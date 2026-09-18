Філарет Патріарх - Проповіді – Том 14

До чотирнадцятого тому праць Святійшого Патріарха Філарета увійшли його проповіді, послання та слова на вручення архіпастирських жезлів новопоставленим єпископам. Діяльність Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, його невтомна праця, постійні архіпастирські візити — вся його багатогранна праця лише частково відображена в цьому томі.

Як Архіпастир Святійший Владика своїми проповідями веде паству до Царства Божого, підносячи душу кожного читача до Бога, підтримуючи полум’я віри в людських серцях і закликаючи до покаяння. Його труди та слова містять живий досвід християнської віри, який він постійно несе для віруючого народу.

Філарет – Проповіді – Том 14 – Проповіді, послання, слова на вручення архіпастирських жезлів

Київ: Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2024. — 575 с.; упорядник Антон Павленко; редактор Анна Гудима.

Філарет – Проповіді – Том 14 – Проповіді, послання, слова на вручення архіпастирських жезлів – Зміст