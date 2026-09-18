Філарет Патріарх - Інтерв’ю – Том 12

Книга, яку ви тримаєте у своїх руках, як і попередні томи, складена у відповідь на численні запити людей, як церковних, так і далеких від Церкви, яких цікавить особистість Патріарха Філарета. Будучи Предстоятелем Київського Патріархату, він упродовж багатьох років регулярно виступає по телебаченню та радіо, дає інтерв’ю для інших ЗМІ. Його погляди з основних питань сьогодення добре відомі тим, хто постійно стежить за життям Церкви, але в той же час ще малодоступні для великої частини українського суспільства.

Ця книга покликана розповісти нам про Святійшого Патріарха — видатного пастиря, мудрого проповідника, майстра усного слова. Його інтерв’ю та виступи відрізняються насиченістю історичних фактів і глибиною аналізу, яскравістю формулювань та порівнянь. Літературна спадщина Святійшого Владики доволі велика. Цей том лише частина цього цікавого пласту творчості Патріарха, який кожного дня примножується новими працями. Адже Святійший невтомно трудиться на благо Церкви і українського народу, перебуваючи на Київській кафедрі з 1966 року як її Предстоятель.

Філарет – Інтерв’ю – Том 12

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2015. — 638, [1] с.: портр. — Упорядник, набір і верстка: священик Андрій Головков; коректор: Юлія Нижник.

ISBN 978-966-2779-34-9 (т. 12)

Філарет – Інтерв’ю – Том 12 – Зміст