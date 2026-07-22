Риби - Разворот эпохи

Данное издание представляет собой глубокое исследование духовных истоков аналитической психологии Карла Густава Юнга, прослеживающее их неразрывную связь с древними традициями герметизма, гностицизма и алхимии. Опираясь на обширный клинический опыт и детальное изучение первоисточников, включая тексты из Наг-Хаммади, автор демонстрирует, как визионерские прозрения создателя аналитической психологии были подготовлены колоссальным сдвигом в коллективном бессознательном на рубеже античности и христианской эры. В книге убедительно показано, что древние тексты, повествующие о падении души в материю и поиске спасительного гнозиса, не являются отвлеченными метафизическими спекуляциями, а служат бесценными свидетельствами разворачивающегося процесса индивидуации и обретения человеком своей подлинной самости.

Исследование последовательно раскрывает, как эллинистический духовный кризис породил уникальные пути освобождения от власти слепой судьбы, предлагая альтернативу как строгому философскому детерминизму, так и формирующейся ортодоксальной догматике. Труд Альфреда Риби аргументированно доказывает, что гностические и алхимические символы продолжают жить в сновидениях и фантазиях современных людей, выполняя важнейшую компенсаторную функцию перед лицом утраты живого христианского мифа. Это издание станет незаменимым руководством для аналитиков, религиоведов, библеистов и всех мыслящих читателей, стремящихся понять, каким образом древние мистерии внутреннего перерождения откликаются в экзистенциальных поисках современной эпохи.

Риби Альфред – Разворот эпохи – Духовные корни юнгианской психологии в герметизме, гностицизме и алхимии

Пер. И. Ерзин; ред. Н. Соколова. – Касталия. – 310 с.

ISBN 978-5-908110-55-6

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