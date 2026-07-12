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де Грааф - Раскол

де Грааф - Раскол
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Эта книга пересказывает библейские события периода разделённого царства, когда после эпохи единого Израиля народ оказался расколот на Израиль и Иудею, а верность Господу всё чаще уступала место идолопоклонству, политическим компромиссам и духовной слепоте. В центре повествования — пророческое свидетельство Илии, через которого Бог обличает царей, защищает истину, заботится о бедных и возвращает Свой народ к памяти о завете.

Особое внимание уделено борьбе между поклонением истинному Богу и служением Ваалу. Истории о засухе, вдове из Сарепты, испытании на горе Кармил, голосе Божьем на Хориве, призвании Елисея, преступлении Ахава против Навуфея и огненной колеснице показывают, что Бог не оставляет Свой народ даже тогда, когда народ оставляет Его. Книга написана простым, ясным языком и предназначена прежде всего для детей и семейного чтения, но её нравственный и духовный смысл остаётся важным и для взрослых читателей.

де Грааф Анна – Раскол – Израиль и Иудея

Автор текста Анна де Грааф; худож. Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Марии Торчинской. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Библейские истории.)
ISBN 978-5-89355-550-9

Анна де Грааф – Раскол – Содержание

  • Раскол продолжается

    • Посещение Божиего человека

    • Наказание Иеровоама

    • Правление Ровоама в Иудее

    • Цари Израиля и Иудеи

    • Царица Иезавель

  • Один из величайших пророков

    • Предупреждение

    • Неиссякаемые сосуды

    • Илия возвращает к жизни сына вдовы

    • Илия встречается с Ахавом

    • Испытание

    • Огонь и вода

  • Илия говорит именем Господа

    • Угроза Иезавели

    • Бог является Илии

    • Друг и помощник

    • Каприз Ахава

    • Царь получает то, чего добивался

  • Израиль и Иудея

    • Множество ложных пророков и один истинный

    • Иосафат

    • Последние дни Илии

    • Огненная колесница

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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