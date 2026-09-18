Філарет Патріарх - Проповіді – Том 14
До чотирнадцятого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його проповіді, послання та слова на вручення архіпастирських жезлів новопоставленим єпископам. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити — вся його багатогранна праця лише частково відображена в цьому томі.
Як Архіпастир Святійший Владика своїми проповідями веде паству до Царства Божого, підносячи душу кожного читача до Бога, підтримуючи полум’я віри в людських серцях і закликаючи до покаяння. Його труди та слова містять живий досвід християнської віри, який він постійно несе для віруючого народу.
Філарет – Проповіді – Том 14 – Проповіді, послання, слова на вручення архіпастирських жезлів
Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2024. — 575 с.; упорядник Антон Павленко; редактор Анна Гудима.
Філарет – Проповіді – Том 14 – Проповіді, послання, слова на вручення архіпастирських жезлів – Зміст
Неділі після Пасхи
Проповідь у Світлий понеділок
Проповіді у неділю 2-гу після Пасхи, про Фому, Антипасха
Проповідь у неділю 3-тю після Пасхи, жон-мироносиць
Проповідь у неділю 4-ту після Пасхи, про розслабленого
Проповіді в неділю 5-ту після Пасхи, про самарянку
Проповідь у неділю 6-ту після Пасхи, про сліпого
Проповідь у неділю 7-му після Пасхи, святих отців І Вселенського собору
Неділі після П’ятидесятниці
Проповідь у неділю 1-шу після П’ятидесятниці, всіх святих
Проповідь у неділю 2-гу після П’ятидесятниці, всіх святих землі Української
Проповіді у неділі 3-тю, 4-ту, 5-ту, 6-ту, 7-му, 8-му, 9-ту, 10-ту, 11-ту, 12-ту, 13-ту, 14-ту, 15-ту, 17-ту, 18-ту, 19-ту, 21-шу, 22-гу, 23-тю, 24-ту, 25-ту, 26-ту, 27-му, 28-му, 29-ту, 30-ту та 31-шу після П’ятидесятниці
Проповідь у неділю після Різдва Христового
Проповіді у неділю про Закхея
Проповідь у неділю про митаря і фарисея
Проповіді у неділю про блудного сина
Проповіді у неділю про Страшний суд
Проповіді у Прощену неділю, згадування Адамового вигнання
Неділі Великого посту
Проповіді перед початком Великого посту
Проповіді у неділю 1-шу Великого посту, Торжества Православ’я
Проповідь у неділю 2-гу Великого посту
Проповідь у неділю 3-тю Великого посту, Хрестопоклонну
Проповідь у неділю 4-ту Великого посту
Проповідь у неділю 5-ту Великого посту
Проповідь у Велику п’ятницю на винесення плащаниці
Дванадесяті свята
Вхід Господній в Єрусалим
Вознесіння Господнє
Свята Трійця, П’ятидесятниця
Преображення Господнє
Успіння Богородиці
Різдво Богородиці
Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього
Введення в храм Пресвятої Богородиці
Другий день Різдва Христового
Хрещення Господнє, Богоявлення
Стрітення Господнє
Благовіщення Пресвятої Богородиці
Великі свята
Обрізання Господнє
Різдво Іоана Хрестителя
Пам’ять апостолів Петра і Павла
Покров Пресвятої Богородиці
Послання
Пасхальне послання 2013
Пасхальне послання 2014
Пасхальне послання 2015
Пасхальне послання 2016
Пасхальне послання 2017
Пасхальне послання 2018
Пасхальне послання 2019
Пасхальне послання 2020
Пасхальне послання 2021
Пасхальне послання 2022
Пасхальне послання 2023
Різдвяне послання 2012/2013
Різдвяне послання 2013/2014
Різдвяне послання 2014/2015
Різдвяне послання 2015/2016
Різдвяне послання 2016/2017
Різдвяне послання 2017/2018
Різдвяне послання 2018/2019
Різдвяне послання 2019/2020
Різдвяне послання 2020/2021
Різдвяне послання 2021/2022
Різдвяне послання 2022/2023
Слова на вручення архіпастирських жезлів
Митрофану (Бутинському), єпископові Харківському і Богодухівському
Фотію (Давиденку), єпископові Запорізькому і Мелітопольському
Варсонофію (Рудніку), єпископові Закарпатському і Ужгородському
Паїсію (Кухарчуку), єпископові Житомирському і Овруцькому
Павлу (Юристому), єпископові Одеському і Балтському
Іллі (Зеленському), єпископові Харківському і Богодухівському
Андрію (Маруцаку), єпископові Васильківському
Никодиму (Кобзарю), єпископові Сумському і Охтирському
Даниїлу (Монаху), єпископові Дніпровському і Криворізькому
Варсонофію (Качану), єпископові Хмельницькому і Кам’янець-Подільському
Никону (Граблюку), єпископові Одеському і Балтському
Никону (Шинкарюку), єпископові Чернівецькому і Буковинському
Михаїлу (Ковалюку), єпископові Херсонському і Таврійському
Луці (Згобі), єпископові Філадельфійському, вікарію Київської єпархії
Авіву (Панку), єпископові Ришканському, вікарію Східно-Молдовської єпархії
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