Хенриксен - Джексон - Изучение, толкование и применение Библии

Это издание — своего рода «учебник по рыбной ловле» для тех, кто хочет не просто получать готовую духовную пищу, но научиться «добывать» её самостоятельно. Хенриксен и Джексон предлагают простую, но глубокую методику: Наблюдение (Что здесь сказано?), Толкование (Что это значит?) и Применение (Что это значит для меня?). Книга написана очень доступно, без излишней академической перегруженности, что делает её идеальной для рядовых членов церкви, лидеров малых групп и студентов. Авторы убедительно доказывают, что Библия — это не закрытая книга для избранных, а живое Слово, которое раскрывается перед каждым, кто готов приложить усилия и следовать правильным принципам исследования. Это незаменимое пособие для превращения чтения Библии в увлекательный процесс личного открытия.

Уолтер Хенриксен - Гайл Джексон – Изучение, толкование и применение Библии

Санкт-Петербург: «Мирт», 1995. – 322 с.

ISBN: 5-88869-001-5

Уолтер Хенриксен - Гайл Джексон – Изучение, толкование и применение Библии - Содержание

Предисловие

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

РАЗДЕЛ I - Как изучать Библию Глава 1. Исследование Библии, доступное каждому - Глава 2. Метод изучения Библии: анализ стиха - Глава 3. Аналитический метод изучения Библии - Глава 4. Синтетический метод изучения Библии - Глава 5. Тематический метод изучения Библии - Глава 6. Биографический метод изучения Библии

РАЗДЕЛ II - Совершенствование навыков изучения Библии Глава 7. Усовершенствование, доступное каждому - Глава 8. Наблюдение: роль детектива - Глава 9. Толкование: роль принимающего решение - Глава 10. Соотношение: роль координатора - Глава 11. Применение: роль исполнителя - Глава 12. Два плана для долгосрочного изучения Библии



ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ

РАЗДЕЛ III - Как толковать Библию Глава 13. Толкование, доступное каждому - Глава 14. Общие принципы толкования - Глава 15. Грамматические принципы толкования - Глава 16. Исторические принципы толкования - Глава 17. Теологические принципы толкования

РАЗДЕЛ IV - Совершенствование навыков толкования Библии Глава 18. Практическое применение навыков толкования



ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИИ