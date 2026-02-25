Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Веспетал - Слово о Боге - Том 1 - 5 - Синтаксис еврейского языка

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
Данная серия включает в себя следующие тома:
  • Том 1 — Существование Бога: Есть ли Бог? Кто Он?
  • Том 2 — Откровение Бога: Как Бог дает о Себе знать? Что Бог открыл о Себе?
  • Том 3 — Природа Бога: Какой у Бога характер? Кто Он по природе?
  • Том 4—5 — План Бога: Какую цель Бог преследует для человека?
Материал четвертого и пятого томов разделен по категориям, выделенным в 1 Кор. 13:13: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь». Четвертый том — «Вера» — касается Божьего плана спасения и как его обрести. В пятом томе обсуждается вопрос последнего времени (т.е. «Надежда») и применение Божьего спасения к практической жизни («Любовь»).
Преимущество такого формата заключается и в том, что все эти тома можно использовать по отдельности в качестве учебников согласно следующей схеме:
  • Том 1 —Христианская апологетика
  • Том 2 — Доктрина о Библии и герменевтика
  • Том 3 —Доктрины о Боге, Его триединстве, Христе, Духе Святом и ангелах
  • Том 4 —Доктрины о человеке, бесах, грехе, спасении и Церкви (теоретическая сторона)
  • Том 5 —Доктрины о Церкви (практическая сторона) и последнем времени, христианская этика

Томас Веспетал - Слово о Боге - Евангельское богословие для восточных христиан - Том 1 - Существование Бога

Пер с англ. — М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2017. — 416 с.
ISBN 978-5-88930-115-8

Томас Веспетал - Слово о Боге - Евангельское богословие для восточных христиан - Том 1 - Существование Бога - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ПОИСКИ ИСТИНЫ
  • Глава 1. Определение истины и теории познания
  • Глава 2. Вызовы скептицизма и система «разумного суждения»
  • Глава 3. Доказательства в пользу существования Бога
  • Глава 4. Ответы на возражения атеистов
  • Глава 5. Деизм и панентеизм
  • Глава 6. Пантеизм: индуизм
  • Глава 7. «Дети» индуизма: джайнизм, буддизм, кришнаиты, нью-эйдж
  • Глава 8. Анимизм и древний политеизм
  • Глава 9. Современный политеизм: мормонизм
  • Глава 10. Плюрализм
  • Глава 11. Ислам
  • Глава 12. Бахаизм и Сикхизм
  • Глава 13. Иудаизм
  • Глава 14. Историчность Иисуса Христа и Нового Завета
  • Глава 15. Воскресение Иисуса Христа
  • Глава 16. Апологетика

Томас Веспетал - Слово о Боге - Евангельское богословие для восточных христиан - Том 1 - Существование Бога - Предисловие к серии «Слово о Боге»

