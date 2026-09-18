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Грин - Значение астрологического Юпитера

Грин - Значение астрологического Юпитера
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Астрология, Эзотеризм

Юпитер на протяжении столетий воспринимался в астрологической традиции как Великий Благодетель — символ удачи, роста, оптимизма, щедрости и расширения возможностей. Лиз Грин предлагает отказаться от слишком простой трактовки: проявления Юпитера в индивидуальной жизни и коллективных процессах могут быть не только благоприятными, но и разрушительными, а вдохновение, вера и ощущение избранности соседствуют с инфляцией, самоуверенностью, фанатизмом и неспособностью учитывать последствия собственных действий.

Три семинара Лиз Грин, проведенные в 2021 году, образуют развернутое исследование символики Юпитера. Автор обращается к астрономии, греческой и орфической мифологии, аналитической и архетипической психологии, натальной астрологии, транзитам и историческим планетарным циклам. Центральной становится идея Юпитера как символа поиска смысла и телеологии — стремления увидеть человеческую жизнь частью более масштабного и осмысленного процесса.

Грин Лиз – Значение астрологического Юпитера

Пер. Дмитрий Даммер; ред. Мила Кузьмина. – «Касталия», 2026. – 336 с.
ISBN 978-5-908110-71-6

Грин Лиз – Значение астрологического Юпитера – Содержание

  • Часть первая: «Чело, короною увенчанное»

    • Введение

    • Юпитер с точки зрения астрономии

    • Мифология Юпитера

    • Психология Юпитера

    • Астрология Юпитера

  • Часть вторая: «Когда желание ты загадаешь»

    • Введение

    • Возвращение Юпитера

    • Транзиты к Юпитеру и от него

    • Транзиты внешних планет с натальным Юпитером

  • Часть третья: Циклы Юпитера в истории

    • Введение

    • Природа циклов

    • Цикл Юпитера—Сатурна

    • Цикл Юпитера—Урана

    • Цикл Юпитера—Нептуна

    • Цикл Юпитера—Плутона

    • Цикл Юпитера—Хирона

Views 50
Rating 3.5 / 5
Added 18.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
3.5/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 18 hours ago
Спасибо! Полезная книга для контекста различных исследований. Даже еврейская традиция признает, что евреи еще от Авраама были знатоками астрономии. Согласно Деяниям, Моисей "был обучен всей мудрости египетской", а значит и астрономии. Остаось найти время для просмотра книги...

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