Эта книга пересказывает библейские события периода разделённого царства, когда после эпохи единого Израиля народ оказался расколот на Израиль и Иудею, а верность Господу всё чаще уступала место идолопоклонству, политическим компромиссам и духовной слепоте. В центре повествования — пророческое свидетельство Илии, через которого Бог обличает царей, защищает истину, заботится о бедных и возвращает Свой народ к памяти о завете.

Особое внимание уделено борьбе между поклонением истинному Богу и служением Ваалу. Истории о засухе, вдове из Сарепты, испытании на горе Кармил, голосе Божьем на Хориве, призвании Елисея, преступлении Ахава против Навуфея и огненной колеснице показывают, что Бог не оставляет Свой народ даже тогда, когда народ оставляет Его. Книга написана простым, ясным языком и предназначена прежде всего для детей и семейного чтения, но её нравственный и духовный смысл остаётся важным и для взрослых читателей.

де Грааф Анна – Раскол – Израиль и Иудея

Автор текста Анна де Грааф; худож. Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Марии Торчинской. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Библейские истории.)

ISBN 978-5-89355-550-9

Анна де Грааф – Раскол – Содержание