кови, Крис Макчесни, Джим Хьюлинг - Как достичь цели - Четыре дисциплины исполнения - Содержание

Предисловие

Стратегия и реализация

Письмо

Истинная проблема с реализацией

Часть первая. Четыре дисциплины исполнения

Дисциплина №1: Сосредоточьтесь на критически важных целях

Дисциплина №2 Руководствуйтесь опережающими показателями

Дисциплина №3 Пользуйтесь информационным табло

Дисциплина №4 Разработайте график отчетности

Часть вторая. Внедрение 4ДИ в вашей команде Чего следует ожидать

Внедрение дисциплины №1 Сосредоточьтесь на критически важных целях

Внедрение дисциплины №2 Руководствуйтесь опережающими показателями

Внедрение дисциплины №3 Пользуйтесь информационным табло

Внедрение дисциплины №4 Разработайте график отчетности

Автоматизация 4ДИ

Часть третья. Внедрение 4ДИ в вашей организации

Лучшие методы для самых лучших

Нацеливание организации на критически важное (В соавторстве со Скоттом Тилом)

Разворачивание 4ДИ по всей организации

Часто задаваемые вопросы по 4ДИ

4ДИ в домашних условиях

Итак, что теперь?

Глоссарий

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