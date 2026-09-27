Тертична - Історія психології
История психологии занимает особое место в системе психологических наук, поскольку глубокое понимание современной психологии невозможно без изучения исторических предпосылок возникновения научных школ, подходов, теорий и понятий. Современное психологическое знание опирается на длительную интеллектуальную традицию, сформированную философами, психологами и представителями естественных наук. Рассмотрение этой традиции в исторической перспективе позволяет понять происхождение основных психологических идей, оценить их новизну и увидеть логику развития психологии как самостоятельной научной дисциплины.
Учебное пособие знакомит с общими закономерностями, тенденциями и хронологией становления психологического знания в контексте истории науки, прослеживает изменения основных категорий, принципов и методологических подходов психологии. Особое внимание уделено крупнейшим психологическим направлениям и школам — экспериментальной психологии, бихевиоризму, гештальт-психологии, психоанализу, аналитической и индивидуальной психологии, эго-психологии, когнитивному и гуманистическому направлениям, а также истории отечественной психологической школы. В конце разделов помещены вопросы для самоконтроля, практические и тестовые задания.
Тертична Надія – Історія психології
Тертична Н.А. Історія психології: навч. посібник. – К.: Книга-плюс, 2018. – 352 с.
ISBN 978-966-460-111-2
Тертична Надія – Історія психології – Содержание
Передмова
Розділ 1. Предмет і завдання історії психології як науки
Наукова парадигма й історія науки
Завдання історико-психологічного пізнання
Методологія і методи історії психології
Історіографія історії
Проблема періодизації в історії психології
Розділ 2. Розвиток психологічної думки в рамках філософії та природознавства
Зародження психологічної думки в Давньому світі
Психологія в Середні віки та епоху Відродження
Тріумф механіки: психологічна думка Нового часу
Психологія в епоху Просвітництва
Розвиток психологічної думки в першій половині ХІХ століття
Розділ 3. Становлення психології як самостійної науки
Зародження експериментальної психології в другій половині ХІХ століття
Теорія елементів свідомості Едварда Тітченера
Теорія актів свідомості Франца Брентано
Теорія потоку свідомості Вільяма Джеймса
Розвиток експериментальної та прикладної психології
Розділ 4. Біхевіористичний напрямок у психології. Основні положення необіхевіоризму
Ситуація в науці, що сприяла зародженню біхевіоризму, еволюція біхевіоризму
Закони научіння Едварда Лі Торндайка
Основні ідеї радикального біхевіоризму Джона Бродеса Уотсона
Загальна характеристика необіхевіоризму
Соціально-когнітивна теорія Альберта Бандури і теорія соціального научіння Джуліана Роттера
Розділ 5. Основні положення гештальт-психології
Основні принципи гештальт-психології
Теорія продуктивного мислення Макса Вертгеймера
Теорія «поля» Курта Левіна
Розділ 6. Загальна характеристика класичного психоаналізу
Основні факти біографії Зигмунда Фрейда
Базові положення психоаналізу
Етапи розвитку психоаналізу
Основні методи психоаналітичної психотерапії
Розділ 7. Розвиток психоаналізу в аналітичній та індивідуальній психології
Загальна характеристика аналітичної психології Карла Густава Юнга
Структура особистості в теорії Карла Юнга
Функції свідомості за Карлом Густавом Юнгом
Основні положення індивідуальної психології Альфреда Адлера
Типологія особистості за Альфредом Адлером
Методи індивідуальної психології
Розділ 8. Его-психологія і пов’язані з нею напрямки в теорії особистості
Психосоціальні стадії розвитку особистості в епігенетичній теорії Еріка Еріксона
Позиція Еріка Еріксона щодо природи людини
Поняття базальної тривоги в концепції Карен Хорні
Невротичні потреби за Карен Хорні
Стратегії соціальної поведінки особистості за Карен Хорні
Теорія відчуження Еріха Фромма
Типи соціального характеру у теорії Еріха Фромма
Екзистенційні потреби людини в концепції Еріха Фромма
Розділ 9. Когнітивний напрямок у психології
Основні положення когнітивної психології
Теорія когнітивного дисонансу Леона Фестінгера
Когнітивні стилі особистості
Розділ 10. Психологічні школи в історичній перспективі
Основні положення гуманістичної психології
Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу
Теорія особистості Карла Ренсома Роджерса
Психологічні захисти особистості у теорії Карла Роджерса
Особистісно-центрована терапія Карла Роджерса
Логотерапія Віктора Франкла
Транзакційний аналіз Еріка Берна
Поняття «життєвий сценарій» у теорії Еріка Берна
Розділ 11. Становлення вітчизняної психологічної школи
Етапи розвитку вітчизняної теорії і практики психологічної науки
Відомі постаті в історії української психології
Список використаної та рекомендованої літератури
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