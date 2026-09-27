Тертична - Історія психології

История психологии занимает особое место в системе психологических наук, поскольку глубокое понимание современной психологии невозможно без изучения исторических предпосылок возникновения научных школ, подходов, теорий и понятий. Современное психологическое знание опирается на длительную интеллектуальную традицию, сформированную философами, психологами и представителями естественных наук. Рассмотрение этой традиции в исторической перспективе позволяет понять происхождение основных психологических идей, оценить их новизну и увидеть логику развития психологии как самостоятельной научной дисциплины.

Учебное пособие знакомит с общими закономерностями, тенденциями и хронологией становления психологического знания в контексте истории науки, прослеживает изменения основных категорий, принципов и методологических подходов психологии. Особое внимание уделено крупнейшим психологическим направлениям и школам — экспериментальной психологии, бихевиоризму, гештальт-психологии, психоанализу, аналитической и индивидуальной психологии, эго-психологии, когнитивному и гуманистическому направлениям, а также истории отечественной психологической школы. В конце разделов помещены вопросы для самоконтроля, практические и тестовые задания.

Тертична Надія – Історія психології

Тертична Н.А. Історія психології: навч. посібник. – К.: Книга-плюс, 2018. – 352 с.

ISBN 978-966-460-111-2

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