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Янтцен - Учение о Боге

Герберт Янтцен – Учение о Боге
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

В 1993 году, во время проведения трехнедельных курсов для руководящих церковных работников из различных регионов бывшего Советского Союза, я имел привилегию преподавать догматику. Для собравшихся там братьев это было нечто новое. Но они знали Библию, были очень дисциплинированными, и мы смогли проработать большое количество материала. Курсы проводились в Туле, южнее Москвы. Меня переводили с немецкого на русский.

Миссия Фриденсботэ пожелала, чтобы материал курсов стал достоянием верующих как на Востоке, так и на Западе. После того как брат Ахим Гейнель любезно согласился участвовать в этом труде, стало возможным осуществить данный проект. Карл Циммерман переписывал лекции с магнитофонных кассет, а Гейнель работал над текстом. Наше намерение заключалось в том, чтобы издать серию книг, в простой форме освещающих темы библейского вероисповедания, такие как введение в вероучение, учение о Боге, о Христе и Святом Духе, учение о сотворенных духах, о человеке, о спасении, о Церкви и о будущем.

Герберт Янтцен – Основные доктрины Священного Писания - Том 2 - Учение о Боге

  • Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, Миссия Вестник Мира, 2006. – 157 с.

  • ISBN 3-931346-91-9

Герберт Янтцен – Учение о Боге - Содержание

  • Предисловие к серии «Основные доктрины Священного Писания»

  • Предисловие ко второму тому

  • Вступление

  • Часть первая. Знание о Боге

    • 1. Принципиальные моменты, касающиеся существования Бога

      • 1.1. Распространенность представлений о божестве

      • 1.2. Распространенность ошибочных представлений о Боге

      • 1.3. Победа веры в Бога

    • 2. О правильном знании Бога

      • 2.1. О важности познания Бога

      • 2.2. Как познать Бога

      • 2.3. Как живут люди, знающие Бога

  • Часть вторая. Сущность Бога

    • 3. Личность Бога

      • 3.1. Бог - живой Бог

      • 3.2. Бог есть Дух

      • 3.3. Бог - Личность

      • 3.4. Имена Бога

      • 3.5. Образы Бога

    • 4. Величие Бога

      • 4.1. Принципиальные моменты

      • 4.2. Бог велик в Своем знании, Он всеведущ

      • 4.3. Бог велик в Своем присутствии, Он вездесущ

      • 4.4. Бог велик в Своем могуществе, Он всемогущ

    • 5. Характер Бога

      • 5.1. Бог благ и совершенен

      • 5.2. Бог свят

      • 5.3. Бог есть любовь

    • 6. Природа Бога

      • 6.1. Единство Божье

      • 6.2. Триединство Бога

  • Часть третья. Действия Божьи: Бог и история

    • 7. Божественное планирование

      • 7.1. Вид Его плана

      • 7.2. Основание Его плана

      • 7.3. Содержание Его плана

      • 7.4. Цель Его плана

    • 8. Божественное творчество

      • 8.1. Принципиальные моменты

      • 8.2. Материал

      • 8.3. Методы

      • 8.4. Время творения

      • 8.5. Цель творения

    • 9. Божественная власть

      • 9.1. Вводные мысли

      • 9.2. Сущность Божественной власти

      • 9.3. Управление

      • 9.4. Сохранение

  • Библиография

  • Список используемой литературы

Views 384
Rating 4.9 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.9/5 (5)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
S
Sergey05 2 years ago

Большое спасибо!
G
gios76 3 years ago

спасибо

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