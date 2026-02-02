Цин Михаэль - Диалоги с Богом - Закон благодати - Миссия Израиля

Эта маленькая книжка - вовсе не назидание. И даже не предмет спора с самим собой. Так, мысли и память вслух. Хотя, может, это вовсе и не мои мысли. Пойди разберись.

Уже много лет, как каждую субботу я иду к людям, хорошим и не очень. Все они говорят, что Веруют. Верю ли я им? Это неважно. Гораздо важнее, чтобы им поверил Бог. А поскольку я, слава Богу, не Бог, то моя задача не в том, чтобы раздавать пригласительные билеты в вечность, а чтобы напоминать, что эта вечность существует. Напоминание это не сводится к простой констатации, поэтому я призываю людей любить друг друга такими, какие мы есть. Помогать тем, которые просят помощи. И не лезть со своим уставом в чужой монастырь, ведь по большей части чужая жизнь - это вовсе не монастырь, и даже не церковь. Чужая жизнь - это, прежде всего, жизнь не своя. А значит, универсальные духовные пластыри помогают здесь так, как нож хирурга плохому настроению. Я просто читаю Библию. И вслух предлагаю то, что из нее понимаю. В надежде, что кому-нибудь пригодится. И может, совсем не так, как мне кажется. Вот поднимет человек колесо на дороге и сделает из него кадку для цветов. Или отдаст ребенку поплавать. А может, пройдет мимо - вещь, мол, хорошая, но абсолютно ненужная. Мне никогда наперед не угадать. И моя правая рука никогда так и не узнает, что сделает чужая левая.

Михаэль Цин – Диалоги с Богом

Иерусалим, Израиль: Издательство «Jerusalem of Ну Heart», 2006. – 138 с.

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