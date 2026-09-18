Філарет Патріарх - Проповіді - Том 8
До восьмого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його твори — проповіді, послання, доповіді, промови, слова та інтерв’ю, які побачили світ останнім часом. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити, вся його багатогранна діяльність лише частково відображена в цьому томі.
Послання, звернення, доповіді, промови, слова та інтерв’ю Святійшого Патріарха — це богословські праці, присвячені різним проблемам у Вселенському Православ’ї і внутрішньому житті Української Православної Церкви. Торкаючись глибин історії християнської Церкви, Святійший Владика проводить паралелі із сучасним життям і діяльністю Української Церкви. В його творах багато думок присвячено проблемам церковних канонів, їхнього дотримання, правильного розуміння та правдивого тлумачення Святого Писання.
Філарет – Проповіді, послання, доповіді, промови, слова на вручення архіпастирських жезлів, інтерв’ю – Том 8
Київ: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. 734 с. Упорядник А. Головко.
ISBN 966-7567-04-4; ISBN 978-966-7567-57-6.
Філарет – Проповіді, послання, доповіді, промови, слова на вручення архіпастирських жезлів, інтерв’ю – Том 8 – Зміст
Проповіді
Неділя 5-та Великого посту. Прп. Марії Єгипетської
Слово на Благовіщення Пресвятої Богородиці
Чого навчає нас свято Входу Господнього в Єрусалим
Про терпеливе перенесення страждань. Слово перед Плащаницею
Слово про значення Воскресіння Христового
Неділя 3-тя після Пасхи, жон-мироносиць
Неділя 4-та після Пасхи, про розслабленого
Слово в день Святої Тройці
Слово в День Святого Духа. Йти шляхом істини
Неділя 3-тя після П’ятидесятниці
Неділя 10-та після П’ятидесятниці
Слово на день пам’яті пророка Іллі
Слово на день пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона
Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього
Слово на Преображення Господнє
Слово на Успіння Пресвятої Богородиці
Усікновення глави чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
Неділя 15-та після П’ятидесятниці, перед Воздвиженням
Слово на Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього
Неділя 28-ма після П’ятидесятниці. Притча про запрошених на вечерю
Чи живемо ми Богом і чи перебуває в нас Бог?
Про істину
Послання
Різдвяне послання 2007/2008 рр.
Різдвяне послання 2008/2009 рр.
Різдвяне послання 2009/2010 рр.
Пасхальне послання 2008 р.
Пасхальне послання 2009 р.
Пасхальне послання 2010 р.
Доповіді
Доповідь на Всеукраїнському з’їзді православної молоді
Доповідь на Помісному соборі з нагоди 900-ліття Михайлівського Золотоверхого монастиря та 1020-ліття Хрещення Русі-України
Доповідь на пастирсько-просвітницькому форумі 29 липня 2010 року
Промови, звернення, листи та молитви
Слово на урочистому акті з нагоди 80-літнього ювілею
Слово на Різдво Христове 2009
Слово після Божественної літургії з нагоди 80-літнього ювілею
Слово в день тезоіменитства
Звернення з приводу діалогу до єпископату, духовенства та вірних УПЦ, які знаходяться в єдності з Московським Патріархатом
Звернення до українського народу з приводу візиту Московського патріарха Кирила
Звернення з приводу військових дій у Грузії
Звернення з нагоди 65-ї річниці Перемоги над гітлеризмом
Звернення до Патріарха Московського Кирила
Звернення з нагоди другого туру виборів Президента України
Привітання новому Президентові України
Привітання Віктору Ющенку з днем народження
Послання з нагоди свята Хрещення Київської Русі
Привітання співвітчизників з Днем Перемоги
Привітання новообраному Архієпископу Афінському Ієроніму
Лист з приводу повторного хрещення до Української Православної Церкви Московського Патріархату
Звернення до Помісного Собору Руської Православної Церкви
Привітання Главі УГКЦ з ювілеєм
Співчуття з приводу упокоєння Архієпископа Христодула
Привітання з Днем Перемоги над гітлерівським фашизмом
Співчуття з приводу загибелі Президента Польщі та осіб, які його супроводжували
Молитва у Софійському соборі з нагоди річниці Незалежності України
Молитва в День незалежності України
Звернення з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій
Звернення до Президента України Віктора Януковича
Привітання Президента України з ювілеєм
Слова на вручення архіпастирських жезлів
Єпископу Чернігівському і Ніжинському Іларіону (Процику)
Єпископу Васильківському Євстратію (Зорі)
Єпископу Валуйському Петру (Москальову)
Єпископу Кіровоградському і Голованівському Марку (Левківу)
Єпископу Тернопільському і Теребовлянському Павлу (Кравчуку)
Єпископу Вишгородському Епіфанію
Єпископу Дніпропетровському і Павлоградському Симеону (Зінкевичу)
Єпископу Луганському і Старобільському Тихону (Петранюку)
Єпископу Чернівецькому і Кіцманському Марку (Гринчевському)
Єпископу Вишгородському Агапіту (Гуменюку)
Інтерв’ю
«Грошолюбство — причина всіх сварок, які є в церковному житті»
«Весна Патриарха. Филарет о браке, роскоши, любви и бессмертии»
«Київська поправка» — про православ’я в сучасному світі та роль у ньому України
Про труднощі діалогу, створення єдиної Православної Церкви та монаший розпорядок дня
«УПЦ МП поступово відходить від Москви»
«Свідки Єгови — це також тоталітарна секта»
«Єдина Українська Помісна Православна Церква обов’язково буде»
«Надеюсь, что время соперничества пройдет»
«Про розділення та єдність Церкви»
«Ісус Христос не обіцяв нам щасливого життя, але обіцяв допомогу»
«Треба працювати на розбудову Церкви»
«Потрібно, щоб народ пам’ятав про те, що живе в Незалежній Державі…»
«Хто виконує церковні обряди, але продовжує грішне життя, користі не матиме»
«Діалог неизбежен»
«Константинополь остерігається, що Москва розколе все православ’я»
«Спочатку люди продають свої голоси за гречку, а тоді жаліють, що їм погано»
«Помісна церква — це засіб для отримання мого вічного життя»
«Якщо церква називається українською, а служить інтересам Росії, то вона живе не по правді»
«Митрополит Никодим всього себе віддав на служіння Церкві»
«Просіть наснаги, щоб подолати проблеми»
«Визнання Київського Патріархату — це питання часу»
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