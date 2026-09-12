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Пайпер - Непреходящая радость

Пайпер - Непреходящая радость
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Подлинная христианская жизнь неразрывно связана со Священным Писанием. Когда-то, обращаясь к последовавшей за Ним толпе, Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31–32).

Ежедневное погружение в Божье Слово — необходимое условие пребывания во Христе. Чтобы размышлять над Словом в течение дня, видеть жизнь в его свете и поступать в согласии с ним, нужно знать и помнить это Слово.

Джон Пайпер – Непреходящая радость

М.: Экклезия, 2026. — 440 с. Переводчик Илья Черников; редактор Лариса Трескина; предисловие Алексея Коломийцева.
ISBN 978-5-00274-067-3

Джон Пайпер – Непреходящая радость – Содержание

  • Предисловие

  • Январь

  • Февраль

  • Март

  • Апрель

  • Май

  • Июнь

  • Июль

  • Август

  • Сентябрь

  • Октябрь

  • Ноябрь

  • Декабрь

    • Адвент

    • Рождество

    • 26–31 декабря

Views 38
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Added 12.09.2026
Author zealot
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