Боннке - Как иметь уверенность в спасении

Этот небольшой евангелизационно-пастырский буклет посвящен одному из наиболее болезненных вопросов христианской жизни — может ли человек действительно знать, что он спасен, или ему остается до конца жизни пребывать между надеждой и страхом. Рейнхард Боннке отвечает предельно определенно: уверенность в спасении не должна зависеть от переменчивых эмоций, психологического подъема или способности человека постоянно ощущать Божие присутствие. Ее основание находится вне человека — в совершенном деле Христа и в обетованиях Слова Божия, а внутренним подтверждением становится свидетельство Святого Духа. Эта двойная опора — Слово и Дух — образует стержень всей аргументации буклета.

Издание имеет отчетливо евангелизационный характер. Оно было впервые опубликовано на русском языке в 1993 году тиражом 50 000 экземпляров, предназначалось для бесплатного распространения во время евангелизационной кампании служения «Христос для всех народов» и распространялось в СНГ Международным Библейским Обществом. Поэтому Боннке не строит систематический богословский трактат и не пытается рассмотреть все дискуссионные стороны учения о спасении. Его задача иная: привести читателя от страха и неопределенности к доверию Божьему обещанию, показать объективное основание спасения во кресте Христовом, объяснить действие веры и завершить рассуждение важным предостережением против ложной уверенности, которая не сопровождается преображением жизни.

Боннке Рейнхард – Как иметь уверенность в спасении

CfaN, 1993. — 26 с. Впервые опубликовано на русском языке; набрано и напечатано в Беларуси. Авторское право © Рейнхард Боннке, 1991.

ISBN 3-9802593-2-3

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