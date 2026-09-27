Полоз - Божественная лаборатория здоровья

«Божественная лаборатория здоровья» Григория Полоза — книга на пересечении популярного христианского богословия, духовной практики и авторских представлений о физиологии человека. Автор рассматривает тело как храм Святого Духа и стремится показать взаимосвязь духовного состояния, мышления, образа жизни и физического здоровья. В центре книги находится убеждение, что восстановление человека нельзя свести к устранению симптомов болезни: оно предполагает изменение сознания, образа жизни и отношений с Богом.

Полоз последовательно соединяет рассуждения о грехе, духовном рождении, вере, молитве, посте и любви с обсуждением генетики, нервной, иммунной и лимфатической систем, крови, питания и очищения организма. Основной практический тезис книги состоит в личной ответственности человека за образ жизни и в необходимости целостного понимания здоровья. При этом предлагаемые автором медицинские и биологические объяснения следует отличать от доказательной медицины: ряд физиологических утверждений книги представляет собственную религиозно-медицинскую концепцию автора и не соответствует современному научному консенсусу.

Полоз Григорий – Божественная лаборатория здоровья

Полоз Г. Божественная лаборатория здоровья. – К.: Кириченко, 2019. – 216 с.

ISBN 978-966-426-251-1

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