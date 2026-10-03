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Вопросы и ответы - О мессианских евреях

Вопросы и ответы
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Возможно, вы уже слышали от своих знакомых или знаете из других источников, что вера в Иисуса не противоречит еврейству. И, очевидно, у вас возникли вопросы, на которые вы ищете ответы.

Эта брошюра адресована именно вам — читателям, которые слышали о евреях, верующих в Иисуса, встречались с ними, говорили и обратили внимание на то, что заинтересованы ими. Если вы искренне ищете ответы на свои вопросы, мы постараемся помочь вам найти некоторые из них.

Вопросы и ответы

Ришон-ле-Цион: издательство «Агефен», 1995. 46 с. Напечатано в Израиле.

Вопросы и ответы – Содержание

  1. Вступление

  2. О мессианских евреях

  3. Как вы можете верить в Иисуса и называть себя евреями? Почему вы называете себя мессианскими евреями, а не христианами?

  4. Верно ли, что мессианские евреи верят в существование трех богов?

  5. Как вы можете доказать, что Иисус — Мессия?

  6. Если Иисус был действительно Мессией, почему же нет мира на земле? Почему все преследования велись от Его имени?

  7. Как вы можете верить в Бога, тем более в Иисуса, после ужасов Катастрофы?

  8. Как вы можете верить в Новый Завет? Ведь эта книга полна антисемитизма и лжи!

  9. Если вы евреи, как вы относитесь к заповедям и учению Моисея? Вы соблюдаете эти заповеди?

  10. Религиозные евреи не убеждают всех в правильности своей веры. Почему вы пытаетесь убедить всех в правильности вашей веры?

  11. Я изначально хороший человек и меня удовлетворяет моя религия. Почему я должен верить в Иисуса?

  12. Если Иисус действительно Мессия, так почему раввины не верят в Него?

  13. Заключение

  14. Если только поймешь и поверишь, что…

  15. Молитва

Views 56
Rating 5.0 / 5
Added 03.10.2026
Author zealot
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