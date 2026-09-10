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Бабкин - Инсулин и здоровье

Бабкин - Инсулин и здоровье
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Category ESXATOS BOOKS, Health

Если вы мечтаете о жизни, не обременённой болезнями, значит, эта книга написана для вас. Здоровое долголетие изначально даровано человеку Творцом и доступно каждому. Эта книга — простая инструкция по использованию чудесной самообновляющейся биологической машины — человеческого тела.

В книге описан новый универсальный метод оздоровления — метод очень простой и эффективный. Природосообразный и безлекарственный, метод позволяет с лёгкостью сохранять оптимальный вес и иметь стройную фигуру, чувствовать себя и выглядеть моложе, вести более активную жизнь во всех аспектах — физическом, сексуальном, профессиональном и финансовом. Этот метод улучшит ваше самочувствие за считанные дни.

Бабкин Юрий – Инсулин и здоровье – Инсулинопонижающий метод

Иерусалим: ЛИРА, 2010. 200 с. Редактор: Е. Ковалев.
ISBN 978-965-7088-81-4

Бабкин Юрий – Инсулин и здоровье – Содержание

  1. Предисловие

  2. Часть 1

    • Глава 1. Главная тайна болезней цивилизации

    • Глава 2. Инсулин и рост

    • Глава 3. Инсулинопонижающий метод оздоровления

    • Глава 4. О здоровом долголетии

    • Глава 5. Зрение

    • Глава 6. Как снизить риск развития раковых опухолей

    • Глава 7. Сопротивляемость инсулину

    • Глава 8. Сахарный диабет

      • Сахарный диабет второго типа

      • Инсулин и кровеносные сосуды

      • Зачем нужно бороться с избытком сахара в крови при диабете

      • Стратегический план выздоровления при диабете второго типа

      • Сахарный диабет первого типа

    • Глава 9. Повышенный вес и ожирение. Как похудеть

      • Почему так трудно соблюдать диету

      • Почему после прекращения диеты прежний вес быстро возвращается

      • Винни-Пух пользовался инсулинопонижающим методом

      • О пользе жира

      • О вреде диет и похудения

      • Как правильно худеть — килограммами или сантиметрами?

      • Идеальный вес или идеальная фигура

      • Два скульптора человеческого тела

    • Глава 10. Атеросклероз

      • Рост, атеросклероз и сердце

    • Глава 11. Гипертония

      • Гипертония и вес

      • Гипертония и алкоголь

    • Глава 12. Секс

      • Бесплодие

    • Глава 13. Эстетика

    • Глава 14. Работа мозга. Как победить усталость и депрессию

      • Влияние сопротивляемости инсулину на психику

      • Приступы паники

    • Глава 15. Простудные заболевания. Воспаление

      • Воспаление

    • Глава 16. Многоголовый дракон

      • Можно ли победить дракона

      • Борьба с ожирением

      • Ампутация гангренозной ноги

      • Борьба с холестерином

      • Борьба с опухолью

      • Как победить дракона

  3. Часть 2. Что делать

    • Глава 1. Подробно о простом методе оздоровления

      • Вода

      • Хлеб

      • Мучное и сладкое

      • Жиры

      • Ешьте досыта

      • Инсулинопонижающий метод легко соблюдать

      • Не переедайте

      • Шаг первый: трёхразовое питание

      • Не перекусывайте

      • Шаг второй: 3–2

      • Шаг третий: периодическое одноразовое питание — 3–2–1

    • Глава 2. Силовые упражнения

      • Система упражнений с весом собственного тела

      • Основные принципы силовых тренировок

      • Медленное и быстрое выполнение упражнений

      • Упражнения на высокой и максимальной скорости

      • Разминка

      • Руки

      • Ноги

      • Туловище

      • Плечи

  4. Заключение. Настройтесь на достижение цели

  5. Литература

    • Дополнительная литература к отдельным главам

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Added 10.09.2026
Author zealot
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Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 hours ago
Спасибо! Жаль, что таких книг не было в моей советском детстве. Мой стаж начался с января 1975 г.

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