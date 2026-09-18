Філарет Патріарх - Інтерв’ю – Том 12
Книга, яку ви тримаєте у своїх руках, як і попередні томи, складена у відповідь на численні запити людей, як церковних, так і далеких від Церкви, яких цікавить особистість Патріарха Філарета. Будучи Предстоятелем Київського Патріархату, він упродовж багатьох років регулярно виступає по телебаченню та радіо, дає інтерв’ю для інших ЗМІ. Його погляди з основних питань сьогодення добре відомі тим, хто постійно стежить за життям Церкви, але в той же час ще малодоступні для великої частини українського суспільства.
Ця книга покликана розповісти нам про Святійшого Патріарха — видатного пастиря, мудрого проповідника, майстра усного слова. Його інтерв’ю та виступи відрізняються насиченістю історичних фактів і глибиною аналізу, яскравістю формулювань та порівнянь. Літературна спадщина Святійшого Владики доволі велика. Цей том лише частина цього цікавого пласту творчості Патріарха, який кожного дня примножується новими працями. Адже Святійший невтомно трудиться на благо Церкви і українського народу, перебуваючи на Київській кафедрі з 1966 року як її Предстоятель.
Філарет – Інтерв’ю – Том 12
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2015. — 638, [1] с.: портр. — Упорядник, набір і верстка: священик Андрій Головков; коректор: Юлія Нижник.
ISBN 978-966-2779-34-9 (т. 12)
Філарет – Інтерв’ю – Том 12 – Зміст
Патріарх Філарет: «Ми знаємо, чого прагнемо»
Патріарх Філарет: «Він був одним із найкращих архієреїв»
Патріарх Філарет: «І у складних умовах треба розбудовувати Церкву»
Патріарх Філарет: «Церкву не здолати»
Патріарх Філарет: «Природні катаклізми змушують нас замислитися про духовний стан людства»
Патріарх Філарет: «Київський Патріархат зростає, незважаючи на спротив»
Патріарх Філарет: «Київський Патріархат знищити неможливо»
Патріарх Філарет: «Представники влади нас підтримують, але таємно»
«Президент Янукович побачив, куди патріарх Кирил тягне Україну»
«Про автокефалію та необхідність єднання її прихильників»
Патріарх Філарет: «Я виступав не взагалі проти автокефалії — я виступав проти автокефалії в умовах Радянського Союзу! Бо вважав, що це нереально»
Патріарх Філарет: «Радянський Союз був останньою світовою імперією — територіальною імперією. І вороття до тієї системи вже не буде»
Патріарх Філарет: «Коли розділена Українська Церква об’єднається і її визнають інші Помісні Церкви — моя роль буде виконана»
Патріарх Філарет: «Неправда діє, але їй буде край»
Патріарх Філарет: «Ми не безчинствуємо і не розділяємо Церкву»
Патріарх Філарет: «Москва розколола Українську Церкву і не дає їй об’єднатися»
Патріарх Філарет: «Мораль для суспільства відіграє більш важливу роль, ніж навіть економіка»
Пресконференція Патріарха Філарета у Донецьку
Пресконференція Патріарха Філарета в Тернополі
Патріарх Філарет: «Якщо продамо свої чорноземи, тоді працюватимемо в наймах на своїй чужій землі»
Патріарх Філарет: «Київський Патріархат є найпотужнішою Церквою в Україні»
Патріарх Філарет: «Шахтар — професія благословенна»
Патріарх Філарет: «Для Церкви природно бути в конфлікті зі світом»
Патріарх Філарет: «Кінець світу буде під час другого пришестя Христового, а не 21 грудня 2012 року»
«Треба говорити правду!»
«У зовнішніх спецслужб є завдання дискредитувати УПЦ МП»
Патріарх Філарет: «Архієпископа Олександра (Драбинка) шпиняють за спротив Москві»
Патріарх Філарет: «Я вірю, що обрав правильний життєвий шлях»
Патріарх Філарет: «Те, що відбувається в Україні, — найгірша криза за всю історію»
Патріарх Філарет: «Страх утримує від зла. Немає страху, що тебе покарають, — і втриматися від зла неможливо»
Святійший Патріарх Філарет: «Церква повинна бути з народом»
Пресконференція Патріарха Філарета, присвячена його 85-літтю
Патріарх Філарет назвав Митний союз найбільшою небезпекою 2014 року
Брифінг Святійшого Патріарха Філарета
Патріарх Філарет: «Народ переможе у цьому протистоянні, бо правда на боці народу»
Патріарх Філарет: «Якщо щиро служиш Господу, не треба боятися назвати агресію агресією»
Патріарх Філарет: «Бог — на боці правди»
Пресконференція Патріарха Філарета в Українському кризовому медіацентрі
Пресконференція Патріарха Філарета щодо заклику Церкви організовувати збір коштів для української армії
Патріарх Філарет: «Ніяка Росія Україну не переможе!»
Патріарх Філарет: «Люди хочуть належати до правдивої Української Церкви»
Патріарх Філарет: «Церква закликає захищати свою землю!»
Патріарх Філарет: «Зараз спільна позиція всіх релігій і конфесій в Україні — молитися за мир і згоду, а також матеріально допомагати армії»
Патріарх Філарет: «За катастрофою Boeing стоїть одна людина, яку Бог позбавив розуму»
Патріарх Філарет: «Молюсь за митрополита Володимира»
Патріарх Філарет: «Якби в Україні була Помісна Православна Церква, ми б не мали тих подій, які є сьогодні на Донбасі»
Брифінг Патріарха Філарета при прибутті до Львова у міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького
Патріарх Філарет: «Якби ми мали одну Українську Православну Церкву, не було б анексії Криму й війни на Донбасі»
Патріарх Філарет: «Стражданнями український народ доводить, що має право на власну державу»
Патріарх Філарет: «Населення Донбасу житиме добре, коли воно буде разом з усім українським народом»
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