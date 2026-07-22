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Риби - Разворот эпохи

Риби - Разворот эпохи
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, **Analytical/Depth Psychology, Religious Studies Atheism

Данное издание представляет собой глубокое исследование духовных истоков аналитической психологии Карла Густава Юнга, прослеживающее их неразрывную связь с древними традициями герметизма, гностицизма и алхимии. Опираясь на обширный клинический опыт и детальное изучение первоисточников, включая тексты из Наг-Хаммади, автор демонстрирует, как визионерские прозрения создателя аналитической психологии были подготовлены колоссальным сдвигом в коллективном бессознательном на рубеже античности и христианской эры. В книге убедительно показано, что древние тексты, повествующие о падении души в материю и поиске спасительного гнозиса, не являются отвлеченными метафизическими спекуляциями, а служат бесценными свидетельствами разворачивающегося процесса индивидуации и обретения человеком своей подлинной самости.

Исследование последовательно раскрывает, как эллинистический духовный кризис породил уникальные пути освобождения от власти слепой судьбы, предлагая альтернативу как строгому философскому детерминизму, так и формирующейся ортодоксальной догматике. Труд Альфреда Риби аргументированно доказывает, что гностические и алхимические символы продолжают жить в сновидениях и фантазиях современных людей, выполняя важнейшую компенсаторную функцию перед лицом утраты живого христианского мифа. Это издание станет незаменимым руководством для аналитиков, религиоведов, библеистов и всех мыслящих читателей, стремящихся понять, каким образом древние мистерии внутреннего перерождения откликаются в экзистенциальных поисках современной эпохи.

Риби Альфред – Разворот эпохи – Духовные корни юнгианской психологии в герметизме, гностицизме и алхимии

Пер. И. Ерзин; ред. Н. Соколова. – Касталия. – 310 с.
ISBN 978-5-908110-55-6

Риби Альфред – Разворот эпохи – Содержание

  • СОКРАЩЕНИЯ

  • ЛЭНС С. ОУЭНС. ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ГЛАВА 1. ЭЛЛИНИЗМ: ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЁЛ ДУХОВНОСТИ

  • ГЛАВА 2. ЭСКАПИЗМ И ВРАЖДЕБНОСТЬ К ПРИРОДЕ

  • ГЛАВА 3. МОНОТЕИЗМ ИЛИ ДУАЛИЗМ?

  • ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМА МАТЕРИИ

  • ГЛАВА 5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВЛАСТИ СУДЬБЫ

  • ГЛАВА 6. ОСОЗНАЁТ ЛИ ТВОРЕЦ ТВОРЕНИЕ?

  • ГЛАВА 7. ГНОСТИЦИЗМ И ХРИСТИАНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

  • ГЛАВА 8. ЗАБЛУДШАЯ ДУША И ЕЕ СПАСЕНИЕ

  • ГЛАВА 9. ПАДЕНИЕ ДУШИ В МАТЕРИЮ

  • ГЛАВА 10. РОЛЬ СПАСИТЕЛЯ

  • ГЛАВА 11. ПУТЬ ГНОСТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ

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Added 22.07.2026
Author brat Vadim
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