Безансон - Убиенный царевич

«Убиенный царевич» Алена Безансона — исследование символической структуры русской культуры и национального сознания, построенное вокруг отношений человека к Богу, государю и отцовской власти. Автор сознательно исследует не столько исторические события сами по себе, сколько их восприятие и символическое переосмысление в религиозных, политических и литературных текстах. Его интересует устойчивое воспроизведение образов закона, жертвы, послушания и бунта, а также то, каким образом одни и те же символы могут обслуживать как утверждение порядка, так и его радикальное отрицание.

Прослеживая этот комплекс от средневековой Руси до начала XX века, Безансон обращается к религиозным представлениям о Боге и святости, сакрализации государственной власти, образам убиенных царевичей и кризису традиционной монархической символики. Заключительная часть переносит анализ в пространство русской литературы: через Герцена, Чернышевского, Пушкина, Достоевского и Блока автор показывает, как религиозно-политическая проблематика соединяется с семейной символикой, конфликтом отца и сына, виной, преступлением и жертвой. Важнейшим методологическим инструментом исследования становится психоанализ, прежде всего интерпретация эдиповой структуры как модели не самой истории, а культурного восприятия и переживания истории.

Безансон Ален – Убиенный царевич – Русская культура и национальное сознание: закон и его нарушение

Пер. с фр. М. Антыпко, М. Розанова, Н. Рудницкой; под общ. ред. М. Розанова. – М.: Издательство «МИК», 1999. – 216 с.

ISBN 5-87902-014-2

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