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Де Грааф - Египет

Де Грааф - Египет
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Два брата, разлученные много лет назад, встречаются у подножия святой горы, чтобы возглавить самый грандиозный исход в истории человечества. Это история не только о порабощении и чудесном избавлении народа Израильского, но и о долгом, мучительном пути личного преображения, о том, как израненный предательством юноша становится мудрым правителем Египта, а беглый пастух — величайшим пророком, говорящим с Творцом лицом к лицу.

Перед нами захватывающее повествование, прокладывающее мост между эпохой ветхозаветных патриархов и зарождением великой нации, которой предстоит получить Закон. Книга мастерски описывает триумф Божьего провидения, способного обратить даже самое темное человеческое зло в инструмент массового спасения, демонстрируя непреклонную верность Бога Своим древним заветам вопреки любой тирании.

Де Грааф Анна – Египет – Египет. От Иосифа до Моисея

Текст Анна де Грааф. Художник Хосе Перес Монтеро. – Китай: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2012. – 31 с. ISBN 978-5-89355-506-6

Де Грааф Анна – Египет – Содержание

  • Министр фараона

    • Иосиф даёт советы фараону

    • В Египте есть хлеб

    • Суровый урок

    • Иаков отпускает Вениамина в Египет

    • Украденная чаша

    • Иосиф прощает братьев

  • Новый дом и новая жизнь

    • Снова вместе

    • Народ Израиля поселяется в Египте

  • Младенец в тростнике

    • Жестокий замысел

    • Чудесная корзинка

    • Младенец попадает к дочери фараона

    • Моисей восстаёт против несправедливости

    • Моисей становится пастухом

  • Бог призывает Моисея

    • Неопалимая купина (Несгорающий куст)

    • Моисей колеблется

    • Уста Моисея

  • Моисей и фараон

    • Отказ фараона

    • Бог обещает помощь

    • Казни египетские

    • Последняя казнь

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Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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