Постараемся поговорить о Боге настолько, насколько это возможно человеку. Бог велик, и никто не способен постигнуть Его славу или полностью описать ее. Однако Бог призывает нас искать Его и познавать Его. Поэтому нам следует ответить на Его призыв. Познание Бога состоит не только в личных взаимоотношениях с Ним или в духовном общении с Ним, но и в изучении того, что Он открыл о Себе в Священном Писании. На самом деле, поиск Бога в личных взаимоотношениях без сопровождающего изучения Его написанного откровения может приводить к заблуждению. Мы лучше распознаем Божий голос внутри себя тогда, когда по- знаем Его голос в Священном Писании.
Зачем писать еще одну книгу по систематическому богословию? Ведь их уже много. Но автор этой серии книг убежден, что существует место и для данного труда. Хотя учебников по систематическому богословию, в общем, немало, но их не так уж и много на русском языке, особенно рассматривающих богословие с пятидесятнической или харизматической точки зрения. Мы очень признательны за работы Стенли Хортона, Роберта Мензиса и Гая Даффилда, Натаниеля Ван Клива, которые, благодаря своим книгам, обеспечили русскоязычный мир рассмотрени- ем библейских доктрин с пятидесятническо-харизматической точки зрения. Однако данная книга имеет некоторые особенности, которые отсутствуют в вышеупомянутых трудах.
Во-первых, в большинстве случаев библейские доктрины здесь рассматриваются с помощью методологии, использованной в библейском богословии. То есть, материал представлен не в виде перечисления отстаиваемых автором доктринальных позиций вместе с местами Писания, подтверждающими эти позиции. Вместо этого в данной серии книг доктринальные вопросы рассматриваются в хронологическом порядке, начиная с того, что Бог открыл нам о Себе в Ветхом Завете, затем через служение Иисуса Христа и потом — через учение апостолов. Таким образом, мы можем прослеживать историческое и каноническое развитие каждой темы и выяснить каждый нюанс, связанный с ней. В дополнение к этому, иногда рассматривается и то, что было написано по данной теме в межзаветный период, а также на протяжении церковной истории. Хотя доктрины должны быть основаны на Божьем откровении, содержащемся в Священном Писании, исследование межзаветной и церковной литературы может расширять и обогащать наше понимание вопроса.
Во-вторых, книги этой серии также уникальны тем, что излагают взгляды не только западных, но и восточных богословов. Данные книги рассчитаны на аудиторию восточной Европы и стран СНГ, где людей интересуют взгляды православной веры — насколько они соответствуют библейскому учению. К тому же, в данном произведении особое внимание уделяется и другим доктринальным вопросам, которые особо волнуют евангельских верующих в этой части мира. Автор данной серии живет и работает преподавателем в странах СНГ с 1995 года и знаком с дискуссионными вопросами, актуальными для евангельских верующих Востока. Эти книги полезны и читателям западной традиции, для которых уже существующие учебники по систематическому богословию не предлагают рассмотрения таких вопросов.
В-третьих, книги этой серии отстаивают арминианскую позицию по вопросу предопределения. Практически все учебники по систематическому богословию, имеющиеся на русском языке (Эриксон, Грудем, Райри, Тиссен), отстаивают кальвинистскую позицию. Только в учебнике Даффилда, который придерживается арминианской позиции, имеется хорошее, но краткое обсуждение этого вопроса.
В-четвертых, в данной серии, в частности в томах по теме «План Бога», используется в качестве организующего центра для описания Божьего плана спасения концепция «союза верующего с Христом». Согласно библейскому откровению, все блага спасения взаимосвязаны с тем, что Бог поставил нас «во Христе». Но почему-то этой истиной пренебрегает подавляющее большинство богословов и комментаторов Библии. Одна из целей этой серии — восстановить библейское учение о союзе верующего с Христом как о всеобъемлющем учении для понимания Божьего плана спасения.
Наконец, в отличие от других учебников по систематическому богословию, здесь используется интегрированный подход. Имеется в виду, что вместо того, чтобы группировать богословские темы по традиционным категориям, таким как «сотериология», «экклесиология», «эсхатология» и т.д., все темы взаимосвязаны во всеобъединяющей структуре. В дополнение к этому, в книги этой серии включено существенное рассмотрение других связанных с богословием тем, а именно апологетики, герменевтики и христианской этики.
Веспетал - Слово о Боге - том 2 - Откровение Бога
Содержание этого тома можно кратко выразить следующими словами: Бог открыл Себя нам преимущественно и самым авторитетным образом в словесной форме, т.е. через слова. Эти слова находятся исключительно в 66 книгах протестантского библейского канона. Хотя оригинальные рукописи библейских авторов давно утрачены, мы полагаемся на науку текстологии в восстановлении подлинников. Оригинальные рукописи библейских авторов полностью и богодухновенны, т.е. каждое слово, находящееся в них, является Божьим Словом. Смысл и значение этих слов лучше всего понимаются и истолковываются при помощи метода грамматико-исторического анализа Писания.
Поскольку библейский канон состоит из двух частей, Ветхого и Нового Заветов, возникает вопрос их взаимоотношения, в частности, как ветхозаветный закон и Божьи ветхозаветные обетования относятся к новозаветным верующим. Данный том придерживается позиции, что ветхозаветный закон применяется к Церкви в адаптированной форме в виде «закона Христа». Божьи ветхозаветные обетования исполняются как в Церкви, так и в Израиле, который в последнее время обратится к Мессии Иисусу. Другой вопрос об отношениях между заветами – как новозаветные писатели использовали ветхозаветный материал. Здесь утверждается, что помимо прямого применения ветхозаветного материала наблюдается и новое применение ветхозаветных принципов к новозаветной
Церкви, а также типологическое толкование некоторых ветхозаветных текстов. Обсуждаются и ошибочные подходы к толкованию Писания, к которым относятся: аллегорическое истолкование, историко-критический метод истолкования, авторитетное обращение к церковному преданию. К тому же, в области герменевтики появились сейчас различные новые течения, которые тоже приводят к искажению Божьего Слова. К ним относятся постмодернизм, конвенционализм, литературная критика, деконструктивизм, «новая герменевтика», экзистенциальная герменевтика, структурализм и богословие освобождения. Общее во всех этих новых подходах заключается в том, что они не уважают авторского намерения, которое является самым надежным путем к обнаружению значения текста.

