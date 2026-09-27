Полоз - Божественная лаборатория здоровья
«Божественная лаборатория здоровья» Григория Полоза — книга на пересечении популярного христианского богословия, духовной практики и авторских представлений о физиологии человека. Автор рассматривает тело как храм Святого Духа и стремится показать взаимосвязь духовного состояния, мышления, образа жизни и физического здоровья. В центре книги находится убеждение, что восстановление человека нельзя свести к устранению симптомов болезни: оно предполагает изменение сознания, образа жизни и отношений с Богом.
Полоз последовательно соединяет рассуждения о грехе, духовном рождении, вере, молитве, посте и любви с обсуждением генетики, нервной, иммунной и лимфатической систем, крови, питания и очищения организма. Основной практический тезис книги состоит в личной ответственности человека за образ жизни и в необходимости целостного понимания здоровья. При этом предлагаемые автором медицинские и биологические объяснения следует отличать от доказательной медицины: ряд физиологических утверждений книги представляет собственную религиозно-медицинскую концепцию автора и не соответствует современному научному консенсусу.
Полоз Григорий – Божественная лаборатория здоровья
Полоз Г. Божественная лаборатория здоровья. – К.: Кириченко, 2019. – 216 с.
ISBN 978-966-426-251-1
Полоз Григорий – Божественная лаборатория здоровья – Содержание
Введение
Глава 1. Природа истины греха в физическом теле человека
Плохое самочувствие — что это?
Греховная плоть — абстракция или конкретная угроза?
Храм или свалка — выбор за нами
Глава 2. Генетическая война в организме человека
Глава 3. Путь изменения сознания
Битва за разум. Духовное сражение
Путешествие в микромир. У нас есть все, что нужно
Устройство мира. Правила игры
Мозг — чудо Божье. Кто командует в штабе?
Призвание от Бога — освобождение от сатанинской зависимости
Глава 4. Тело — Божественная лаборатория здоровья
Кровь — душа
Кровь — врач внутри нас
Нервная система
Лимфатическая и иммунная системы
Иммунитет и шаги по его укреплению
Токсичная слизь
Заболевания, вызванные слизью
Как вывести токсичную слизь из организма
Освобождаем кишечник от слизи
Слизь в носоглотке, как от нее избавиться
Пост и слизь
Духовный механизм очищения
О вирусах и паразитах
Причина инфекционных заболеваний
Всем, кто следит за своим весом
Что тяжелее — мышцы или жир?
Глава 5. Из невидимого — видимое
Глава 6. Рождение от Духа
Координаты пути Иисуса Христа
Глава 7. Любовь — дыхание жизни
Без любви все — ничто
Глава 8. Важные истины о молитве
Заключение
Интернет-источники
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