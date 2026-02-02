Джакоби - Святой Дух - Слова истины - Вопросы и ответы
Святой Дух — самая непонятная и самая загадочная составляющая Божественной природы. Его действие в нас интригует христиан так же, как и пути Господни, ведь они едины. О работе Святого Духа в нашей жизни написаны тысячи книг. И в каждой истина перемежается с заблуждениями. Так зачем же еще одна ?
Во-первых, тема всегда актуальна. Невозможно прочесть или написать о Святом Духе слишком много. Мы живем в эпоху жгучего интереса к Нему, такую жажду не легко утолить. Ваше любопытство — тот факт, что купили книгу, — только подтверждает мою мысль. Все мы хотим, чтобы наш духовный опыт был истинный, без разочарований или угрозы стать невольной жертвой религиозных манипуляций и психологической проекции (перенесение чувств, мыслей, желаний на окружающих. — Прим. ред.). «Подлинность» сегодня пользуется большим спросом, поскольку вокруг нас — засилье подделок.
Есть и хорошие новости: ваши желания не останутся без ответа ! Вы можете познать истину о Святом Духе и увидеть силу Бога в своей жизни. А еще — сильно вырасти духовно, если готовы заплатить. Вам потребуются терпение и желание часто и глубоко погружаться в сокровищницу Божьего познания. Так готовы ли вы ?
Даглас Джакоби - Святой Дух. Божественная сила: истина и ложь
Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2022. 344 с.
ISBN: 978-5-6046733-8-6
Даглас Джакоби - Святой Дух. Божественная сила: истина и ложь - Содержание
Благодарность
Введение
Часть первая. Присутствие и сила. Святой Дух в нас
- От внутренних изменений к внешним
- Глава 1. Я исполнен Святого Духа ? Что управляет мною ?
- Глава 2. Братство Святого Духа. Это отношения
- Глава 3. Дух силы. Как стать сильнее: от внутренних изменений к внешним !
- Глава 4. Дух любви. Как стать более любящим: от внутренних изменений к внешним !
- Глава 5. Дух дисциплины. Как стать дисциплинированнее: от внутренних изменений к внешним !
- Глава 6. Я никогда не изменюсь ? Характер: от внутренних изменений к внешним !
- Дары. Благодать. Наставление
- Глава 7. Достаем инструменты. Дары Духа
- Глава 8. Страховка на триллион долларов. Библейское учение о благодати и уверенности
- Глава 9. Ведомые Духом. Как Дух направляет учеников
- Невнимательность, бездействие
- Глава 10. Без глупостей ! Особенности суеверного мышления
- Глава 11. «Горячая линия» с Богом ? Божественная, психологическая или дьявольская ?
- Вверх дном
- Глава 12. Настоящее рвение. «Святой» Дух
- Глава 13. «Дух настаивает ! » Обращение мира
- Глава 14. Дух Запада. Проклятие потребительского отношения
- Глава 15. Свобода в Духе. Свобода иаинная и ложная
Часть вторая. Здравый смысл и бессмыслица
- Глава 16. Чудеса сегодня? Потяните за вторую ногу !
- Глава 17. Ничего нового под солнцем. Чудеса за пределами христианства
- Глава 18. Чудеса в Деяниях апостолов. История, рифма, смысл
- Глава 19. Подтверждение Слова. Библейская цель чудес
- Глава 20. Руки апостола. Как передавались чудесные дары
- Глава 21. Знамений не будет ! Иисус: преуменьшая чудеса
- Глава 22. Об ангелах и людях. Вопросы о «языках»
- Глава 23. Не направление, но исправление. Изложение 1 Кор. 12-14
- Глава 24. «Теплое, неуловимое ощущение». Крещение Святым Духом
- Глава 25. Непростительный грех ? «Кто же тогда вообще может быть спасен ?»
- Глава 26. Все, что вы хотели узнать. Часть 1. Трудные вопросы о Духе
- Глава 27. Все, что вы хотели узнать. Часть 2. Проблемные отрывки из Библии
- Глава 28. Все, что вы хотели узнать. Часть 3. Троица. Нет простой доктрины
- Глава 29. Охотники за привидениями ! Дух и оккультизм
Приложение. Где я ?
Словарь
Избранная библиография
Другие проекты издательства «Ученик»
Даглас Джакоби - Слова истины и здравого смысла. Основания для веры в эпоху сомнений
М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2002. - 144 с.
ISBN 978-617-698-105-3
Даглас Джакоби - Слова истины и здравого смысла. Основания для веры в эпоху сомнений - Содержание
Предисловие почему я написал эту книгу
Бог
- Глава 1 Расчистим дебри. Аргументы против существования Бога
- Глава 2 Есть тут кто-нибудь? Доказательства существования Бога
- Глава 3 Бог спит, ушел на пенсию или умер? Личные качества Бога
- Глава 4 Иисус - «учитель добрый»? Сын Божий
Библия
- Глава 5 Библия - «хорошая книга»? Авторитет слова Бога
- Глава 6 Можно ли узнать Бога из его слова. Надежность Библии
- Глава 7 Назовите хоть одно! «противоречия» в Библии
- Глава 8 Все ли дороги ведут к Богу. Библия и другие религии
- Глава 9 Многие верные доказательства. Чудеса и воскресение
Ваш ответ
- Глава 10 Истинно и разумно примите осознанное решение
- Приложение 1 Достоверность рукописей Библии
- Приложение 2 Научные открытия, совершенные Библией
- Приложение 3 Для дальнейшего изучения
Даглас Джакоби - Вопросы и ответы - Ответы на вопросы, которые возникают при чтении Библии
Перевод с англ. — М: Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», 2004. — 240 с.