Томас Веспетал - Откровение Бога - Доктрина о Библии - Истолкование Библии - том 2 - Слово о Боге

Пер с англ.
М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2016. — 656 с.
ISBN 978-5-88930-102-8

Томас Веспетал - Откровение Бога - Доктрина о Библии - Истолкование Библии - том 2 - Слово о Боге - Содержание

I. Божье откровение
  • Глава 1. Божье откровение и его природа
  • Глава 2. Божье откровение в Ветхом Завете
  • Глава 3. Божье откровение в Новом Завете
II. Природа Писания
  • Глава 4. Канон Писания
  • Глава 5. Текстуальные варианты
  • Глава 6. Богодухновенность Писания
III. Толкование Писания
  • Глава 7. Герменевтика: введение
  • Глава 8. Грамматико-исторический метод
  • Глава 9. Экзегетический разбор Фил. 2:1-11
IV. Отношения между заветами
  • Глава 10. Применимость закона Моисея к Церкви
  • Глава 11. Применимость ветхозаветных обещаний к Церкви
  • Глава 12. Употребление Ветхого Завета в Новом Завете
V. Угрозы здравой герменевтике
  • Глава 13. Аллегоризация
  • Глава 14: Церковное предание
  • Глава 15: Историко-критический метод (Высшая критика)
  • Глава 16: Новые течения в герменевтике
VI. Формирование доктрины
  • Глава 17. Из Писания в доктрину
Приложение А: Предложенные каноны
Приложение Б: Текстуальные семьи
Приложение В: Чикагское заявление о природе непогрешимости
Приложение Г: Феномены в Библии
Приложение Д: Предположительное заимствование у нехристианских источников
Приложение Е: Цитаты из Ветхого Завета в Новом Завете
Веспетал - Слово о Боге - том 3 - Природа Бога
В разборе Божьих атрибутов используется следующая система классификации: Божье величие, Божья святость и Божья любовь. В число атрибутов Божьего величия входят Его жизнь, личностность, духовность, постоянство, бесконечность, вечность, всеведение, всемогущество и вездесущность. В число атрибутов Божьей святости входят непосредственно Его святость, а так же праведность, справедливость и верность. В число атрибутов Божьей любви входят непосредственно Его любовь, а так же благодать, милость и долготерпение. Затем поднимается тема Божьей славы, которая представляет собой совокупность всех Его совершенств. Вместе с библейским описанием этих моментов предлагается и опровержение небиблейских взглядов относительно этих Божьих качеств.
Касательно триединства Бога рассматриваются, с одной стороны, библейское свидетельство Его единства, а с другой стороны – Его троичности. Обсуждаются и разные попытки объяснить отношения между Лицами Троицы, а так же заблуждения и искаженные взгляды по данному вопросу, появившиеся в течении церковной истории. В итоге мы приходим к выводу, что один Бог существует в трех единосущных Личностях: Отце, Сыне и Духе Святом. Обсуждение Божьего триединства логически следует за разбором Его атрибутов ввиду того, что все Лица Троицы обладают всеми этими качествами.
В контексте триединства Бога проводится исследование как человеческой, так и божественной природ Иисуса Христа и их взаимоотношений. Отстаивается позиция о полной божественности и полной человечности Христа в одной богочеловеческой личности в соответствии с халкидонским определением. Также исследуем природу Третьей Ипостаси Святой Троицы, Духа Святого, принимая, как Его божественность, так и Его личностность.
Последний раздел «Божьи отношения с творением» логически следует за предыдущим и противопоставляется ему. Дело в том, что Божье триединство касается взаимоотношений внутри Божества, а в третьем разделе рассматриваются отношения Бога с всем тем, что вне Его, т.е. с тем, что Он создал.

