Цин Михаэль - Диалоги с Богом - Закон благодати - Миссия Израиля
Эта маленькая книжка - вовсе не назидание. И даже не предмет спора с самим собой. Так, мысли и память вслух. Хотя, может, это вовсе и не мои мысли. Пойди разберись.
Уже много лет, как каждую субботу я иду к людям, хорошим и не очень. Все они говорят, что Веруют. Верю ли я им? Это неважно. Гораздо важнее, чтобы им поверил Бог. А поскольку я, слава Богу, не Бог, то моя задача не в том, чтобы раздавать пригласительные билеты в вечность, а чтобы напоминать, что эта вечность существует. Напоминание это не сводится к простой констатации, поэтому я призываю людей любить друг друга такими, какие мы есть. Помогать тем, которые просят помощи. И не лезть со своим уставом в чужой монастырь, ведь по большей части чужая жизнь - это вовсе не монастырь, и даже не церковь. Чужая жизнь - это, прежде всего, жизнь не своя. А значит, универсальные духовные пластыри помогают здесь так, как нож хирурга плохому настроению. Я просто читаю Библию. И вслух предлагаю то, что из нее понимаю. В надежде, что кому-нибудь пригодится. И может, совсем не так, как мне кажется. Вот поднимет человек колесо на дороге и сделает из него кадку для цветов. Или отдаст ребенку поплавать. А может, пройдет мимо - вещь, мол, хорошая, но абсолютно ненужная. Мне никогда наперед не угадать. И моя правая рука никогда так и не узнает, что сделает чужая левая.
Михаэль Цин – Диалоги с Богом
Иерусалим, Израиль: Издательство «Jerusalem of Ну Heart», 2006. – 138 с.
Михаэль Цин – Диалоги с Богом - Содержание
- О ЧЕМ ЭТО Я?
- Лена
- Псалом 102:15-22
- Дима
- Вторая Книга Царств 18-19
- Игорек
- Четвертая книга царств 21
- Вторая книга Паралипоменон 32
- Коля
- Книга Екклезиаста
- Толик
- Вторая книга царств 12
- Синди
- Послание к Галатам 5
- Нафан
- Книга Иова
- Сережа
- Евангелие от Иоанна 14
- Витюша
- Екклезиаст 12
- Менахем
- Плач Иеремии 5
- Виктор
- Книга пророка Ионы 1
- Сапфира
- Евангелие от Луки 23
- Генрих
- Послание к Ефесянам 2
- Джон
- Псалом 148. [Аллилуия]
- Лиля
- Псалом 2
- Любовь первая
- Бытие 2
- Любовь последняя
- Наташа
- Песнь Песней 6:4-10
- Песнь Песней 4:16
Закон благодати
Сборник статей. - Составитель Михаэль Цин. – Иерусалим: Jerusalem of My Heart, 2006. – 194 с.
Закон благодати - Содержание
- Предисловие от составителя
- Закон благодати. Михаэль Цин, Руководитель общины «Симхат Ешуа»
- Женщина, взятая в прелюбодеянии. Арнольд Фрухтенбаум, Доктор богословия
- Покаяние. Майкл Браун, Доктор богословия
- Оправдание и дела закона. Юлия Блюм
- Еврейский взгляд на послание к галатам. Джон Фишер, Доктор богословия
- Тора и новый договор. Даниэль Грубер, Доктор богословия
- Трудные места. Даниэль Грубер
- Вновь открытая тора. Ариэль и Двора Беркович
- Тора как знамение завета. Йоран Ларсен, Иерусалимский Центр библейских исследований
- Синоптические Евангелия и литература еврейских мудрецов. Михаэль Туваль, Докторант Еврейского Университета
Михаэль Цин, Виктор Цандер – Мессия Израиля
Иерусалим: «Jerusalem of my Heart», 2006. – 276 с.
Михаэль Цин, Виктор Цандер – Мессия Израиля – Содержание
Введение
- Как узнать Мессию?
- Почему евреи не верят в Иешуа, Майкл Браун
- Комментарии раввинов к мессианским пророчествам, Джон Фишер
- Мессия в Талмуде, Йоси Шулям
- Сто имен Мессии, Цви Садан
- Три мессианских чуда, Арнольд Фрухтенбаум
- Основания мессианской Теологии: следуя по стопам Иешуа, Джон Фишер
- Пришел к своим - и свои Его не приняли, Юлия Блюм
- Мессия - оправдание мое, Генрих Нейгауз
- Может ли еврей верить в Иисуса?, Майкл Браун
- История Никодима, Арнольд Фрухтенбаум
Приложения
- Дурные дни, Борис Пастернак
- Был ли Христос Иудеем?, Игорь Каганец
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