Подлинная христианская жизнь неразрывно связана со Священным Писанием. Когда-то, обращаясь к последовавшей за Ним толпе, Иисус сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31–32).

Ежедневное погружение в Божье Слово — необходимое условие пребывания во Христе. Чтобы размышлять над Словом в течение дня, видеть жизнь в его свете и поступать в согласии с ним, нужно знать и помнить это Слово.

Джон Пайпер – Непреходящая радость

М.: Экклезия, 2026. — 440 с. Переводчик Илья Черников; редактор Лариса Трескина; предисловие Алексея Коломийцева.

ISBN 978-5-00274-067-3

Джон Пайпер – Непреходящая радость – Содержание