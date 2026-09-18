Філарет Патріарх - Проповіді - Том 8

До восьмого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його твори — проповіді, послання, доповіді, промови, слова та інтерв’ю, які побачили світ останнім часом. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити, вся його багатогранна діяльність лише частково відображена в цьому томі.

Послання, звернення, доповіді, промови, слова та інтерв’ю Святійшого Патріарха — це богословські праці, присвячені різним проблемам у Вселенському Православ’ї і внутрішньому житті Української Православної Церкви. Торкаючись глибин історії християнської Церкви, Святійший Владика проводить паралелі із сучасним життям і діяльністю Української Церкви. В його творах багато думок присвячено проблемам церковних канонів, їхнього дотримання, правильного розуміння та правдивого тлумачення Святого Писання.

Філарет – Проповіді, послання, доповіді, промови, слова на вручення архіпастирських жезлів, інтерв’ю – Том 8

Київ: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. 734 с. Упорядник А. Головко.

ISBN 966-7567-04-4; ISBN 978-966-7567-57-6.

Філарет – Проповіді, послання, доповіді, промови, слова на вручення архіпастирських жезлів, інтерв’ю – Том 8 – Зміст