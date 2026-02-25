Веспетал - Слово о Боге - Том 1 - 5 - Синтаксис еврейского языка
Богословие - Пятидесятническая перспектива
Данная серия включает в себя следующие тома:
- Том 1 — Существование Бога: Есть ли Бог? Кто Он?
- Том 2 — Откровение Бога: Как Бог дает о Себе знать? Что Бог открыл о Себе?
- Том 3 — Природа Бога: Какой у Бога характер? Кто Он по природе?
- Том 4—5 — План Бога: Какую цель Бог преследует для человека?
Материал четвертого и пятого томов разделен по категориям, выделенным в 1 Кор. 13:13: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь». Четвертый том — «Вера» — касается Божьего плана спасения и как его обрести. В пятом томе обсуждается вопрос последнего времени (т.е. «Надежда») и применение Божьего спасения к практической жизни («Любовь»).
Преимущество такого формата заключается и в том, что все эти тома можно использовать по отдельности в качестве учебников согласно следующей схеме:
- Том 1 —Христианская апологетика
- Том 2 — Доктрина о Библии и герменевтика
- Том 3 —Доктрины о Боге, Его триединстве, Христе, Духе Святом и ангелах
- Том 4 —Доктрины о человеке, бесах, грехе, спасении и Церкви (теоретическая сторона)
- Том 5 —Доктрины о Церкви (практическая сторона) и последнем времени, христианская этика
Томас Веспетал - Слово о Боге - Евангельское богословие для восточных христиан - Том 1 - Существование Бога
Пер с англ. — М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2017. — 416 с.
ISBN 978-5-88930-115-8
Томас Веспетал - Слово о Боге - Евангельское богословие для восточных христиан - Том 1 - Существование Бога - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ПОИСКИ ИСТИНЫ
- Глава 1. Определение истины и теории познания
- Глава 2. Вызовы скептицизма и система «разумного суждения»
- Глава 3. Доказательства в пользу существования Бога
- Глава 4. Ответы на возражения атеистов
- Глава 5. Деизм и панентеизм
- Глава 6. Пантеизм: индуизм
- Глава 7. «Дети» индуизма: джайнизм, буддизм, кришнаиты, нью-эйдж
- Глава 8. Анимизм и древний политеизм
- Глава 9. Современный политеизм: мормонизм
- Глава 10. Плюрализм
- Глава 11. Ислам
- Глава 12. Бахаизм и Сикхизм
- Глава 13. Иудаизм
- Глава 14. Историчность Иисуса Христа и Нового Завета
- Глава 15. Воскресение Иисуса Христа
- Глава 16. Апологетика
Томас Веспетал - Слово о Боге - Евангельское богословие для восточных христиан - Том 1 - Существование Бога - Предисловие к серии «Слово о Боге»
Постараемся поговорить о Боге настолько, насколько это возможно человеку. Бог велик, и никто не способен постигнуть Его славу или полностью описать ее. Однако Бог призывает нас искать Его и познавать Его. Поэтому нам следует ответить на Его призыв. Познание Бога состоит не только в личных взаимоотношениях с Ним или в духовном общении с Ним, но и в изучении того, что Он открыл о Себе в Священном Писании. На самом деле, поиск Бога в личных взаимоотношениях без сопровождающего изучения Его написанного откровения может приводить к заблуждению. Мы лучше распознаем Божий голос внутри себя тогда, когда по- знаем Его голос в Священном Писании.
Зачем писать еще одну книгу по систематическому богословию? Ведь их уже много. Но автор этой серии книг убежден, что существует место и для данного труда. Хотя учебников по систематическому богословию, в общем, немало, но их не так уж и много на русском языке, особенно рассматривающих богословие с пятидесятнической или харизматической точки зрения. Мы очень признательны за работы Стенли Хортона, Роберта Мензиса и Гая Даффилда, Натаниеля Ван Клива, которые, благодаря своим книгам, обеспечили русскоязычный мир рассмотрени- ем библейских доктрин с пятидесятническо-харизматической точки зрения. Однако данная книга имеет некоторые особенности, которые отсутствуют в вышеупомянутых трудах.
