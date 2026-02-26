Даниэль Боярин - Радикальный Еврей - Павел и Политика идентичности - Daniel Boyarin - A Radical Jew

Современная библеистика "Я утверждаю для Павла не радикальный дуализм, отрицающий ценность феноменального мира, а скорее дуализм такого рода, который характеризует западную мысль практически с момента ее зарождения, то есть понимание людей, мира и языка как всего состоящего из материальной и духовной составляющей в соответствии друг с другом. Другими словами, я утверждаю, что Павел придерживался такого дуализма, который Н.Т. Райт называет «космологической двойственностью: классическая позиция Платона» и определяет как «основную веру греко-римского (и современного западного мира)». Нет ничего поразительного в утверждении, что Павел был таким дуалистом; если и есть смелый шаг, который я делаю, то он заключается в том, чтобы утверждать, что раввины (в отличие от более ранних Эллинистических евреев и более поздних) сопротивлялись этой форме дуализма.

Мы должны осознать глубину понимания Павлом аллегории не как риторического устройства языка, а как откровение самой структуры реальности.

Выбор герменевтического и морального центра, из которого можно читать текст, не является дефектом чтения, а опорной точкой для чтения. Этот элемент выбора неизбежен, хотя редко признаётся. Здесь выбран, в качестве центра, к Галатам, любимый текст Лютера. Очевидно, что начальная точка определяет конечный результат. Истина проста и не требует сложных объяснений: конец зависит от начала. Что требует объяснения, так это то, почему конкретные начальные точки предпочтительнее других. Аргумент, который я развиваю в этой книге, заключается в том, что продуктивно читать Павла как еврейского культурного критика. Мое предположение состоит в том, что в его письмах есть многое, что предполагает, что главная мотивация не только для его миссии, и его «обращения», было страстным желанием, чтобы человечество было Единым под знаком Единого Бога - универсализм, рожденный от союза иудейского монотеизма и греческого стремления к единству и единодушию."

Даниэль Боярин - Радикальный Еврей - Павел и Политика идентичности - Daniel Boyarin - A Radical Jew [пер. с англ. для сайта Esxatos]. — 2019. – 218 с. – (Современная библеистика).

Электронное издание.

ISBN 978-0-520-21214-5 (англ).

Перевод исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: Boyarin, Daniel. A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity. Berkeley: University of California Press, 1994.

Аннотация Цитаты Введение. Борьба с Павлом Примечания 1. Обрезание, Аллегория и Универсальный " Человек” Язык "Человека" Герменевтика как политика Женщина как Различие Филон, женственность и аллегория Еврейство Обрезание, кастрация, распятие; или, Тело и Различие Павел и средний-Платонизм Иисус по плоти: культурная политика христологии “Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии": Аллегорический ключ к Павлу Писания на Фаллосе: Мидраш и обрезание Примечания 2. Что было, не так с иудаизмом? Культурная политика специалистов по Повлу Павел и " Еврейская проблема” "Старый Павел” Пять современных версий[6] Гипотеза Гастона-Гейгера Э.П. Сандерс: Христологическая интерпретация Павла Нео-Лютеранское Чтение, Которое Не Является Анти-Иудейским: Стивен Вестерхольм "Социологическая" интерпретация Фрэнсиса Уотсона Джеймс Данн: Павел как культурный критик Павел, как еврейский культурный критик Примечания 3. Дух и плоть - политическая антропология Павла Греко-Римский иудаизм и проблема Универсализма Это Дуализм, и не только... Что Такое "Плоть"? ”Во плоти" в буквальном смысле: 1-е Коринфянам 10 Ответ на возражения Дэвиса Истинно обрезанные — это мы Бультман против Бультмана Павловский «Магистральный Платонизм» Примечания 4. Завеса Моисея или Еврейский буквализм, христианский дух Толкование "Тела" в Рим. 2 Герменевтика или Этика? Чтение Вестерхольма Герменевтика как Этика: 2 Коринфянам 3 Покрывало увядающей Славы Примечания 5. Обрезание и Откровение; или «Политика духа» Универсальный Человек cталкивается с "различиями": кризис в Галатии “Апостол не от людей” «А может, я хочу угодить людям?» "Я не совещался с плотью и кровью” Конференция в Иерусалиме: конфронтация в Антиохии (2: 1-2: 14) "Так как делами Закона «не оправдается никто из живущих" Смысл термина «оправдание» Мидраш Павла Обрезание и дух: значение обращения Павла Закон меня умертвил, и я умер для Закона "Начав в духе, вы сейчас заканчиваете плотью?” "Из Плоти Моей Я Увижу Бога” Свобода или анархия? Примечания 6. Был ли Павел «антисемитом»? Чтение Павла, как еврея “Христос избавил нас от проклятия Закона” “Обещанный дар Духа за веру” “Братья, приведу пример из повседневной жизни” "Для чего же тогда Закон?" "Так значит, Закон противоречит обещаниям Бога?" "В подтверждение того, что вы — сыны, Бог послал в наши сердца Духа Своего Сына, Духа, взывающего: «Абба! Отец!»" Аллегоризация Торы у Павла Примечание 7. Невеста Христа. Еврейство и Павловские Истоки Христианского сексуального отречения Римлянам 5 - 8 и семья благодати Сексуальность и грех в Иудаизме первого века Закон, как стимул к греху "Закон греха в наших чреслах" - есть секс Грех и закон Дети как плод Смерти Плоды этой интерпретации: Рим 6 и 8 Невесты Христа: 1 Коринфянам 6 Дела плоти в Галатам 5-6 Павел Прото-Энкратит Примечания 8. "Нет ни мужчины, ни женщины”. Галаты и гендерные проблемы Универсальный дух и телесные различия Отступнический Феминизм Павла "Нет ни мужчины, ни женщины” Духовный андрогин Филона Этика тела Павла "Мужчина - это голова женщины” Текла и Перпетуя; или как женщины могут стать Мужчинами Примечания 9. Павел, «еврейская проблема» и «женский вопрос» Рим 11. Партикулярный универсализм Израиль во плоти: воплощенный субъект евреев Продолжение Аллегории “еврея” "Тайный еврей” и “истинный еврей"” «Еврей» как символ низшей религии: Рудольф Бультман, Эрнст Käsemann, и Роберт Г. Хамертон-Келле Роберт Г. Хамертон-Келли: иудаизм как парадигма «Священного насилия» "Истинный еврей”: Рим 2:28-29 и Постструктуралистские "евреи" “Евреи”: Лиотара о диакритичесом еврействе Тайна евреев Примечания 10. Ответ на почту К радикальному еврейству Плоть (Carnality ) и различия Власть, Идентичность, Насилие Евреи и другие различия; или Эссенциализм как сопротивление Диаспоризация идентичности Расизм и Библия Детерриторизация Еврейства К диаспоризации (поликультурного) Израйля Примечания Библиография