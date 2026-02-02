В 1993 году, во время проведения трехнедельных курсов для руководящих церковных работников из различных регионов бывшего Советского Союза, я имел привилегию преподавать догматику. Для собравшихся там братьев это было нечто новое. Но они знали Библию, были очень дисциплинированными, и мы смогли проработать большое количество материала. Курсы проводились в Туле, южнее Москвы. Меня переводили с немецкого на русский.

Миссия Фриденсботэ пожелала, чтобы материал курсов стал достоянием верующих как на Востоке, так и на Западе. После того как брат Ахим Гейнель любезно согласился участвовать в этом труде, стало возможным осуществить данный проект. Карл Циммерман переписывал лекции с магнитофонных кассет, а Гейнель работал над текстом. Наше намерение заключалось в том, чтобы издать серию книг, в простой форме освещающих темы библейского вероисповедания, такие как введение в вероучение, учение о Боге, о Христе и Святом Духе, учение о сотворенных духах, о человеке, о спасении, о Церкви и о будущем.

Герберт Янтцен – Основные доктрины Священного Писания - Том 2 - Учение о Боге

Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, Миссия Вестник Мира, 2006. – 157 с.

ISBN 3-931346-91-9

Герберт Янтцен – Учение о Боге - Содержание