Во-первых, в большинстве случаев библейские доктрины здесь рассматриваются с помощью методологии, использованной в библейском богословии. То есть, материал представлен не в виде перечисления отстаиваемых автором доктринальных позиций вместе с местами Писания, подтверждающими эти позиции. Вместо этого в данной серии книг доктринальные вопросы рассматриваются в хронологическом порядке, начиная с того, что Бог открыл нам о Себе в Ветхом Завете, затем через служение Иисуса Христа и потом — через учение апостолов. Таким образом, мы можем прослеживать историческое и каноническое развитие каждой темы и выяснить каждый нюанс, связанный с ней. В дополнение к этому, иногда рассматривается и то, что было написано по данной теме в межзаветный период, а также на протяжении церковной истории. Хотя доктрины должны быть основаны на Божьем откровении, содержащемся в Священном Писании, исследование межзаветной и церковной литературы может расширять и обогащать наше понимание вопроса.
Во-вторых, книги этой серии также уникальны тем, что излагают взгляды не только западных, но и восточных богословов. Данные книги рассчитаны на аудиторию восточной Европы и стран СНГ, где людей интересуют взгляды православной веры — насколько они соответствуют библейскому учению. К тому же, в данном произведении особое внимание уделяется и другим доктринальным вопросам, которые особо волнуют евангельских верующих в этой части мира. Автор данной серии живет и работает преподавателем в странах СНГ с 1995 года и знаком с дискуссионными вопросами, актуальными для евангельских верующих Востока. Эти книги полезны и читателям западной традиции, для которых уже существующие учебники по систематическому богословию не предлагают рассмотрения таких вопросов.
В-третьих, книги этой серии отстаивают арминианскую позицию по вопросу предопределения. Практически все учебники по систематическому богословию, имеющиеся на русском языке (Эриксон, Грудем, Райри, Тиссен), отстаивают кальвинистскую позицию. Только в учебнике Даффилда, который придерживается арминианской позиции, имеется хорошее, но краткое обсуждение этого вопроса.
В-четвертых, в данной серии, в частности в томах по теме «План Бога», используется в качестве организующего центра для описания Божьего плана спасения концепция «союза верующего с Христом». Согласно библейскому откровению, все блага спасения взаимосвязаны с тем, что Бог поставил нас «во Христе». Но почему-то этой истиной пренебрегает подавляющее большинство богословов и комментаторов Библии. Одна из целей этой серии — восстановить библейское учение о союзе верующего с Христом как о всеобъемлющем учении для понимания Божьего плана спасения.
Наконец, в отличие от других учебников по систематическому богословию, здесь используется интегрированный подход. Имеется в виду, что вместо того, чтобы группировать богословские темы по традиционным категориям, таким как «сотериология», «экклесиология», «эсхатология» и т.д., все темы взаимосвязаны во всеобъединяющей структуре. В дополнение к этому, в книги этой серии включено существенное рассмотрение других связанных с богословием тем, а именно апологетики, герменевтики и христианской этики.
Содержание этого тома можно кратко выразить следующими словами: Бог открыл Себя нам преимущественно и самым авторитетным образом в словесной форме, т.е. через слова. Эти слова находятся исключительно в 66 книгах протестантского библейского канона. Хотя оригинальные рукописи библейских авторов давно утрачены, мы полагаемся на науку текстологии в восстановлении подлинников. Оригинальные рукописи библейских авторов полностью и богодухновенны, т.е. каждое слово, находящееся в них, является Божьим Словом. Смысл и значение этих слов лучше всего понимаются и истолковываются при помощи метода грамматико-исторического анализа Писания.
