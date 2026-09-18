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Філарет Патріарх - Проповіді – Том 9

Філарет Патріарх - Проповіді – Том 9
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History, Homiletics

До дев’ятого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його твори — проповіді, послання, слова при врученні архіпастирських жезлів, промови, звернення, листи та інтерв’ю, які побачили світ останнім часом. Велична і невтомна діяльність Предстоятеля — Патріарха Філарета, його багатогранна праця на ниві архіпастирського служіння лише частково відображена в цьому томі.

Послання, слова при врученні архіпастирських жезлів, промови, звернення, листи та інтерв’ю Святійшого Владики — це богословсько-історичні праці, присвячені різним проблемам у Вселенському Православ’ї і внутрішньому житті Української Православної Церкви. Значне місце в них відведене питанням церковних канонів, їх дотримання, розуміння та тлумачення Священного Писання.

Філарет – Проповіді – Том 9 – Послання. Слова на вручення архіпастирських жезлів. Промови. Звернення. Листи. Інтерв’ю

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012. 734 с. Упорядник, набір, верстка — диякон Андрій Головков; коректор — Анна Гудима. Наклад 1500 прим. Внутрішня видавнича сторінка підтверджує видавництво, дату підписання до друку 1 листопада 2012 року та склад підготовки видання; бібліографічний запис НБУВ подає том як авторське видання Патріарха Філарета обсягом 734 с.
ISBN 978-966-7567-91-0; ISBN багатотомного видання 966-7567-04-4

Філарет – Проповіді – Том 9 – Послання. Слова на вручення архіпастирських жезлів. Промови. Звернення. Листи. Інтерв’ю – Зміст

  • Проповіді

    • Слово на день пам’яті Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, преподобних Іова та Феодосія Манявських

    • Слово на день пам’яті святих апостолів Петра і Павла

    • Слово на день пам’яті святого рівноапостольного Володимира Великого

    • Слово на Введення в храм Пресвятої Богородиці

    • Слово на день пам’яті святої великомучениці Катерини

    • Слово на день пам’яті святої великомучениці Варвари

    • Слово на день пам’яті святителя Миколая Чудотворця

    • Слово на день пам’яті святих Богоотців: праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього по плоті

    • Слово на вечірні з чином прощення

    • Слово на день пам’яті сорока мучеників Севастійських

    • Слово на день Святого Духа

    • Слово на день пам’яті Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, преподобних Іова та Феодосія Манявських

    • Слово на Введення в храм Пресвятої Богородиці

    • Слово на день пам’яті святого апостола Андрія Первозваного

    • Слово на день пам’яті святої великомучениці Варвари

    • Слово на свято Собору Пресвятої Богородиці

    • Про прокажених та подяку Богові

    • Слово на вечірні з чином прощення

    • Слово на день пам’яті святого великомученика Юрія Переможця

    • Не судіть, щоб вас не судили

  • Послання

    • Різдвяне послання 2010/2011 рр.

    • Різдвяне послання 2011/2012 рр.

    • Пасхальне послання 2011 р.

    • Пасхальне послання 2012 р.

  • Слова на вручення архіпастирських жезлів

    • Слово при врученні архіпастирського жезла новопоставленому єпископу Конотопському Афанасію (Яворському)

    • Слово при врученні архіпастирського жезла новопоставленому єпископу Городоцькому Юліану (Гаталі)

  • Промови

    • Слово з нагоди 81-го року від дня народження

    • Слово на урочистій академії з нагоди випуску в Київській православній богословській академії

    • Слово в день поховання митрополита Львівського і Сокальського Андрія (Горака)

    • Слова з нагоди 15-ї річниці патріаршої інтронізації

    • Слово з нагоди тезоіменитства

    • Різдвяне слово у відповідь на привітання

    • Слово з нагоди 82-го дня народження

    • Пасхальне слово у відповідь на привітання

    • Слово з нагоди 45-ї річниці перебування на Київській кафедрі

    • Слово після молебню до Пресвятої Богородиці на Софійській площі

    • Слово після молебню до святого рівноапостольного князя Володимира Великого

    • Слово з нагоди 16-ї річниці патріаршої інтронізації

    • Слово з нагоди тезоіменитства

    • Слово на урочистій академії з нагоди 50-ліття єпископської хіротонії та 45-ліття служіння на Київській кафедрі

