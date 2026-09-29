Безансон - Убиенный царевич
«Убиенный царевич» Алена Безансона — исследование символической структуры русской культуры и национального сознания, построенное вокруг отношений человека к Богу, государю и отцовской власти. Автор сознательно исследует не столько исторические события сами по себе, сколько их восприятие и символическое переосмысление в религиозных, политических и литературных текстах. Его интересует устойчивое воспроизведение образов закона, жертвы, послушания и бунта, а также то, каким образом одни и те же символы могут обслуживать как утверждение порядка, так и его радикальное отрицание.
Прослеживая этот комплекс от средневековой Руси до начала XX века, Безансон обращается к религиозным представлениям о Боге и святости, сакрализации государственной власти, образам убиенных царевичей и кризису традиционной монархической символики. Заключительная часть переносит анализ в пространство русской литературы: через Герцена, Чернышевского, Пушкина, Достоевского и Блока автор показывает, как религиозно-политическая проблематика соединяется с семейной символикой, конфликтом отца и сына, виной, преступлением и жертвой. Важнейшим методологическим инструментом исследования становится психоанализ, прежде всего интерпретация эдиповой структуры как модели не самой истории, а культурного восприятия и переживания истории.
Безансон Ален – Убиенный царевич – Русская культура и национальное сознание: закон и его нарушение
Пер. с фр. М. Антыпко, М. Розанова, Н. Рудницкой; под общ. ред. М. Розанова. – М.: Издательство «МИК», 1999. – 216 с.
ISBN 5-87902-014-2
Безансон Ален – Убиенный царевич – Содержание
Предисловие
Вступление. Значение раскола
Сторона Гоголя
Сторона Белинского
Символизм и дополнительная нагрузка
Время и место
Источники и их прочтение
Примечания
Глава I. Отношение к Богу
Мать-Земля и Богородица
Вседержитель и униженный Христос
Мораль виновности
Кеносис и святость
Усыхание Церкви
Театр чувственности
Примечания
Глава II. Отношение к Государю
Великий князь, принесенный в жертву, Царь, жертву приносящий
Бог в мундире
Убиенный царевич
Иван Иванович
Димитрий Угличский и Смутное время
Алексей Петрович
После Петра: усыхание символа
Закон власти
Примечания
Глава III. Поэты-законодатели
Затея Нового человека
Предостережение Пушкина
Достоевский и матереубийство
Спасение Раскольникова
Падение Ставрогина
Пошатнувшийся Блок
Примечания
Заключение
Библиография
No comments yet. Be the first!