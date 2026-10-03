Вопросы и ответы - О мессианских евреях

Возможно, вы уже слышали от своих знакомых или знаете из других источников, что вера в Иисуса не противоречит еврейству. И, очевидно, у вас возникли вопросы, на которые вы ищете ответы.

Эта брошюра адресована именно вам — читателям, которые слышали о евреях, верующих в Иисуса, встречались с ними, говорили и обратили внимание на то, что заинтересованы ими. Если вы искренне ищете ответы на свои вопросы, мы постараемся помочь вам найти некоторые из них.

Вопросы и ответы

Ришон-ле-Цион: издательство «Агефен», 1995. 46 с. Напечатано в Израиле.

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