Томас Веспетал – Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан – том 3 – Природа Бога

Пер с англ. — М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2016. — 616 с.
ISBN 978-5-88930-107-3

Томас Веспетал – Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан – том 3 – Природа Бога – Содержание

Часть 1. Божьи атрибуты
  • Глава 1 – Богопознание
  • Глава 2 - Характеристики Божьего величия: жизнь, личностность, духовность
  • Глава 3 - Характеристики Божьего величия: постоянство, бесконечность, вечность
  • Глава 4 - Характеристики Божьего величия: всемогущество, вездесущность, всеведение
  • Глава 5 - Характеристики Божьей святости
  • Глава 6 - Характеристики Божьей любви
  • Глава 7 – Божья слава
Часть 2. Божье триединство
  • Глава 8 - Доктрина о Троице
  • Глава 9 - Доктрина о Христе: божественность
  • Глава 10 - Доктрина о Христе: человечность
  • Глава 11 - Доктрина о Духе Святом
Часть 3. Божьи отношения с творением
  • Глава 12 - Бог: Творец и Вседержитель
  • Глава 13 - Божье величие и служение ангелов
  • Глава 14 - Божья трансцендентность и имманентность
  • Глава 15 - Божье владычество: провидение и чудеса
  • Глава 16 - Божье владычество и человеческая свобода: разбор Ветхого Завета
  • Глава 17 - Божье владычество и человеческая свобода: разбор Нового Завета
  • Глава 18 - Божье владычество и человеческая свобода: богословский разбор
  • Глава 19 - Божье владычество: проблема зла
  • Глава 20 - Божье владычество: Божье царство
Приложение А: Неоплатонизм
Приложение Б: Учение Свидетелей Иеговы о божественности Христа
Веспетал - Слово о Боге - Том 4 - 1 Вера
Автор книги пытается написать не «восточное богословие», а «евангельское богословие для восточных христиан», уделяя внимание вопросам, особо волнующим восточных христиан. Но, в отличие от постмодернистского мировоззрения, которое преобладает в мире философии, и, порой, в мире богословия, автор книги отстаивает позицию, что есть всего одна Божья истина и одно истинное богословие. Попытка разделить христианство на «восточное богословие» и «западное богословие» подрывает само основание христианской веры, которая утверждает, что истина одна и богословие одно.
Признаем, что восточные богословы и западные богословы часто смотрят на библейские данные по-разному в силу их культурных особенностей. С одной стороны, культурные различия между народами действительно обогащают наш общий духовный опыт. А с другой стороны, нельзя позволять им разделить Церковь на отличающиеся друг от друга «партии» с собственными «отечественными богословиями». Наша цель должна быть таковой: чтобы уникальный вклад, внесенный каждой культурой в поиск Божьей истины, привел к уточнению и усовершенствованию нашей общей евангельской веры. Согласимся со словами апостола Павла, что Церковь должна стремиться к «единству веры и познания Сына Божия, к мужу совершенного, к мере полного возраста Христова» (Еф. 4:13).

