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Полоз - Божественная лаборатория здоровья

Полоз - Божественная лаборатория здоровья
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Health

«Божественная лаборатория здоровья» Григория Полоза — книга на пересечении популярного христианского богословия, духовной практики и авторских представлений о физиологии человека. Автор рассматривает тело как храм Святого Духа и стремится показать взаимосвязь духовного состояния, мышления, образа жизни и физического здоровья. В центре книги находится убеждение, что восстановление человека нельзя свести к устранению симптомов болезни: оно предполагает изменение сознания, образа жизни и отношений с Богом.

Полоз последовательно соединяет рассуждения о грехе, духовном рождении, вере, молитве, посте и любви с обсуждением генетики, нервной, иммунной и лимфатической систем, крови, питания и очищения организма. Основной практический тезис книги состоит в личной ответственности человека за образ жизни и в необходимости целостного понимания здоровья. При этом предлагаемые автором медицинские и биологические объяснения следует отличать от доказательной медицины: ряд физиологических утверждений книги представляет собственную религиозно-медицинскую концепцию автора и не соответствует современному научному консенсусу.

Полоз Григорий – Божественная лаборатория здоровья

Полоз Г. Божественная лаборатория здоровья. – К.: Кириченко, 2019. – 216 с.

ISBN 978-966-426-251-1

Полоз Григорий – Божественная лаборатория здоровья – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Природа истины греха в физическом теле человека

    • Плохое самочувствие — что это?

    • Греховная плоть — абстракция или конкретная угроза?

    • Храм или свалка — выбор за нами

  • Глава 2. Генетическая война в организме человека

  • Глава 3. Путь изменения сознания

    • Битва за разум. Духовное сражение

    • Путешествие в микромир. У нас есть все, что нужно

    • Устройство мира. Правила игры

    • Мозг — чудо Божье. Кто командует в штабе?

    • Призвание от Бога — освобождение от сатанинской зависимости

  • Глава 4. Тело — Божественная лаборатория здоровья

    • Кровь — душа

    • Кровь — врач внутри нас

    • Нервная система

    • Лимфатическая и иммунная системы

    • Иммунитет и шаги по его укреплению

    • Токсичная слизь

    • Заболевания, вызванные слизью

    • Как вывести токсичную слизь из организма

    • Освобождаем кишечник от слизи

    • Слизь в носоглотке, как от нее избавиться

    • Пост и слизь

    • Духовный механизм очищения

    • О вирусах и паразитах

    • Причина инфекционных заболеваний

    • Всем, кто следит за своим весом

    • Что тяжелее — мышцы или жир?

  • Глава 5. Из невидимого — видимое

  • Глава 6. Рождение от Духа

    • Координаты пути Иисуса Христа

  • Глава 7. Любовь — дыхание жизни

    • Без любви все — ничто

  • Глава 8. Важные истины о молитве

  • Заключение

  • Интернет-источники

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

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