Эта книга является дополнением к книге «Созидая динамичную церковь», в которой было освещено множество тем, важных для здоровья церкви. Среди них вопросы, касающиеся руководства церкви, его цели, предназначения, служения и т. д. Обе книги написаны для того, чтобы помочь лидерам церкви в деле созидания Церкви Иисуса Христа.

Как свидетельствует само название, книга посвящена евангелизму. Вместе с тем в ней не говорится о его принципах, методах и приемах. О том, как рассказывать о своей вере, защищать ее (т. е. заниматься апологетикой) и т. д., написано немало трудов и даже составлены целые программы, эти вопросы не являлись целью освещения данной книги. Ее задача и предназначение в том, чтобы помочь лидерам церкви подготовить и мобилизовать свою общину для благовестия. Здесь представлены основополагающие факторы, которые необходимы каждой церкви для того, чтобы благовестие стало ее ежедневной реальностью.

Рэндэлл Хиллебрэнд - Евангелизм, как мобилизовать свою церковь

Издательство ФОП Москаленко А. М., 2011. — 98 с.

ISBN 978-966-2214-03-5

Рэндэлл Хиллебрэнд - Евангелизм, как мобилизовать свою церковь - Содержание

Посвящение

Предисловие

Глава 1. Церковь как центр оснащения

Глава 2. Евангелизм: собирайтесь, затем расходитесь!

Глава 3. Строитель: подготовьте проект

Глава 4. Кафедра: все начинается с нее!

Глава 5. Изучение библии: углубление в слово

Глава 6. Ученик: передайте тем, кто способен научить других

Глава 7. Церковь: необходимость стать всем для всех

Глава 8. Следующий шаг: идите вперед

Приложения

Приложение 1. Роль Слова Божьего в служении

Приложение 2. Методы изучения Библии

Приложение 3. Почему должно быть множество пресвитеров?

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Рэндэлл Хиллебрэнд - Евангелизм, как мобилизовать свою церковь - Предисловие

Поскольку книга глубоко затрагивает значение Божьего Слова для евангелизма, некоторые читатели могут решить, что в ней говорится больше о необходимости проповедовать и разъяснять Библию, чем о благовестии. Такое ожидание понятно, и, тем не менее, не написать о важности Божьего Слова было невозможно, потому что Оно является ключевым моментом в мобилизации церкви. Эти два пункта взаимосвязаны и неотделимы друг от друга.

Следует также помнить, что хотя на страницах этой книги я называю лидерами церкви в основном пастырей и евангелистов, я делаю это для простоты изложения. На основании Священного Писания я твердо убежден, что церковью должна руководить группа пресвитеров, в которую должны входить пастор и/или евангелист, являющиеся в то же время ее основными лидерами. Несмотря на то, что они выполняют в церкви особые функции в соответствии со своим личным призванием от Бога (Ефес. 4:11), они должны сообща вести церковь при поддержке других благочестивых мужей - пресвитеров и епископов. В приложении об этом говорится в отрывке из первой книги («Созидая динамичную церковь»), озаглавленном «Почему должно быть множество пресвитеров?» Отрывок взят из главы «Служение оснащения пастора и евангелиста», в которой вы сможете найти и более подробное разъяснение этой темы.

Хочу также отметить, что под словом «евангелист» я подразумеваю служителя, занимающегося основанием новых церквей. Я считаю, что работа евангелиста заключается не только в том, чтобы привести человека к взаимоотношениям с Иисусом Христом (ср. Деян. 8:26-40), но также и в том, чтобы основывать новые церкви (чем, как предполагается на основании Писания, занимался евангелист Филипп (Деян. 8:5-8,12)). Поэтому в этой книге под евангелистами подразумеваются люди, организовывающие новые церкви.

Несмотря на то, что книга адресована широкому кругу читателей, в первую очередь я писал ее с мыслями о бывшем Советском Союзе. Думаю, этот факт может быть объяснением, если что-либо из написанного мной покажется вам неприменимым к вашему жизненному контексту. Надеюсь и молюсь о том, чтобы эта книга помогла вам в служении.