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Філарет Патріарх - Проповіді - Том 8

Філарет Патріарх - Проповіді - Том 8
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History, Homiletics, *Biographies Memoirs

До восьмого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його твори — проповіді, послання, доповіді, промови, слова та інтерв’ю, які побачили світ останнім часом. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити, вся його багатогранна діяльність лише частково відображена в цьому томі.

Послання, звернення, доповіді, промови, слова та інтерв’ю Святійшого Патріарха — це богословські праці, присвячені різним проблемам у Вселенському Православ’ї і внутрішньому житті Української Православної Церкви. Торкаючись глибин історії християнської Церкви, Святійший Владика проводить паралелі із сучасним життям і діяльністю Української Церкви. В його творах багато думок присвячено проблемам церковних канонів, їхнього дотримання, правильного розуміння та правдивого тлумачення Святого Писання.

Філарет – Проповіді, послання, доповіді, промови, слова на вручення архіпастирських жезлів, інтерв’ю – Том 8

Київ: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2010. 734 с. Упорядник А. Головко.
ISBN 966-7567-04-4; ISBN 978-966-7567-57-6.

Філарет – Проповіді, послання, доповіді, промови, слова на вручення архіпастирських жезлів, інтерв’ю – Том 8 – Зміст

  • Проповіді

    • Неділя 5-та Великого посту. Прп. Марії Єгипетської

    • Слово на Благовіщення Пресвятої Богородиці

    • Чого навчає нас свято Входу Господнього в Єрусалим

    • Про терпеливе перенесення страждань. Слово перед Плащаницею

    • Слово про значення Воскресіння Христового

    • Неділя 3-тя після Пасхи, жон-мироносиць

    • Неділя 4-та після Пасхи, про розслабленого

    • Слово в день Святої Тройці

    • Слово в День Святого Духа. Йти шляхом істини

    • Неділя 3-тя після П’ятидесятниці

    • Неділя 10-та після П’ятидесятниці

    • Слово на день пам’яті пророка Іллі

    • Слово на день пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона

    • Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього

    • Слово на Преображення Господнє

    • Слово на Успіння Пресвятої Богородиці

    • Усікновення глави чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана

    • Неділя 15-та після П’ятидесятниці, перед Воздвиженням

    • Слово на Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього

    • Неділя 28-ма після П’ятидесятниці. Притча про запрошених на вечерю

    • Чи живемо ми Богом і чи перебуває в нас Бог?

    • Про істину

  • Послання

    • Різдвяне послання 2007/2008 рр.

    • Різдвяне послання 2008/2009 рр.

    • Різдвяне послання 2009/2010 рр.

    • Пасхальне послання 2008 р.

    • Пасхальне послання 2009 р.

    • Пасхальне послання 2010 р.

  • Доповіді

    • Доповідь на Всеукраїнському з’їзді православної молоді

    • Доповідь на Помісному соборі з нагоди 900-ліття Михайлівського Золотоверхого монастиря та 1020-ліття Хрещення Русі-України

    • Доповідь на пастирсько-просвітницькому форумі 29 липня 2010 року

  • Промови, звернення, листи та молитви

    • Слово на урочистому акті з нагоди 80-літнього ювілею

    • Слово на Різдво Христове 2009

    • Слово після Божественної літургії з нагоди 80-літнього ювілею

    • Слово в день тезоіменитства

    • Звернення з приводу діалогу до єпископату, духовенства та вірних УПЦ, які знаходяться в єдності з Московським Патріархатом

    • Звернення до українського народу з приводу візиту Московського патріарха Кирила

    • Звернення з приводу військових дій у Грузії

    • Звернення з нагоди 65-ї річниці Перемоги над гітлеризмом

    • Звернення до Патріарха Московського Кирила

    • Звернення з нагоди другого туру виборів Президента України

    • Привітання новому Президентові України

    • Привітання Віктору Ющенку з днем народження

    • Послання з нагоди свята Хрещення Київської Русі

    • Привітання співвітчизників з Днем Перемоги

    • Привітання новообраному Архієпископу Афінському Ієроніму

    • Лист з приводу повторного хрещення до Української Православної Церкви Московського Патріархату

    • Звернення до Помісного Собору Руської Православної Церкви

    • Привітання Главі УГКЦ з ювілеєм

    • Співчуття з приводу упокоєння Архієпископа Христодула

    • Привітання з Днем Перемоги над гітлерівським фашизмом

    • Співчуття з приводу загибелі Президента Польщі та осіб, які його супроводжували

    • Молитва у Софійському соборі з нагоди річниці Незалежності України

    • Молитва в День незалежності України

    • Звернення з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій

    • Звернення до Президента України Віктора Януковича

    • Привітання Президента України з ювілеєм

  • Слова на вручення архіпастирських жезлів

    • Єпископу Чернігівському і Ніжинському Іларіону (Процику)

    • Єпископу Васильківському Євстратію (Зорі)

    • Єпископу Валуйському Петру (Москальову)

    • Єпископу Кіровоградському і Голованівському Марку (Левківу)

    • Єпископу Тернопільському і Теребовлянському Павлу (Кравчуку)

    • Єпископу Вишгородському Епіфанію

    • Єпископу Дніпропетровському і Павлоградському Симеону (Зінкевичу)

    • Єпископу Луганському і Старобільському Тихону (Петранюку)

    • Єпископу Чернівецькому і Кіцманському Марку (Гринчевському)

    • Єпископу Вишгородському Агапіту (Гуменюку)

  • Інтерв’ю

    • «Грошолюбство — причина всіх сварок, які є в церковному житті»

    • «Весна Патриарха. Филарет о браке, роскоши, любви и бессмертии»

    • «Київська поправка» — про православ’я в сучасному світі та роль у ньому України

    • Про труднощі діалогу, створення єдиної Православної Церкви та монаший розпорядок дня

    • «УПЦ МП поступово відходить від Москви»

    • «Свідки Єгови — це також тоталітарна секта»

    • «Єдина Українська Помісна Православна Церква обов’язково буде»

    • «Надеюсь, что время соперничества пройдет»

    • «Про розділення та єдність Церкви»

    • «Ісус Христос не обіцяв нам щасливого життя, але обіцяв допомогу»

    • «Треба працювати на розбудову Церкви»

    • «Потрібно, щоб народ пам’ятав про те, що живе в Незалежній Державі…»

    • «Хто виконує церковні обряди, але продовжує грішне життя, користі не матиме»

    • «Діалог неизбежен»

    • «Константинополь остерігається, що Москва розколе все православ’я»

    • «Спочатку люди продають свої голоси за гречку, а тоді жаліють, що їм погано»

    • «Помісна церква — це засіб для отримання мого вічного життя»

    • «Якщо церква називається українською, а служить інтересам Росії, то вона живе не по правді»

    • «Митрополит Никодим всього себе віддав на служіння Церкві»

    • «Просіть наснаги, щоб подолати проблеми»

    • «Визнання Київського Патріархату — це питання часу»

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Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2026
Author zealot
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