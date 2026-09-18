Філарет Патріарх - Проповіді – Том 9
До дев’ятого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його твори — проповіді, послання, слова при врученні архіпастирських жезлів, промови, звернення, листи та інтерв’ю, які побачили світ останнім часом. Велична і невтомна діяльність Предстоятеля — Патріарха Філарета, його багатогранна праця на ниві архіпастирського служіння лише частково відображена в цьому томі.
Послання, слова при врученні архіпастирських жезлів, промови, звернення, листи та інтерв’ю Святійшого Владики — це богословсько-історичні праці, присвячені різним проблемам у Вселенському Православ’ї і внутрішньому житті Української Православної Церкви. Значне місце в них відведене питанням церковних канонів, їх дотримання, розуміння та тлумачення Священного Писання.
Філарет – Проповіді – Том 9 – Послання. Слова на вручення архіпастирських жезлів. Промови. Звернення. Листи. Інтерв’ю
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2012. 734 с. Упорядник, набір, верстка — диякон Андрій Головков; коректор — Анна Гудима. Наклад 1500 прим. Внутрішня видавнича сторінка підтверджує видавництво, дату підписання до друку 1 листопада 2012 року та склад підготовки видання; бібліографічний запис НБУВ подає том як авторське видання Патріарха Філарета обсягом 734 с.
ISBN 978-966-7567-91-0; ISBN багатотомного видання 966-7567-04-4
Філарет – Проповіді – Том 9 – Послання. Слова на вручення архіпастирських жезлів. Промови. Звернення. Листи. Інтерв’ю – Зміст
Проповіді
Слово на день пам’яті Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, преподобних Іова та Феодосія Манявських
Слово на день пам’яті святих апостолів Петра і Павла
Слово на день пам’яті святого рівноапостольного Володимира Великого
Слово на Введення в храм Пресвятої Богородиці
Слово на день пам’яті святої великомучениці Катерини
Слово на день пам’яті святої великомучениці Варвари
Слово на день пам’яті святителя Миколая Чудотворця
Слово на день пам’яті святих Богоотців: праведного Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього по плоті
Слово на вечірні з чином прощення
Слово на день пам’яті сорока мучеників Севастійських
Слово на день Святого Духа
Слово на день пам’яті Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, преподобних Іова та Феодосія Манявських
Слово на Введення в храм Пресвятої Богородиці
Слово на день пам’яті святого апостола Андрія Первозваного
Слово на день пам’яті святої великомучениці Варвари
Слово на свято Собору Пресвятої Богородиці
Про прокажених та подяку Богові
Слово на вечірні з чином прощення
Слово на день пам’яті святого великомученика Юрія Переможця
Не судіть, щоб вас не судили
Послання
Різдвяне послання 2010/2011 рр.
Різдвяне послання 2011/2012 рр.
Пасхальне послання 2011 р.
Пасхальне послання 2012 р.
Слова на вручення архіпастирських жезлів
Слово при врученні архіпастирського жезла новопоставленому єпископу Конотопському Афанасію (Яворському)
Слово при врученні архіпастирського жезла новопоставленому єпископу Городоцькому Юліану (Гаталі)
Промови
Слово з нагоди 81-го року від дня народження
Слово на урочистій академії з нагоди випуску в Київській православній богословській академії
Слово в день поховання митрополита Львівського і Сокальського Андрія (Горака)
Слова з нагоди 15-ї річниці патріаршої інтронізації
Слово з нагоди тезоіменитства
Різдвяне слово у відповідь на привітання
Слово з нагоди 82-го дня народження
Пасхальне слово у відповідь на привітання
Слово з нагоди 45-ї річниці перебування на Київській кафедрі
Слово після молебню до Пресвятої Богородиці на Софійській площі
Слово після молебню до святого рівноапостольного князя Володимира Великого
Слово з нагоди 16-ї річниці патріаршої інтронізації
Слово з нагоди тезоіменитства
Слово на урочистій академії з нагоди 50-ліття єпископської хіротонії та 45-ліття служіння на Київській кафедрі
Слово після Божественної літургії з нагоди подвійного ювілею служіння
Пасхальне слово у відповідь на привітання
Слово в день пам’яті священномученика Макарія, митрополита Київського
Звернення і листи
Лист Вселенському Патріарху Варфоломію «Про рішення комісії, яка засідала у Шамбезі»
Привітання Першого Президента України Л. М. Кравчука
Привітання конгресу української діаспори
Послання з нагоди свята Хрещення Київської Руси-України
Молитва в День Незалежності України
Привітання з нагоди Дня Незалежності України
Привітання митрополита Володимира з ювілеєм
Звернення з нагоди дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.
Заява «Про план знищення Київського Патріархату»
Співчуття з приводу смерті Михайлини Коцюбинської та Клари Гудзик
Звернення «Плекаймо соборність ділами!»
Відкрите звернення до Архієрейського Собору РПЦ
Звернення до православних самбірчан
Привітання новообраного глави УГКЦ
Привітання митрополита РКЦ Мечислава Мокшицького
Листи до Президента України Віктора Януковича
Звернення з нагоди 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи
Привітання Президента Грузії
Звернення з приводу резонансних судових процесів
Звернення до Юрія Луценка
Звернення Священного Синоду Київського Патріархату до УПЦ Московського Патріархату
Лист до Католикоса-Патріарха Грузії Ілії II
Звернення до Печерського суду щодо Юлії Тимошенко
«Україні потрібне порозуміння!»
Лист щодо «газового питання»
Лист Вселенському Патріарху про 1000-ліття Софійського собору та об’єднання з УАПЦ
Слово на Всеукраїнській науковій конференції «Православ’я в Україні»
Привітання українців із Днем Свободи
«Українські святині мають залишатися власністю українського народу»
Слово на X Всеукраїнському православному з’їзді молоді
Звернення з нагоди Торжества Православ’я
Слово «Сучасна українська богословська термінологія: традиції, стан, перспективи»
Звернення до архієреїв, духовенства та вірних УПЦ Московського Патріархату
Звернення до духовенства і вірних Київського Патріархату на Тернопільщині
Відкритий лист глав Церков і релігійних організацій України щодо мовного питання
Співчуття з приводу смерті Богдана Ступки
Інтерв’ю
«Треба йти шляхом правди» — частини перша і друга
«Зростання Київського Патріархату — закономірне»
Про відносини Православних Церков і УГКЦ
Про церковно-державні відносини в Росії
Про створення єдиної Церкви в Україні
Про стосунки з Вселенським Патріархатом і проблему церковного визнання
Про домовленості Константинополя і Москви
«Відстоюючи Українське Православ’я»
Про політику Московського Патріархату в Україні
«Мрії патріарха Кирила не справдяться»
«Як можна зачинити двері Церкви для 14 мільйонів вірян?»
«Патріархові Кирилу хотілося багато, але не судилося»
«Київський Патріархат — за діалог з державою та проти концепції “руського міра”»
«Коли зло повертається на добро»
Про відновлення Десятинної церкви
Про Росію, Московський Патріархат і Україну
Інтерв’ю для радіо «Марія»
Про Церкву, політику, гроші, ЄВРО-2012 і суспільні проблеми
«На 20-ліття незалежності молитимемося разом»
Пресконференція до 50-ліття архієрейської хіротонії та 45-ліття перебування на Київській кафедрі
«Не хлібом єдиним» — частини перша і друга
«За Київським Патріархатом стоять мільйони людей…»
«Контакти з Вселенським Патріархом ускладнилися»
«От тоді буде чернець»
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