Поскольку библейский канон состоит из двух частей, Ветхого и Нового Заветов, возникает вопрос их взаимоотношения, в частности, как ветхозаветный закон и Божьи ветхозаветные обетования относятся к новозаветным верующим. Данный том придерживается позиции, что ветхозаветный закон применяется к Церкви в адаптированной форме в виде «закона Христа». Божьи ветхозаветные обетования исполняются как в Церкви, так и в Израиле, который в последнее время обратится к Мессии Иисусу. Другой вопрос об отношениях между заветами – как новозаветные писатели использовали ветхозаветный материал. Здесь утверждается, что помимо прямого применения ветхозаветного материала наблюдается и новое применение ветхозаветных принципов к новозаветной
Церкви, а также типологическое толкование некоторых ветхозаветных текстов. Обсуждаются и ошибочные подходы к толкованию Писания, к которым относятся: аллегорическое истолкование, историко-критический метод истолкования, авторитетное обращение к церковному преданию. К тому же, в области герменевтики появились сейчас различные новые течения, которые тоже приводят к искажению Божьего Слова. К ним относятся постмодернизм, конвенционализм, литературная критика, деконструктивизм, «новая герменевтика», экзистенциальная герменевтика, структурализм и богословие освобождения. Общее во всех этих новых подходах заключается в том, что они не уважают авторского намерения, которое является самым надежным путем к обнаружению значения текста.
Томас Веспетал - Откровение Бога - Доктрина о Библии - Истолкование Библии - том 2 - Слово о Боге
Пер с англ.
М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2016. — 656 с.
ISBN 978-5-88930-102-8
Томас Веспетал - Откровение Бога - Доктрина о Библии - Истолкование Библии - том 2 - Слово о Боге - Содержание
I. Божье откровение
- Глава 1. Божье откровение и его природа
- Глава 2. Божье откровение в Ветхом Завете
- Глава 3. Божье откровение в Новом Завете
II. Природа Писания
- Глава 4. Канон Писания
- Глава 5. Текстуальные варианты
- Глава 6. Богодухновенность Писания
III. Толкование Писания
- Глава 7. Герменевтика: введение
- Глава 8. Грамматико-исторический метод
- Глава 9. Экзегетический разбор Фил. 2:1-11
IV. Отношения между заветами
- Глава 10. Применимость закона Моисея к Церкви
- Глава 11. Применимость ветхозаветных обещаний к Церкви
- Глава 12. Употребление Ветхого Завета в Новом Завете
V. Угрозы здравой герменевтике
- Глава 13. Аллегоризация
- Глава 14: Церковное предание
- Глава 15: Историко-критический метод (Высшая критика)
- Глава 16: Новые течения в герменевтике
VI. Формирование доктрины
- Глава 17. Из Писания в доктрину
Приложение А: Предложенные каноны
Приложение Б: Текстуальные семьи
Приложение В: Чикагское заявление о природе непогрешимости
Приложение Г: Феномены в Библии
Приложение Д: Предположительное заимствование у нехристианских источников
Приложение Е: Цитаты из Ветхого Завета в Новом Завете
В разборе Божьих атрибутов используется следующая система классификации: Божье величие, Божья святость и Божья любовь. В число атрибутов Божьего величия входят Его жизнь, личностность, духовность, постоянство, бесконечность, вечность, всеведение, всемогущество и вездесущность. В число атрибутов Божьей святости входят непосредственно Его святость, а так же праведность, справедливость и верность. В число атрибутов Божьей любви входят непосредственно Его любовь, а так же благодать, милость и долготерпение. Затем поднимается тема Божьей славы, которая представляет собой совокупность всех Его совершенств. Вместе с библейским описанием этих моментов предлагается и опровержение небиблейских взглядов относительно этих Божьих качеств.
