Де Грааф - Египет

Два брата, разлученные много лет назад, встречаются у подножия святой горы, чтобы возглавить самый грандиозный исход в истории человечества. Это история не только о порабощении и чудесном избавлении народа Израильского, но и о долгом, мучительном пути личного преображения, о том, как израненный предательством юноша становится мудрым правителем Египта, а беглый пастух — величайшим пророком, говорящим с Творцом лицом к лицу.

Перед нами захватывающее повествование, прокладывающее мост между эпохой ветхозаветных патриархов и зарождением великой нации, которой предстоит получить Закон. Книга мастерски описывает триумф Божьего провидения, способного обратить даже самое темное человеческое зло в инструмент массового спасения, демонстрируя непреклонную верность Бога Своим древним заветам вопреки любой тирании.

Де Грааф Анна – Египет – Египет. От Иосифа до Моисея

Текст Анна де Грааф. Художник Хосе Перес Монтеро. – Китай: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2012. – 31 с. ISBN 978-5-89355-506-6

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