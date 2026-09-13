Ковжун - Размышления о лидерстве

Я бы с большим удовольствием занимался бы другими делами, чем «Размышления о лидерстве...», даже, может быть, в других обстоятельствах счёл бы это пустой тратой времени, но именно сейчас я вижу необходимость разговора об этом. В Церковь часто стали проникать различные лжеучения о лидерстве под красивой и, на первый взгляд, красочной оберткой, что ведёт к превращению Церкви из Тела Христова в организацию, которая перестаёт быть Невестой Христа, а становится уродливой бизнес-леди. Тут-то и приходит на ум слово «лидер», ведь если слепой будет водить слепого, то сами понимаете, чем всё закончится.

Лидер. Кто он? Какими он должен обладать качествами? Зачем он? Каковы его функции? Что о лидерах говорится в Священном Писании? Кого можно назвать лидером и есть ли вообще такое слово в Библии? Я думаю, вы удивитесь, если не найдёте его. Дело в том, что представление о лидерстве в современных общинах складывается не из того, что сказал об этом Бог (хотя часто думаем, что это так), а из того, что мы видим вокруг, т.е. из опыта этого мира, из опыта успешных руководителей и известных людей. И тут наш корабль начинает кренить. Почему? Да потому что Царство Божье не от мира сего. Более того, Бог поставил нас распорядителями и это ответственность. Если мы не поймём до конца наши функции, мы не сможем выполнить данное нам самим Богом поручение.

Ковжун Вадим - Размышления о лидерстве при чтении Нового Завета

СПб: Древо жизни, 2013, 184 с.

ISBN 978-5-91470-049-9

Ковжун Вадим - Размышления о лидерстве при чтении Нового Завета - Содержание

Предисловие

Итак, начнём

Размышления о лидерстве при чтении Евангелия от Матфея

Размышления о лидерстве при чтении Евангелия от Марка

Размышления о лидерстве при чтении Евангелия от Луки

Размышления о лидерстве при чтении Евангелия от Иоанна

Размышления о лидерстве при чтении книги Деяний Апостолов

Размышления о лидерстве при чтении Послания Иакова

Размышления о лидерстве при чтении 1-го и 2-го Посланий Петра

Размышление о лидерстве при чтении 1, 2 и 3-го Посланий Иоанна

Размышления о лидерстве при чтении Послания Иуды

Размышления о лидерстве при чтении Послания Римлянам

Размышления о лидерстве при чтении 1-го Послания Коринфянам

Размышления о лидерстве при чтении 2-го Послания Коринфянам

Размышление о лидерстве при чтении Послания к Галатам

Размышление о лидерстве при чтении Послания к Ефесянам

Размышления о лидерстве при чтении Послания к Филиппийцам

Размышление о лидерстве при чтении Послания к Колоссянам

Размышления о лидерстве при чтении 1-го и 2-го Посланий Фессалоникийцам

Размышление о лидерстве при чтении 1-го и 2-го Посланий Тимофею

Размышления о лидерстве при чтении Послания Титу

Размышление о лидерстве при чтении Послания Филимону

Размышления о лидерстве при чтении Послания Евреям

Размышления о лидерстве при чтении книги Откровения Иоанна Богослова

Эпилог