Касательно триединства Бога рассматриваются, с одной стороны, библейское свидетельство Его единства, а с другой стороны – Его троичности. Обсуждаются и разные попытки объяснить отношения между Лицами Троицы, а так же заблуждения и искаженные взгляды по данному вопросу, появившиеся в течении церковной истории. В итоге мы приходим к выводу, что один Бог существует в трех единосущных Личностях: Отце, Сыне и Духе Святом. Обсуждение Божьего триединства логически следует за разбором Его атрибутов ввиду того, что все Лица Троицы обладают всеми этими качествами.
В контексте триединства Бога проводится исследование как человеческой, так и божественной природ Иисуса Христа и их взаимоотношений. Отстаивается позиция о полной божественности и полной человечности Христа в одной богочеловеческой личности в соответствии с халкидонским определением. Также исследуем природу Третьей Ипостаси Святой Троицы, Духа Святого, принимая, как Его божественность, так и Его личностность.
Последний раздел «Божьи отношения с творением» логически следует за предыдущим и противопоставляется ему. Дело в том, что Божье триединство касается взаимоотношений внутри Божества, а в третьем разделе рассматриваются отношения Бога с всем тем, что вне Его, т.е. с тем, что Он создал.
Томас Веспетал – Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан – том 3 – Природа Бога
Пер с англ. — М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2016. — 616 с.
ISBN 978-5-88930-107-3
Томас Веспетал – Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан – том 3 – Природа Бога – Содержание
Часть 1. Божьи атрибуты
- Глава 1 – Богопознание
- Глава 2 - Характеристики Божьего величия: жизнь, личностность, духовность
- Глава 3 - Характеристики Божьего величия: постоянство, бесконечность, вечность
- Глава 4 - Характеристики Божьего величия: всемогущество, вездесущность, всеведение
- Глава 5 - Характеристики Божьей святости
- Глава 6 - Характеристики Божьей любви
- Глава 7 – Божья слава
Часть 2. Божье триединство
- Глава 8 - Доктрина о Троице
- Глава 9 - Доктрина о Христе: божественность
- Глава 10 - Доктрина о Христе: человечность
- Глава 11 - Доктрина о Духе Святом
Часть 3. Божьи отношения с творением
- Глава 12 - Бог: Творец и Вседержитель
- Глава 13 - Божье величие и служение ангелов
- Глава 14 - Божья трансцендентность и имманентность
- Глава 15 - Божье владычество: провидение и чудеса
- Глава 16 - Божье владычество и человеческая свобода: разбор Ветхого Завета
- Глава 17 - Божье владычество и человеческая свобода: разбор Нового Завета
- Глава 18 - Божье владычество и человеческая свобода: богословский разбор
- Глава 19 - Божье владычество: проблема зла
- Глава 20 - Божье владычество: Божье царство
Приложение А: Неоплатонизм
Приложение Б: Учение Свидетелей Иеговы о божественности Христа
Автор книги пытается написать не «восточное богословие», а «евангельское богословие для восточных христиан», уделяя внимание вопросам, особо волнующим восточных христиан. Но, в отличие от постмодернистского мировоззрения, которое преобладает в мире философии, и, порой, в мире богословия, автор книги отстаивает позицию, что есть всего одна Божья истина и одно истинное богословие. Попытка разделить христианство на «восточное богословие» и «западное богословие» подрывает само основание христианской веры, которая утверждает, что истина одна и богословие одно.
Признаем, что восточные богословы и западные богословы часто смотрят на библейские данные по-разному в силу их культурных особенностей. С одной стороны, культурные различия между народами действительно обогащают наш общий духовный опыт. А с другой стороны, нельзя позволять им разделить Церковь на отличающиеся друг от друга «партии» с собственными «отечественными богословиями». Наша цель должна быть таковой: чтобы уникальный вклад, внесенный каждой культурой в поиск Божьей истины, привел к уточнению и усовершенствованию нашей общей евангельской веры. Согласимся со словами апостола Павла, что Церковь должна стремиться к «единству веры и познания Сына Божия, к мужу совершенного, к мере полного возраста Христова» (Еф. 4:13).
