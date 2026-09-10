Бабкин - Инсулин и здоровье
Если вы мечтаете о жизни, не обременённой болезнями, значит, эта книга написана для вас. Здоровое долголетие изначально даровано человеку Творцом и доступно каждому. Эта книга — простая инструкция по использованию чудесной самообновляющейся биологической машины — человеческого тела.
В книге описан новый универсальный метод оздоровления — метод очень простой и эффективный. Природосообразный и безлекарственный, метод позволяет с лёгкостью сохранять оптимальный вес и иметь стройную фигуру, чувствовать себя и выглядеть моложе, вести более активную жизнь во всех аспектах — физическом, сексуальном, профессиональном и финансовом. Этот метод улучшит ваше самочувствие за считанные дни.
Бабкин Юрий – Инсулин и здоровье – Инсулинопонижающий метод
Иерусалим: ЛИРА, 2010. 200 с. Редактор: Е. Ковалев.
ISBN 978-965-7088-81-4
Бабкин Юрий – Инсулин и здоровье – Содержание
Предисловие
Часть 1
Глава 1. Главная тайна болезней цивилизации
Глава 2. Инсулин и рост
Глава 3. Инсулинопонижающий метод оздоровления
Глава 4. О здоровом долголетии
Глава 5. Зрение
Глава 6. Как снизить риск развития раковых опухолей
Глава 7. Сопротивляемость инсулину
Глава 8. Сахарный диабет
Сахарный диабет второго типа
Инсулин и кровеносные сосуды
Зачем нужно бороться с избытком сахара в крови при диабете
Стратегический план выздоровления при диабете второго типа
Сахарный диабет первого типа
Глава 9. Повышенный вес и ожирение. Как похудеть
Почему так трудно соблюдать диету
Почему после прекращения диеты прежний вес быстро возвращается
Винни-Пух пользовался инсулинопонижающим методом
О пользе жира
О вреде диет и похудения
Как правильно худеть — килограммами или сантиметрами?
Идеальный вес или идеальная фигура
Два скульптора человеческого тела
Глава 10. Атеросклероз
Рост, атеросклероз и сердце
Глава 11. Гипертония
Гипертония и вес
Гипертония и алкоголь
Глава 12. Секс
Бесплодие
Глава 13. Эстетика
Глава 14. Работа мозга. Как победить усталость и депрессию
Влияние сопротивляемости инсулину на психику
Приступы паники
Глава 15. Простудные заболевания. Воспаление
Воспаление
Глава 16. Многоголовый дракон
Можно ли победить дракона
Борьба с ожирением
Ампутация гангренозной ноги
Борьба с холестерином
Борьба с опухолью
Как победить дракона
Часть 2. Что делать
Глава 1. Подробно о простом методе оздоровления
Вода
Хлеб
Мучное и сладкое
Жиры
Ешьте досыта
Инсулинопонижающий метод легко соблюдать
Не переедайте
Шаг первый: трёхразовое питание
Не перекусывайте
Шаг второй: 3–2
Шаг третий: периодическое одноразовое питание — 3–2–1
Глава 2. Силовые упражнения
Система упражнений с весом собственного тела
Основные принципы силовых тренировок
Медленное и быстрое выполнение упражнений
Упражнения на высокой и максимальной скорости
Разминка
Руки
Ноги
Туловище
Плечи
Заключение. Настройтесь на достижение цели
Литература
Дополнительная литература к отдельным главам
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