Веспетал Томас - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 4. План Бога, часть 1: Вера

Пер с англ.
М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2017. 800 с.
ISBN 9787־109־88930־5־

Веспетал Томас - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 4. План Бога, часть 1: Вера - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ I. УТРАТА ВЕРЫ: ТВОРЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
  • Глава 1. Библейское учение о человеке, часть 1
  • Глава 2. Библейское учение о человеке, часть 2
  • Глава 3. Дьявол и бесы
  • Глава 4. Грех и смерть, часть 1
  • Глава 5. Грех и смерть, часть 2
ЧАСТЬ II. ПРЕДМЕТ ВЕРЫ: СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА
  • РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ
    • Глава 6. Смысл спасения и теории искупления
    • Глава 7. Союз верующего с Христом
    • Глава 8. Доктрина об обожении
  • РАЗДЕЛ II. УЧАСТИЕ В СМЕРТИ ХРИСТА
    • Глава 9. Оправдание
    • Глава 10. Освящение
    • Глава 11. Исцеление
    • Глава 12. Страдание за Иисуса
  • РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ В ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА
    • Глава 13. Возрождение
    • Глава 14. Усыновление
    • Глава 15. Определение церкви
    • Глава 16. Единство Церкви
  • РАЗДЕЛ IV. УЧАСТИЕ В ВОЗНЕСЕНИИ ХРИСТА
    • Глава 17. Получение силы
    • Глава 18. Получение власти
ЧАСТЬ III. ДЕЙСТВИЕ ВЕРЫ: ПРИОБРЕТЕНИЕ СПАСЕНИЯ
  • Глава 19. Роль покаяния в получении спасения
  • Глава 20. Роль веры в получении спасения
  • Глава 21. Роль таинств в получении спасения
  • Глава 22. Водное крещение
  • Глава 23. Вечеря Господня
  • Глава 24. Вопрос спасения младенцев
  • Глава 25. Вопрос неуслышавших
ПРИЛОЖЕНИЯ
Веспетал - Слово о Боге - 5 - Надежда, любовь
В своём Первом Послании к Коринфянам апостол Павел подвёл итог содержанию Божьего плана известными всем словами: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» (1 Кор. 13:13). Как мы уже рассматривали в предыдущем томе и увидим в данном томе, лучше всего описывают Божий замысел для человека эти три качества: вера, надежда и любовь.
Предыдущий том этой серии был посвящён теме «Вера». В данном же томе мы коснёмся таких тем как «Надежда» и «Любовь». В стандартных учебниках по систематическому богословию содержание этого тома относится к доктринам о последних временах (т. е. эсхатологии) и о Церкви (т. е. экклесиологии).

Томас Веспетал - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 5. План Бога, часть 2: Надежда, любовь

(Богословие - Пятидесятническая перспектива)
М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2020.— 688 с.
ISBN 978-5-88930-131-8

