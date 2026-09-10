Бабкин - Инсулин и здоровье

Если вы мечтаете о жизни, не обременённой болезнями, значит, эта книга написана для вас. Здоровое долголетие изначально даровано человеку Творцом и доступно каждому. Эта книга — простая инструкция по использованию чудесной самообновляющейся биологической машины — человеческого тела.

В книге описан новый универсальный метод оздоровления — метод очень простой и эффективный. Природосообразный и безлекарственный, метод позволяет с лёгкостью сохранять оптимальный вес и иметь стройную фигуру, чувствовать себя и выглядеть моложе, вести более активную жизнь во всех аспектах — физическом, сексуальном, профессиональном и финансовом. Этот метод улучшит ваше самочувствие за считанные дни.

Бабкин Юрий – Инсулин и здоровье – Инсулинопонижающий метод

Иерусалим: ЛИРА, 2010. 200 с. Редактор: Е. Ковалев.

ISBN 978-965-7088-81-4

Бабкин Юрий – Инсулин и здоровье – Содержание