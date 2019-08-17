Сайзмор - Во что верят христиане
Авторы Ветхого Завета чаще всего называют Бога именем «Ягве», что означает «существующий сам по себе». В этом имени кроется ответ на часто задаваемый вопрос: «Откуда взялся Бог?» Бог не был никем и ничем сотворен. Он существовал, существует и будет существовать вечно Сам в Себе. Наш ограниченный ум не в состоянии вместить этот факт, но именно это указывает, что Господь безграничен.
Когда Моисей спросил Бога, как имя Его, Он ответил: "... так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». «Сущий», «существующий» - еще одно значение слова «Ягве», недвусмысленно означающее, что Бог вечен . В книге Бытия и других местах Ветхого Завета Бога называют «Элохим», что в переводе с иврита означает «сильный» (см. например Бытие 1:1). Тем самым подчеркивается Его всемогущество, которое особенно часто упоминается в связи с сотворением мира. Еще одно слово «Адонай», переведенное с иврита как «Господь» или «Господин», также часто используется в Библии в отношении Бога, означая Его власть над людьми и всем сотворенным миром.
Денвер Сайзмор - Во что верят христиане
Москва.; Издательство
«Дружба и Благая Весть», 1998. 160 с.
ISBN: 5-89730-004-6
Денвер Сайзмор - Во что верят христиане - Содержание
- Урок 1 Бог
- Урок 2 Иисус Христос
- Урок 3 Библия
- Урок 4 Церковь
- Урок 5 Вера
- Урок 6 Покаяние
- Урок 7 Крещение
- Урок 8 Вечеря Господня
- Урок 9 Молитва
- Урок 10 Сбор пожертвований
- Урок 11 Христианская щедрость
- Урок 12 Миссия Церкви
- Урок 13 Пришествие Господа
Литература
Денвер Сайзмор - Во что верят христиане
Предисловие переводчика Перед вами убедительное и искреннее изложение христианского учения, которое придется по душе всем, кто желает ознакомиться с основами христианской веры. Этот учебник уже давно с большим успехом используют в своей работе с новообращенными руководители церквей на всей территории России. Теперь у вас появляется возможность опробовать усовершенствованный вариант этой книги. По сравнению с прошлым изданием, новое отличается прежде всего более профессиональным переводом и примерами, близкими русскому читателю. Я благодарю автора этой книги, профессора Христианского Колледжа в Атланте Денвера Сайзмора за любезное разрешение внести в книгу необходимые изменения, соответствующие специфике русского менталитета.
«Во что верят христиане» - учебник, который вы сможете использовать на собраниях малой группы, занятиях христианского колледжа, да и просто при самостоятельном изучении основ христианства. В результате многолетних исследований и практических занятий профессору Сайзмору удалось написать книгу, в которой нет ничего лишнего и которая тем не менее содержит исчерпывающую и понятную информацию о христианском учении. Денвер Сайзмор знает людей, их психологию, и написанная им книга наверняка найдет своего читателя.
Благословит вас Господь.
Искренне ваш, Константин Назаров
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