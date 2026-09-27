Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тертична - Історія психології

Тертична - Історія психології
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, UKRAINIAN LANGUAGE, Psychology Psychotherapy, Educational

История психологии занимает особое место в системе психологических наук, поскольку глубокое понимание современной психологии невозможно без изучения исторических предпосылок возникновения научных школ, подходов, теорий и понятий. Современное психологическое знание опирается на длительную интеллектуальную традицию, сформированную философами, психологами и представителями естественных наук. Рассмотрение этой традиции в исторической перспективе позволяет понять происхождение основных психологических идей, оценить их новизну и увидеть логику развития психологии как самостоятельной научной дисциплины.

Учебное пособие знакомит с общими закономерностями, тенденциями и хронологией становления психологического знания в контексте истории науки, прослеживает изменения основных категорий, принципов и методологических подходов психологии. Особое внимание уделено крупнейшим психологическим направлениям и школам — экспериментальной психологии, бихевиоризму, гештальт-психологии, психоанализу, аналитической и индивидуальной психологии, эго-психологии, когнитивному и гуманистическому направлениям, а также истории отечественной психологической школы. В конце разделов помещены вопросы для самоконтроля, практические и тестовые задания.

Тертична Надія – Історія психології

Тертична Н.А. Історія психології: навч. посібник. – К.: Книга-плюс, 2018. – 352 с.
ISBN 978-966-460-111-2

Тертична Надія – Історія психології – Содержание

  • Передмова

  • Розділ 1. Предмет і завдання історії психології як науки

    • Наукова парадигма й історія науки

    • Завдання історико-психологічного пізнання

    • Методологія і методи історії психології

    • Історіографія історії

    • Проблема періодизації в історії психології

  • Розділ 2. Розвиток психологічної думки в рамках філософії та природознавства

    • Зародження психологічної думки в Давньому світі

    • Психологія в Середні віки та епоху Відродження

    • Тріумф механіки: психологічна думка Нового часу

    • Психологія в епоху Просвітництва

    • Розвиток психологічної думки в першій половині ХІХ століття

  • Розділ 3. Становлення психології як самостійної науки

    • Зародження експериментальної психології в другій половині ХІХ століття

    • Теорія елементів свідомості Едварда Тітченера

    • Теорія актів свідомості Франца Брентано

    • Теорія потоку свідомості Вільяма Джеймса

    • Розвиток експериментальної та прикладної психології

  • Розділ 4. Біхевіористичний напрямок у психології. Основні положення необіхевіоризму

    • Ситуація в науці, що сприяла зародженню біхевіоризму, еволюція біхевіоризму

    • Закони научіння Едварда Лі Торндайка

    • Основні ідеї радикального біхевіоризму Джона Бродеса Уотсона

    • Загальна характеристика необіхевіоризму

    • Соціально-когнітивна теорія Альберта Бандури і теорія соціального научіння Джуліана Роттера

  • Розділ 5. Основні положення гештальт-психології

    • Основні принципи гештальт-психології

    • Теорія продуктивного мислення Макса Вертгеймера

    • Теорія «поля» Курта Левіна

  • Розділ 6. Загальна характеристика класичного психоаналізу

    • Основні факти біографії Зигмунда Фрейда

    • Базові положення психоаналізу

    • Етапи розвитку психоаналізу

    • Основні методи психоаналітичної психотерапії

  • Розділ 7. Розвиток психоаналізу в аналітичній та індивідуальній психології

    • Загальна характеристика аналітичної психології Карла Густава Юнга

    • Структура особистості в теорії Карла Юнга

    • Функції свідомості за Карлом Густавом Юнгом

    • Основні положення індивідуальної психології Альфреда Адлера

    • Типологія особистості за Альфредом Адлером

    • Методи індивідуальної психології

  • Розділ 8. Его-психологія і пов’язані з нею напрямки в теорії особистості

    • Психосоціальні стадії розвитку особистості в епігенетичній теорії Еріка Еріксона

    • Позиція Еріка Еріксона щодо природи людини

    • Поняття базальної тривоги в концепції Карен Хорні

    • Невротичні потреби за Карен Хорні

    • Стратегії соціальної поведінки особистості за Карен Хорні

    • Теорія відчуження Еріха Фромма

    • Типи соціального характеру у теорії Еріха Фромма

    • Екзистенційні потреби людини в концепції Еріха Фромма

  • Розділ 9. Когнітивний напрямок у психології

    • Основні положення когнітивної психології

    • Теорія когнітивного дисонансу Леона Фестінгера

    • Когнітивні стилі особистості

  • Розділ 10. Психологічні школи в історичній перспективі

    • Основні положення гуманістичної психології

    • Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

    • Теорія особистості Карла Ренсома Роджерса

    • Психологічні захисти особистості у теорії Карла Роджерса

    • Особистісно-центрована терапія Карла Роджерса

    • Логотерапія Віктора Франкла

    • Транзакційний аналіз Еріка Берна

    • Поняття «життєвий сценарій» у теорії Еріка Берна

  • Розділ 11. Становлення вітчизняної психологічної школи

    • Етапи розвитку вітчизняної теорії і практики психологічної науки

    • Відомі постаті в історії української психології

  • Список використаної та рекомендованої літератури

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books