    • Слово після Божественної літургії з нагоди подвійного ювілею служіння

    • Пасхальне слово у відповідь на привітання

    • Слово в день пам’яті священномученика Макарія, митрополита Київського

  • Звернення і листи

    • Лист Вселенському Патріарху Варфоломію «Про рішення комісії, яка засідала у Шамбезі»

    • Привітання Першого Президента України Л. М. Кравчука

    • Привітання конгресу української діаспори

    • Послання з нагоди свята Хрещення Київської Руси-України

    • Молитва в День Незалежності України

    • Привітання з нагоди Дня Незалежності України

    • Привітання митрополита Володимира з ювілеєм

    • Звернення з нагоди дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.

    • Заява «Про план знищення Київського Патріархату»

    • Співчуття з приводу смерті Михайлини Коцюбинської та Клари Гудзик

    • Звернення «Плекаймо соборність ділами!»

    • Відкрите звернення до Архієрейського Собору РПЦ

    • Звернення до православних самбірчан

    • Привітання новообраного глави УГКЦ

    • Привітання митрополита РКЦ Мечислава Мокшицького

    • Листи до Президента України Віктора Януковича

    • Звернення з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи

    • Привітання Президента Грузії

    • Звернення з приводу резонансних судових процесів

    • Звернення до Юрія Луценка

    • Звернення Священного Синоду Київського Патріархату до УПЦ Московського Патріархату

    • Лист до Католикоса-Патріарха Грузії Ілії II

    • Звернення до Печерського суду щодо Юлії Тимошенко

    • «Україні потрібне порозуміння!»

    • Лист щодо «газового питання»

    • Лист Вселенському Патріарху про 1000-ліття Софійського собору та об’єднання з УАПЦ

    • Слово на Всеукраїнській науковій конференції «Православ’я в Україні»

    • Привітання українців із Днем Свободи

    • «Українські святині мають залишатися власністю українського народу»

    • Слово на X Всеукраїнському православному з’їзді молоді

    • Звернення з нагоди Торжества Православ’я

    • Слово «Сучасна українська богословська термінологія: традиції, стан, перспективи»

    • Звернення до архієреїв, духовенства та вірних УПЦ Московського Патріархату

    • Звернення до духовенства і вірних Київського Патріархату на Тернопільщині

    • Відкритий лист глав Церков і релігійних організацій України щодо мовного питання

    • Співчуття з приводу смерті Богдана Ступки

  • Інтерв’ю

    • «Треба йти шляхом правди» — частини перша і друга

    • «Зростання Київського Патріархату — закономірне»

    • Про відносини Православних Церков і УГКЦ

    • Про церковно-державні відносини в Росії

    • Про створення єдиної Церкви в Україні

    • Про стосунки з Вселенським Патріархатом і проблему церковного визнання

    • Про домовленості Константинополя і Москви

    • «Відстоюючи Українське Православ’я»

    • Про політику Московського Патріархату в Україні

    • «Мрії патріарха Кирила не справдяться»

    • «Як можна зачинити двері Церкви для 14 мільйонів вірян?»

    • «Патріархові Кирилу хотілося багато, але не судилося»

    • «Київський Патріархат — за діалог з державою та проти концепції “руського міра”»

    • «Коли зло повертається на добро»

    • Про відновлення Десятинної церкви

    • Про Росію, Московський Патріархат і Україну

    • Інтерв’ю для радіо «Марія»

    • Про Церкву, політику, гроші, ЄВРО-2012 і суспільні проблеми

    • «На 20-ліття незалежності молитимемося разом»

    • Пресконференція до 50-ліття архієрейської хіротонії та 45-ліття перебування на Київській кафедрі

    • «Не хлібом єдиним» — частини перша і друга

    • «За Київським Патріархатом стоять мільйони людей…»

    • «Контакти з Вселенським Патріархом ускладнилися»

    • «От тоді буде чернець»

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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author zealot
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