Томас Веспетал - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 5. План Бога, часть 2: Надежда, любовь - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Предисловие к серии «Слово о Боге»
  • Об авторе и редакторе
  • Введение в том 5
ЧАСТЬ I. НАДЕЖДА
Глава 1. Смерть и промежуточное (бестелесное) состояние человека
  • A. Смерть
  • Б. Состояние души после смерти
  • B. Промежуточное состояние неверующего
  • Г. Промежуточное состояние верующего
  • Библиография
Глава 2. Воскресение мертвых
  • A. Факт воскресения мертвых
  • Б. Определения доктрины о воскресении
  • B. Отрицание доктрины о воскресении
  • Г. Участники в воскресении
  • Д. Необходимость в воскресении
  • Е. Свойства нового тела
  • Ж. Порядок воскресений
  • Библиография
Глава 3. Великая скорбь
  • A. Существование скорби
  • Б. Продолжительность скорби
  • B. Особенности скорби
  • Библиография
Глава 4. Второе пришествие Христа
  • A. Факт пришествия Иисуса
  • Б. Описательные термины
  • B. Общие характеристики второго пришествия
  • Г. Отношение к великой скорби
  • Д. Ошибочные взгляды
  • Е. Практическое применение учения о втором пришествии
Приложение. Учение Церкви Адвентистов Седьмого Дня
  • A. История
  • Б. Учение
  • B. Оценка
  • Г. Итоги
  • Библиография
Глава 5. Тысячелетнее царство Иисуса Христа
  • A. Описание взглядов
  • Б. История дискуссии
  • B. Разбор ключевых моментов
  • Г. Вывод
  • Д. Свойства тысячелетнего царства
  • Е. Межзаветное ожидание мессианского царства
  • Библиография
Глава 6. Суд Божий
  • A. Суд над неверующими
  • Б. Суд над верующими
  • B. Суд над народами
  • Г. Суд над Израилем
  • Библиография
Глава 7. Вечность
  • А. Вечное наказание
  • Б. Вечное блаженство
  • Библиография
ЧАСТЬ II ЛЮБОВЬ
РАЗДЕЛ I. ЛЮБОВЬ К БОГУ
Глава 8. Послушание Богу и поклонение Ему
  • А. Послушание
  • Б. Поклонение
  • Библиография
Глава 9. Молитва как богоискание
  • А. Библейское свидетельство
  • Б. Богословское размышление
  • Библиография
Глава 10. Молитва как прошение
  • A. Библейские данные
  • Б. Исторический обзор
  • B. Аспекты эффективной молитвы
  • Г. Неотвеченные молитвы
  • Д. Особые аспекты
  • Библиография
Глава 11. Жизнь в молитве — монашество
  • A. Суть и цели монашеской жизни
  • Б. Виды монашества
  • B. История монашества
  • Г. Образ жизни монахов
  • Д. Защита монашеской практики
  • Е. Оценка монашества
  • Г. Выводы
  • Библиография
Глава 12. Обращение к иконам
  • A. Определение
  • Б. История
  • B. Искусство иконописи
  • Г. Поддержка и оценивание практики
  • Д. Другие моменты в опровержение иконопочитания
  • Е. Выводы
  • Библиография
Глава 13. Молитва святым, их почитание и вопрос мощей
  • А. Молитва святым и их почитание
  • Б. Почитание и применение мощей
  • Библиография
Глава 14. Молитва Марии и её почитание
  • A. Мария как Богородица
  • Б. Вечная девственность Марии
  • B. Безгрешность Марии
  • Г. Успение Марии
  • Д. Почитание Марии
  • Е. Почитание Анны
  • Ж. Посредничество Марии
  • 3. Явления Марии
  • И. Итоги
  • Библиография
РАЗДЕЛ II. ЛЮБОВЬ К ЦЕРКВИ
Глава 15. Взаимоотношения в Церкви
  • A. Духовное служение
  • Б. Общение между верующими
  • B. Материальная поддержка
  • Библиография
Глава 16. Духовные дары — общие сведения и спонтанные дары
  • A. Понятие «духовные дары» и правильное отношение к ним
  • Б. Классификация духовных даров
  • B. «Спонтанные» дары служения
  • Г. Духовные дары в истории Церкви
  • Д. «Прекращение» духовных даров
  • Библиография
Глава 17. Духовные дары — дары регулярного служения
  • А. Дары проповедования
  • Б. Дары поддержки
  • Библиография
Глава 18. Управление Церкви
  • A. Обзор библейских принципов лидерства
  • Б. Управление поместной церковью
  • B. Управление союзом церквей
  • Библиография
Глава 19. Женщины в служении
  • A. История вопроса
  • Б. Женщины и спонтанные духовные дары
  • B. Женщины и дары поддержки
  • Г. Женщины и служение евангелиста
  • Д. Женщины и служение пророка
  • Е. Женщины и должность диакона
  • Ж. Женщины и служение апостола
  • 3. Женщины и служения пастора и учителя
  • Библиография
Глава 20. Покрытие головы
  • A. Исторический контекст вопроса
  • Б. Дискуссионные моменты в 1 Кор. 11
  • B. Толкование 1 Кор. 11:2-16
  • Г. Выводы
  • Библиография
РАЗДЕЛ III. ЛЮБОВЬ К МИРУ
Глава 21. Отношение Церкви и мира
  • A. Библейская концепция «мира»
  • Б. Отделение от «мира»
  • B. Христос и культура
  • Г. Другие аспекты
  • Д. Решение общественных проблем
  • Е. Отвержение миром
  • Ж. Церковь и государство
  • Библиография
Глава 22. Евангелизация и миссионерство
  • A. Библейские данные о евангелизации и миссионерстве
  • Б. Евангелизация
  • B. Миссионерство
  • Библиография
Глава 23. Отношения Церкви и Израиля
  • A. История отношения евреев к христианам
  • Б. История отношения христиан к евреям
  • B. Антисемитизм в мире сегодня
  • Г. Библейский взгляд на статус Израиля
  • Д. Правильное отношение Церкви к Израилю
  • Библиография
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Пост
  • A. Необходимость поста
  • Б. Причины поста
  • B. Пост и освящение
  • Г. Групповой пост и препятствие посту
  • Д. Практические советы
  • Библиография
Приложение Б. Лозаннское Соглашение
  • Вступление
  • 1. Божья цель
  • 2. Авторитет и сила Библии
  • 3. Уникальность и универсальность Христа
  • 4. Природа евангелизации
  • 5. Социальная ответственность христиан
  • 6. Церковь и благовестие
  • 7. Сотрудничество в евангелизации
  • 8. Церкви в евангелизационном сотрудничестве
  • 9. Безотлагательность в деле евангелизации
  • 10. Евангелизация и культура
  • 11. Образование и руководство
  • 12. Духовная борьба
  • 13. Свобода и гонения
  • 14. Сила Духа Святого
  • 15. Пришествие Христа
Заключение
Веспетал - Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета
Бог открыл Себя нам посредством человеческого языка, в частности посредством древнееврейского, древнеарамейского и древнегреческого языков. Следовательно, для приобретения точного понимания того, что Бог открыл людям, нам придется как можно лучше усвоить древние библейские языки.
Это пособие написано с целью синтаксического разбора еврейского текста Ветхого Завета. Под словом «синтаксис» имеется в виду, как морфологические особенности различных частей речи влияют на значение данной лексемы в тексте, особенно в ее отношениях с другими словами в предложении. Синтаксис также влечет за собой исследование структуры предложения и взаимоотношений между соседними предложениями.
Это пособие предназначено для тех, кто уже прошел фундаментальное изучение еврейского языка. Предполагается, что читатель уже знаком с основными чертами этого языка, изложенными в учебнике Т. О. Ламбдина «Учебник древнееврейского языка».

