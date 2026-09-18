Філарет Патріарх - Проповіді – Том 9

До дев’ятого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його твори — проповіді, послання, слова при врученні архіпастирських жезлів, промови, звернення, листи та інтерв’ю, які побачили світ останнім часом. Велична і невтомна діяльність Предстоятеля — Патріарха Філарета, його багатогранна праця на ниві архіпастирського служіння лише частково відображена в цьому томі.

Послання, слова при врученні архіпастирських жезлів, промови, звернення, листи та інтерв’ю Святійшого Владики — це богословсько-історичні праці, присвячені різним проблемам у Вселенському Православ’ї і внутрішньому житті Української Православної Церкви. Значне місце в них відведене питанням церковних канонів, їх дотримання, розуміння та тлумачення Священного Писання.

Філарет – Проповіді – Том 9 – Послання. Слова на вручення архіпастирських жезлів. Промови. Звернення. Листи. Інтерв’ю

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012. 734 с. Упорядник, набір, верстка — диякон Андрій Головков; коректор — Анна Гудима. Наклад 1500 прим. Внутрішня видавнича сторінка підтверджує видавництво, дату підписання до друку 1 листопада 2012 року та склад підготовки видання; бібліографічний запис НБУВ подає том як авторське видання Патріарха Філарета обсягом 734 с.

ISBN 978-966-7567-91-0; ISBN багатотомного видання 966-7567-04-4

Філарет – Проповіді – Том 9 – Послання. Слова на вручення архіпастирських жезлів. Промови. Звернення. Листи. Інтерв’ю – Зміст