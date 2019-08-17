Авторы Ветхого Завета чаще всего называют Бога именем «Ягве», что означает «существующий сам по себе». В этом имени кроется ответ на часто задаваемый вопрос: «Откуда взялся Бог?» Бог не был никем и ничем сотворен. Он существовал, существует и будет существовать вечно Сам в Себе. Наш ограниченный ум не в состоянии вместить этот факт, но именно это указывает, что Господь безграничен.

Когда Моисей спросил Бога, как имя Его, Он ответил: "... так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам». «Сущий», «существующий» - еще одно значение слова «Ягве», недвусмысленно означающее, что Бог вечен . В книге Бытия и других местах Ветхого Завета Бога называют «Элохим», что в переводе с иврита означает «сильный» (см. например Бытие 1:1). Тем самым подчеркивается Его всемогущество, которое особенно часто упоминается в связи с сотворением мира. Еще одно слово «Адонай», переведенное с иврита как «Господь» или «Господин», также часто используется в Библии в отношении Бога, означая Его власть над людьми и всем сотворенным миром.

Денвер Сайзмор - Во что верят христиане

Москва.; Издательство

«Дружба и Благая Весть», 1998. 160 с.

ISBN: 5-89730-004-6

Денвер Сайзмор - Во что верят христиане - Содержание

Урок 1 Бог

Урок 2 Иисус Христос

Урок 3 Библия

Урок 4 Церковь

Урок 5 Вера

Урок 6 Покаяние

Урок 7 Крещение

Урок 8 Вечеря Господня

Урок 9 Молитва

Урок 10 Сбор пожертвований

Урок 11 Христианская щедрость

Урок 12 Миссия Церкви

Урок 13 Пришествие Господа

Литература

Денвер Сайзмор - Во что верят христиане

Предисловие переводчика Перед вами убедительное и искреннее изложение христианского учения, которое придется по душе всем, кто желает ознакомиться с основами христианской веры. Этот учебник уже давно с большим успехом используют в своей работе с новообращенными руководители церквей на всей территории России. Теперь у вас появляется возможность опробовать усовершенствованный вариант этой книги. По сравнению с прошлым изданием, новое отличается прежде всего более профессиональным переводом и примерами, близкими русскому читателю. Я благодарю автора этой книги, профессора Христианского Колледжа в Атланте Денвера Сайзмора за любезное разрешение внести в книгу необходимые изменения, соответствующие специфике русского менталитета.

«Во что верят христиане» - учебник, который вы сможете использовать на собраниях малой группы, занятиях христианского колледжа, да и просто при самостоятельном изучении основ христианства. В результате многолетних исследований и практических занятий профессору Сайзмору удалось написать книгу, в которой нет ничего лишнего и которая тем не менее содержит исчерпывающую и понятную информацию о христианском учении. Денвер Сайзмор знает людей, их психологию, и написанная им книга наверняка найдет своего читателя.

Благословит вас Господь.

Искренне ваш, Константин Назаров