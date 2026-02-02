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Цин Михаэль - Диалоги с Богом - Закон благодати - Миссия Израиля

Михаэль Цин – Диалоги с Богом
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Эта маленькая книжка - вовсе не назидание. И даже не предмет спора с самим собой. Так, мысли и память вслух. Хотя, может, это вовсе и не мои мысли. Пойди разберись.
Уже много лет, как каждую субботу я иду к людям, хорошим и не очень. Все они говорят, что Веруют. Верю ли я им? Это неважно. Гораздо важнее, чтобы им поверил Бог. А поскольку я, слава Богу, не Бог, то моя задача не в том, чтобы раздавать пригласительные билеты в вечность, а чтобы напоминать, что эта вечность существует. Напоминание это не сводится к простой констатации, поэтому я призываю людей любить друг друга такими, какие мы есть. Помогать тем, которые просят помощи. И не лезть со своим уставом в чужой монастырь, ведь по большей части чужая жизнь - это вовсе не монастырь, и даже не церковь. Чужая жизнь - это, прежде всего, жизнь не своя. А значит, универсальные духовные пластыри помогают здесь так, как нож хирурга плохому настроению. Я просто читаю Библию. И вслух предлагаю то, что из нее понимаю. В надежде, что кому-нибудь пригодится. И может, совсем не так, как мне кажется. Вот поднимет человек колесо на дороге и сделает из него кадку для цветов. Или отдаст ребенку поплавать. А может, пройдет мимо - вещь, мол, хорошая, но абсолютно ненужная. Мне никогда наперед не угадать. И моя правая рука никогда так и не узнает, что сделает чужая левая.

Михаэль Цин – Диалоги с Богом

Иерусалим, Израиль: Издательство «Jerusalem of Ну Heart», 2006. – 138 с.

Михаэль Цин – Диалоги с Богом - Содержание

  • О ЧЕМ ЭТО Я?
  • Лена
  • Псалом 102:15-22
  • Дима
  • Вторая Книга Царств 18-19
  • Игорек
  • Четвертая книга царств 21
  • Вторая книга Паралипоменон 32
  • Коля
  • Книга Екклезиаста
  • Толик
  • Вторая книга царств 12
  • Синди
  • Послание к Галатам 5
  • Нафан
  • Книга Иова
  • Сережа
  • Евангелие от Иоанна 14
  • Витюша
  • Екклезиаст 12
  • Менахем
  • Плач Иеремии 5
  • Виктор
  • Книга пророка Ионы 1
  • Сапфира
  • Евангелие от Луки 23
  • Генрих
  • Послание к Ефесянам 2
  • Джон
  • Псалом 148. [Аллилуия]
  • Лиля
  • Псалом 2
  • Любовь первая
  • Бытие 2
  • Любовь последняя
  • Наташа
  • Песнь Песней 6:4-10
  • Песнь Песней 4:16

Закон благодатиЗакон благодати

Сборник статей. - Составитель Михаэль Цин. – Иерусалим: Jerusalem of My Heart, 2006. – 194 с.

Закон благодати - Содержание

  • Предисловие от составителя
  • Закон благодати. Михаэль Цин, Руководитель общины «Симхат Ешуа»
  • Женщина, взятая в прелюбодеянии. Арнольд Фрухтенбаум, Доктор богословия
  • Покаяние. Майкл Браун, Доктор богословия
  • Оправдание и дела закона. Юлия Блюм
  • Еврейский взгляд на послание к галатам. Джон Фишер, Доктор богословия
  • Тора и новый договор. Даниэль Грубер, Доктор богословия
  • Трудные места. Даниэль Грубер
  • Вновь открытая тора. Ариэль и Двора Беркович
  • Тора как знамение завета. Йоран Ларсен, Иерусалимский Центр библейских исследований
  • Синоптические Евангелия и литература еврейских мудрецов. Михаэль Туваль, Докторант Еврейского Университета

Михаэль Цин, Виктор Цандер – Мессия ИзраиляМихаэль Цин, Виктор Цандер – Мессия Израиля

Иерусалим: «Jerusalem of my Heart», 2006. – 276 с.

Михаэль Цин, Виктор Цандер – Мессия Израиля – Содержание

Введение
  • Как узнать Мессию?
  • Почему евреи не верят в Иешуа, Майкл Браун
  • Комментарии раввинов к мессианским пророчествам, Джон Фишер
  • Мессия в Талмуде, Йоси Шулям
  • Сто имен Мессии, Цви Садан
  • Три мессианских чуда, Арнольд Фрухтенбаум
  • Основания мессианской Теологии: следуя по стопам Иешуа, Джон Фишер
  • Пришел к своим - и свои Его не приняли, Юлия Блюм
  • Мессия - оправдание мое, Генрих Нейгауз
  • Может ли еврей верить в Иисуса?, Майкл Браун
  • История Никодима, Арнольд Фрухтенбаум
Приложения
  • Дурные дни, Борис Пастернак
  • Был ли Христос Иудеем?, Игорь Каганец
Views 491
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.
D
dimamurkin 2 years ago

Спасибо! Файл "Закон благодати" отсутствует по ссылке

 
B
brat Vadim 2 years ago

Исправлено

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