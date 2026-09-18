Грин - Значение астрологического Юпитера
Юпитер на протяжении столетий воспринимался в астрологической традиции как Великий Благодетель — символ удачи, роста, оптимизма, щедрости и расширения возможностей. Лиз Грин предлагает отказаться от слишком простой трактовки: проявления Юпитера в индивидуальной жизни и коллективных процессах могут быть не только благоприятными, но и разрушительными, а вдохновение, вера и ощущение избранности соседствуют с инфляцией, самоуверенностью, фанатизмом и неспособностью учитывать последствия собственных действий.
Три семинара Лиз Грин, проведенные в 2021 году, образуют развернутое исследование символики Юпитера. Автор обращается к астрономии, греческой и орфической мифологии, аналитической и архетипической психологии, натальной астрологии, транзитам и историческим планетарным циклам. Центральной становится идея Юпитера как символа поиска смысла и телеологии — стремления увидеть человеческую жизнь частью более масштабного и осмысленного процесса.
Грин Лиз – Значение астрологического Юпитера
Пер. Дмитрий Даммер; ред. Мила Кузьмина. – «Касталия», 2026. – 336 с.
ISBN 978-5-908110-71-6
Грин Лиз – Значение астрологического Юпитера – Содержание
Часть первая: «Чело, короною увенчанное»
Введение
Юпитер с точки зрения астрономии
Мифология Юпитера
Психология Юпитера
Астрология Юпитера
Часть вторая: «Когда желание ты загадаешь»
Введение
Возвращение Юпитера
Транзиты к Юпитеру и от него
Транзиты внешних планет с натальным Юпитером
Часть третья: Циклы Юпитера в истории
Введение
Природа циклов
Цикл Юпитера—Сатурна
Цикл Юпитера—Урана
Цикл Юпитера—Нептуна
Цикл Юпитера—Плутона
Цикл Юпитера—Хирона
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