ISBN 5-86591-034-5
Даглас Джакоби - Вопросы и ответы – Содержание
Слова благодарности
От издателя
Введение. Задавайте вопросы!
Раздел 1. Жизненно важные вопросы
- 1. Ненавидеть свою семью? - 2. Я спасен или нет? - 3. Что происходит после смерти? - 4. Плоды в 15־й главе Евангелия от Иоанна - 5. Спасены ли умершие дети? - 6. Смертные грехи - 7. «Плохие слова» - 8. Вечный грех/хула на Святого Духа - 9. Полнота Библии - 10. Каждый спасен? - И. Отлучение от церкви - 12. «Уход» - 13. «Восстановление» - 14. Что будет с теми, кто никогда не слышал Евангелие? - 15. Мера сознания своей греховности перед крещением - 16. 20-я глава книги Судей
Раздел 2. Сложные отрывки
- 1. Покрытие головы - 2. Предсказание о трех днях - 3. Наименьший в Царстве - 4. Большая и меньшая награда - 5. Нафанаил под смоковницей - 6. Не слишком ли жесток 136 псалом? - 7. Духи в темнице - 8. Бог ожесточает сердца? - 9. Дух - 10. Крещение для мертвых - 11. Злой дух от Бога? - 12. Мерзость запустения - 13. 1־е послание к Коринфянам 7:14 - 14. Лжечудеса - 15. Евангелие от Марка 9:38-41 и Евангелие от Луки 11:23 - 16. Три дня - 17. Убивать язычников? - 18. Исход 4:24 - 19. 1-я книга Царств 28:3-17 - 20. Евангелие от Иоанна 20:22-23 - 21. Евангелие от Луки 22:49-51 - 22. 3-я книга Царств 13 - 23. Два разбойника: несоответствие Евангелий - 24. Авимелех и Сарра - 25. 1-е послание к Коринфянам 3:15 - 26. Иеремия 8:8 - 27. 8-я глава послания к Евреям: нужно ли учить Библии? - 28. Принесение в жертву детей
Раздел 3. Библейские основы
- 1. Боговоплощение - 2. Причащение - 3. Вопросы о причащении - 4. Иаков, брат Иисуса - 5. Иоанн Креститель - 6. Мелхиседек - 7. Могут ли женщины проповедовать? - 8. Уплата налогов - 9. Перепись Давида - 10. Призвание учеников - 11. Самоубийство Иуды - 12. Дары Духа - 13. Крылья ангелов - 14. Суббота - 15. Спасение в Ветхом Завете - 16. Сомнения в истинности Библии - 17. Канон - 18. Комментарии - 19. Нефилимы - 20. Идите, научите все народы - 21. Крещение учеников - 22. Враги - 23. Споры - 24. Железо и глина - 25. Диаконисы - 26. Иерихон - 27. Авторство посланий Павла - 28. Агнец Божий - 29. Дух Святой - 30. Языки-1 - 31. Языки-2 - 32. Крещение «во имя» - 33. Крещение учеников Иисуса - 34. Полигамия - 35. Старейшины и брак - 36. Старейшины (епископы) - 37. После смерти - 38. Когда мы умираем - 39. Пост - 40. Иисус умирает сегодня? - 41. Повторные пророчества - 42. Левий = Матфей? - 43. По поводу согласования Евангелий - 44. Использование слов «Господь» и «Бог» в Новом Завете - 45. Евангелие от Марка 11:24 - 46. Самозащита - 47. Иосиф из Аримафеи — дядя Иисуса? - 48. Десятина - 49. 1-е послание к Коринфянам 7:12 и богодухновенность - 50. 2-е послание к Тимофею 3:16 - 51. Преображение - 52. Небесные миры - 53. Взять свой крест - 54. Восхищение на небеса - 55. Книга Иова - 56. Тетраграмматон - 57. «Потерянные колена» - 58. Евангелие от Матфея 11:13 - 59. Другие овцы - 60. Притча о плевелах - 61. Судьба сатаны - 62. Уничтожить сатану? - 63. Рагуил - 64. Иоанново крещение и крещение во имя Иисуса - 65. Иоанново крещение - 66. Десятина с нетрудовых доходов - 67. Откуда мы знаем подробности? - 68. Различные вопросы по первым главам книги Бытия
Раздел 4. Разное
- 1. LХХ - 2. Ислам - 3. Внебиблейская история - 4. Археология - 5. Общее и особое откровение - 6. Папство - 7. Роль веры и безверия в обращении людей - 8. Предопределение - 9. О свидетелях Иеговы - 10. Утверждения свидетелей Иеговы о Царстве - 11. Теодицея - 12. Создал ли Бог зло? - 13. Обращение иудеев - 14. Иисус и народы Востока - 15. «Евреи-израилиты» - 16. Преемственность - 17. Смертная казнь - 18. Испытывать Бога? - 19. Студенческие общины и братства - 20. Боль и страдания - 21. Переводы Библии - 22. Новый Завет и Аристотель - 23. Тон Павла - 24. Не уверовавшие евреи - 25. Контроль рождаемости - 26. Планирование семьи - 27. Евангелие от Фомы и «ф» - 28. Боги в Евангелии от Иоанна 10:34-35 - 29. Аннулирование брака - 30. Метафизика
Раздел 5. Статьи
- 1. Троица - 2. Что Библия на самом деле говорит о женщинах? - 3. Нетрадиционный взгляд на библейское учение об аде - 4. Апокрифы
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