Томас Веспетал - Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета

3-е изд.
М. : 2016. - 293 с.

Томас Веспетал - Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета - Содержание

I. Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета
A. Синтаксис глагола и связанных с ним форм
  • 1. Порода
  • 2. Залог
  • 3. Вид
  • 4. Инфинитив (Неопределенная форма)
  • 5. Причастие
  • 6. Императив (Повелительное наклонение)
  • 7. Гендиадис при глаголах
Б. Синтаксис имени существительного и связанных с ним форм
  • 1. Род
  • 2. Число
  • 3. Падеж
  • 4. Детерминация (Артикль)
  • 5. Прилагательное
  • 6. Местоимение
  • 7. Направительный ה
  • 8. Приложение
  • 9. Гендиадис при существительных
B. Синтаксис других частей речи
  • 1. Предлог
  • 2. Наречие
  • 3. Союз
  • 4. Частица
  • 5. Отрицание
  • 6. Восклицание
  • 7. Числительное
Г. Синтаксис предложений
  • 1. Отношения между независимыми предложениями
  • 2. Отношения главным и придаточным предложениями
  • 3. Особенные типы предложений
  • 4. Согласованность в предложении
  • 5. Порядок слов
  • 6. Эллипсис (Пропуск)
II. Текстология Ветхого Завета
  • A. Внешний критерий
    • 1. Существующие манускрипты Ветхого Завета
    • 2. Оценка манускриптов
  • Б. Внутренний критерий
  • B. Выводы
Views 3 763
Rating 5.0 / 5
Added 25.02.2026
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.
V
vadimlugoff 1 year ago

Большое спасибо!
D
DefenseOfFaith 5 years ago

Спасибо! Очень ценная книга, очень хорошего автора)

Related Books

All Books