Янтцен - Учение о Боге
В 1993 году, во время проведения трехнедельных курсов для руководящих церковных работников из различных регионов бывшего Советского Союза, я имел привилегию преподавать догматику. Для собравшихся там братьев это было нечто новое. Но они знали Библию, были очень дисциплинированными, и мы смогли проработать большое количество материала. Курсы проводились в Туле, южнее Москвы. Меня переводили с немецкого на русский.
Миссия Фриденсботэ пожелала, чтобы материал курсов стал достоянием верующих как на Востоке, так и на Западе. После того как брат Ахим Гейнель любезно согласился участвовать в этом труде, стало возможным осуществить данный проект. Карл Циммерман переписывал лекции с магнитофонных кассет, а Гейнель работал над текстом. Наше намерение заключалось в том, чтобы издать серию книг, в простой форме освещающих темы библейского вероисповедания, такие как введение в вероучение, учение о Боге, о Христе и Святом Духе, учение о сотворенных духах, о человеке, о спасении, о Церкви и о будущем.
Герберт Янтцен – Основные доктрины Священного Писания - Том 2 - Учение о Боге
Meinerzhagen: Missionswerk FriedensBote, Миссия Вестник Мира, 2006. – 157 с.
ISBN 3-931346-91-9
Герберт Янтцен – Учение о Боге - Содержание
Предисловие к серии «Основные доктрины Священного Писания»
Предисловие ко второму тому
Вступление
Часть первая. Знание о Боге
1. Принципиальные моменты, касающиеся существования Бога
1.1. Распространенность представлений о божестве
1.2. Распространенность ошибочных представлений о Боге
1.3. Победа веры в Бога
2. О правильном знании Бога
2.1. О важности познания Бога
2.2. Как познать Бога
2.3. Как живут люди, знающие Бога
Часть вторая. Сущность Бога
3. Личность Бога
3.1. Бог - живой Бог
3.2. Бог есть Дух
3.3. Бог - Личность
3.4. Имена Бога
3.5. Образы Бога
4. Величие Бога
4.1. Принципиальные моменты
4.2. Бог велик в Своем знании, Он всеведущ
4.3. Бог велик в Своем присутствии, Он вездесущ
4.4. Бог велик в Своем могуществе, Он всемогущ
5. Характер Бога
5.1. Бог благ и совершенен
5.2. Бог свят
5.3. Бог есть любовь
6. Природа Бога
6.1. Единство Божье
6.2. Триединство Бога
Часть третья. Действия Божьи: Бог и история
7. Божественное планирование
7.1. Вид Его плана
7.2. Основание Его плана
7.3. Содержание Его плана
7.4. Цель Его плана
8. Божественное творчество
8.1. Принципиальные моменты
8.2. Материал
8.3. Методы
8.4. Время творения
8.5. Цель творения
9. Божественная власть
9.1. Вводные мысли
9.2. Сущность Божественной власти
9.3. Управление
9.4. Сохранение
Библиография
Список используемой литературы
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