Святой Дух — самая непонятная и самая загадочная составляющая Божественной природы. Его действие в нас интригует христиан так же, как и пути Господни, ведь они едины. О работе Святого Духа в нашей жизни написаны тысячи книг. И в каждой истина перемежается с заблуждениями. Так зачем же еще одна ?

Во-первых, тема всегда актуальна. Невозможно прочесть или написать о Святом Духе слишком много. Мы живем в эпоху жгучего интереса к Нему, такую жажду не легко утолить. Ваше любопытство — тот факт, что купили книгу, — только подтверждает мою мысль. Все мы хотим, чтобы наш духовный опыт был истинный, без разочарований или угрозы стать невольной жертвой религиозных манипуляций и психологической проекции (перенесение чувств, мыслей, желаний на окружающих. — Прим. ред.). «Подлинность» сегодня пользуется большим спросом, поскольку вокруг нас — засилье подделок.

Есть и хорошие новости: ваши желания не останутся без ответа ! Вы можете познать истину о Святом Духе и увидеть силу Бога в своей жизни. А еще — сильно вырасти духовно, если готовы заплатить. Вам потребуются терпение и желание часто и глубоко погружаться в сокровищницу Божьего познания. Так готовы ли вы ?

Даглас Джакоби - Святой Дух. Божественная сила: истина и ложь

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2022. 344 с.

ISBN: 978-5-6046733-8-6

Даглас Джакоби - Святой Дух. Божественная сила: истина и ложь - Содержание

Благодарность

Введение

Часть первая. Присутствие и сила. Святой Дух в нас

От внутренних изменений к внешним

Глава 1. Я исполнен Святого Духа ? Что управляет мною ?

Глава 2. Братство Святого Духа. Это отношения

Глава 3. Дух силы. Как стать сильнее: от внутренних изменений к внешним !

Глава 4. Дух любви. Как стать более любящим: от внутренних изменений к внешним !

Глава 5. Дух дисциплины. Как стать дисциплинированнее: от внутренних изменений к внешним !

Глава 6. Я никогда не изменюсь ? Характер: от внутренних изменений к внешним !

Дары. Благодать. Наставление

Глава 7. Достаем инструменты. Дары Духа

Глава 8. Страховка на триллион долларов. Библейское учение о благодати и уверенности

Глава 9. Ведомые Духом. Как Дух направляет учеников

Невнимательность, бездействие

Глава 10. Без глупостей ! Особенности суеверного мышления

Глава 11. «Горячая линия» с Богом ? Божественная, психологическая или дьявольская ?

Вверх дном

Глава 12. Настоящее рвение. «Святой» Дух

Глава 13. «Дух настаивает ! » Обращение мира

Глава 14. Дух Запада. Проклятие потребительского отношения

Глава 15. Свобода в Духе. Свобода иаинная и ложная

Часть вторая. Здравый смысл и бессмыслица

Глава 16. Чудеса сегодня? Потяните за вторую ногу !

Глава 17. Ничего нового под солнцем. Чудеса за пределами христианства

Глава 18. Чудеса в Деяниях апостолов. История, рифма, смысл

Глава 19. Подтверждение Слова. Библейская цель чудес

Глава 20. Руки апостола. Как передавались чудесные дары

Глава 21. Знамений не будет ! Иисус: преуменьшая чудеса

Глава 22. Об ангелах и людях. Вопросы о «языках»

Глава 23. Не направление, но исправление. Изложение 1 Кор. 12-14

Глава 24. «Теплое, неуловимое ощущение». Крещение Святым Духом

Глава 25. Непростительный грех ? «Кто же тогда вообще может быть спасен ?»

Глава 26. Все, что вы хотели узнать. Часть 1. Трудные вопросы о Духе

Глава 27. Все, что вы хотели узнать. Часть 2. Проблемные отрывки из Библии

Глава 28. Все, что вы хотели узнать. Часть 3. Троица. Нет простой доктрины

Глава 29. Охотники за привидениями ! Дух и оккультизм

Приложение. Где я ?

Словарь

Избранная библиография

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