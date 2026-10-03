Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Боннке - Как иметь уверенность в спасении

Боннке - Как иметь уверенность в спасении
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Этот небольшой евангелизационно-пастырский буклет посвящен одному из наиболее болезненных вопросов христианской жизни — может ли человек действительно знать, что он спасен, или ему остается до конца жизни пребывать между надеждой и страхом. Рейнхард Боннке отвечает предельно определенно: уверенность в спасении не должна зависеть от переменчивых эмоций, психологического подъема или способности человека постоянно ощущать Божие присутствие. Ее основание находится вне человека — в совершенном деле Христа и в обетованиях Слова Божия, а внутренним подтверждением становится свидетельство Святого Духа. Эта двойная опора — Слово и Дух — образует стержень всей аргументации буклета.

Издание имеет отчетливо евангелизационный характер. Оно было впервые опубликовано на русском языке в 1993 году тиражом 50 000 экземпляров, предназначалось для бесплатного распространения во время евангелизационной кампании служения «Христос для всех народов» и распространялось в СНГ Международным Библейским Обществом. Поэтому Боннке не строит систематический богословский трактат и не пытается рассмотреть все дискуссионные стороны учения о спасении. Его задача иная: привести читателя от страха и неопределенности к доверию Божьему обещанию, показать объективное основание спасения во кресте Христовом, объяснить действие веры и завершить рассуждение важным предостережением против ложной уверенности, которая не сопровождается преображением жизни.

Боннке Рейнхард – Как иметь уверенность в спасении

CfaN, 1993. — 26 с. Впервые опубликовано на русском языке; набрано и напечатано в Беларуси. Авторское право © Рейнхард Боннке, 1991.
ISBN 3-9802593-2-3

Боннке Рейнхард – Как иметь уверенность в спасении – Содержание

  • Посвящение

  • Совершенно определенно

  • Недостаток доказательств Сатаны

  • Критерий

    • Свидетель первый: Слово Божие

    • Звонящая убежденность

  • Слово о Кресте

  • Покоритель с кровоточащими ступнями

  • Якорь и предтеча

  • Как разгромить сомнение

  • Свидетель второй: Дух Божий

  • Секретарь Троицы

  • Величайший труд Святого Духа

  • Без имитаций

Views 50
Rating
Added 03.10.2026
Author zealot
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books