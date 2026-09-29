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Безансон - Убиенный царевич

Безансон - Убиенный царевич
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature, Religious Studies Atheism

«Убиенный царевич» Алена Безансона — исследование символической структуры русской культуры и национального сознания, построенное вокруг отношений человека к Богу, государю и отцовской власти. Автор сознательно исследует не столько исторические события сами по себе, сколько их восприятие и символическое переосмысление в религиозных, политических и литературных текстах. Его интересует устойчивое воспроизведение образов закона, жертвы, послушания и бунта, а также то, каким образом одни и те же символы могут обслуживать как утверждение порядка, так и его радикальное отрицание.

Прослеживая этот комплекс от средневековой Руси до начала XX века, Безансон обращается к религиозным представлениям о Боге и святости, сакрализации государственной власти, образам убиенных царевичей и кризису традиционной монархической символики. Заключительная часть переносит анализ в пространство русской литературы: через Герцена, Чернышевского, Пушкина, Достоевского и Блока автор показывает, как религиозно-политическая проблематика соединяется с семейной символикой, конфликтом отца и сына, виной, преступлением и жертвой. Важнейшим методологическим инструментом исследования становится психоанализ, прежде всего интерпретация эдиповой структуры как модели не самой истории, а культурного восприятия и переживания истории.

Безансон Ален – Убиенный царевич – Русская культура и национальное сознание: закон и его нарушение

Пер. с фр. М. Антыпко, М. Розанова, Н. Рудницкой; под общ. ред. М. Розанова. – М.: Издательство «МИК», 1999. – 216 с.
ISBN 5-87902-014-2

Безансон Ален – Убиенный царевич – Содержание

  • Предисловие

  • Вступление. Значение раскола

    • Сторона Гоголя

    • Сторона Белинского

    • Символизм и дополнительная нагрузка

    • Время и место

    • Источники и их прочтение

    • Примечания

  • Глава I. Отношение к Богу

    • Мать-Земля и Богородица

    • Вседержитель и униженный Христос

    • Мораль виновности

    • Кеносис и святость

    • Усыхание Церкви

    • Театр чувственности

    • Примечания

  • Глава II. Отношение к Государю

    • Великий князь, принесенный в жертву, Царь, жертву приносящий

    • Бог в мундире

    • Убиенный царевич

      • Иван Иванович

      • Димитрий Угличский и Смутное время

      • Алексей Петрович

      • После Петра: усыхание символа

    • Закон власти

    • Примечания

  • Глава III. Поэты-законодатели

    • Затея Нового человека

    • Предостережение Пушкина

    • Достоевский и матереубийство

      • Спасение Раскольникова

      • Падение Ставрогина

    • Пошатнувшийся Блок

    • Примечания

  • Заключение

  • Библиография

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Added 29.09.2026
Author brat lexmak
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