В Евангелии от Иоанна (Ин. 4:24) Иисус говорит: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». В том же Евангелии (17:17) Иисус даёт определение «истины», когда ходатайствует перед Отцом о Своих учениках: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». Поклонение должно быть основано на Писании. И поскольку нам в своем служении Богу необходимо опираться на Библию, Слово Божье должно быть нашим самым главным руководством в этом вопросе. Поэтому необходимо изучать богословие поклонения. Лидеру поклонения нужно понимать роль музыки и искусства в служении с точки зрения Библии и истории. Он должен дорожить связью между музыкальным служением и другими отделами церкви и знать, как планировать и вести музыкальное поклонение. Но самое главное - лидер прославления должен сам быть поклонником. Проводник не может вести туда, где сам он не бывал. Для того, чтобы эффективно служить, лидеру необходимо сделать поклонение стилем жизни.

Исходя из этой философии, в следующих далее главах мы рассмотрим семь дисциплин, связанных с изучением поклонения, а в конце книги представлен перечень литературы для дополнительного чтения. Вот эти семь дисциплин: введение в поклонение, богословие поклонения, история поклонения, поклонение в скинии, музыка и поклонение, сердце лидера поклонения и поклонение как образ жизни. Эти дисциплины в том виде, как они представлены здесь, вовсе не следует рассматривать как исчерпывающую информацию по данным темам. Скорее их стоит считать духовной «закуской» для того, чтобы «подогреть аппетит» читателя к более основательному изучению предложенных текстов.

Гари Матена - Одно только нужно - Изучение служения поклонения

Издание исправленное и дополненное

190 с.

Гари Матена - Одно только нужно - Изучение служения поклонения - Содержание

Предисловие к первому изданию

Пролог

Благодарность

Глава 1 Одно только нужно

Глава 2 Цель поклонения: введение в поклонение

Глава 3 Процесс поклонения: богословие поклонения

Глава 4 Поклонение в прошлом: история поклонения

Глава 5 Модель поклонения: поклонение в скинии

Глава 6 Сила поклонения: хвала и поклонение

Глава 7 Практика поклонения: сердце лидера поклонения

Глава 8 Приоритет поклонения: поклонение как образ жизни

Глава 9 Призыв

Использованные источники

Рекомендуемая литература