Веспетал Томас - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 4. План Бога, часть 1: Вера
Пер с англ.
М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2017. 800 с.
ISBN 9787־109־88930־5־
Веспетал Томас - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 4. План Бога, часть 1: Вера - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ I. УТРАТА ВЕРЫ: ТВОРЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
- Глава 1. Библейское учение о человеке, часть 1
- Глава 2. Библейское учение о человеке, часть 2
- Глава 3. Дьявол и бесы
- Глава 4. Грех и смерть, часть 1
- Глава 5. Грех и смерть, часть 2
ЧАСТЬ II. ПРЕДМЕТ ВЕРЫ: СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА
РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ
- Глава 6. Смысл спасения и теории искупления
- Глава 7. Союз верующего с Христом
- Глава 8. Доктрина об обожении
РАЗДЕЛ II. УЧАСТИЕ В СМЕРТИ ХРИСТА
- Глава 9. Оправдание
- Глава 10. Освящение
- Глава 11. Исцеление
- Глава 12. Страдание за Иисуса
РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ В ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА
- Глава 13. Возрождение
- Глава 14. Усыновление
- Глава 15. Определение церкви
- Глава 16. Единство Церкви
РАЗДЕЛ IV. УЧАСТИЕ В ВОЗНЕСЕНИИ ХРИСТА
- Глава 17. Получение силы
- Глава 18. Получение власти
ЧАСТЬ III. ДЕЙСТВИЕ ВЕРЫ: ПРИОБРЕТЕНИЕ СПАСЕНИЯ
- Глава 19. Роль покаяния в получении спасения
- Глава 20. Роль веры в получении спасения
- Глава 21. Роль таинств в получении спасения
- Глава 22. Водное крещение
- Глава 23. Вечеря Господня
- Глава 24. Вопрос спасения младенцев
- Глава 25. Вопрос неуслышавших
ПРИЛОЖЕНИЯ
В своём Первом Послании к Коринфянам апостол Павел подвёл итог содержанию Божьего плана известными всем словами: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» (1 Кор. 13:13). Как мы уже рассматривали в предыдущем томе и увидим в данном томе, лучше всего описывают Божий замысел для человека эти три качества: вера, надежда и любовь.
Предыдущий том этой серии был посвящён теме «Вера». В данном же томе мы коснёмся таких тем как «Надежда» и «Любовь». В стандартных учебниках по систематическому богословию содержание этого тома относится к доктринам о последних временах (т. е. эсхатологии) и о Церкви (т. е. экклесиологии).
Томас Веспетал - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 5. План Бога, часть 2: Надежда, любовь
(Богословие - Пятидесятническая перспектива)
М.: МТИ, Н. Новгород: Агапе, 2020.— 688 с.
ISBN 978-5-88930-131-8
Томас Веспетал - Слово о Боге: Евангельское богословие для восточных христиан. Т. 5. План Бога, часть 2: Надежда, любовь - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Предисловие к серии «Слово о Боге»
- Об авторе и редакторе
- Введение в том 5
ЧАСТЬ I. НАДЕЖДА
Глава 1. Смерть и промежуточное (бестелесное) состояние человека
- A. Смерть
- Б. Состояние души после смерти
- B. Промежуточное состояние неверующего
- Г. Промежуточное состояние верующего
- Библиография
Глава 2. Воскресение мертвых
- A. Факт воскресения мертвых
- Б. Определения доктрины о воскресении
- B. Отрицание доктрины о воскресении
- Г. Участники в воскресении
- Д. Необходимость в воскресении
- Е. Свойства нового тела
- Ж. Порядок воскресений
- Библиография
Глава 3. Великая скорбь
- A. Существование скорби
- Б. Продолжительность скорби
- B. Особенности скорби
- Библиография
Глава 4. Второе пришествие Христа
- A. Факт пришествия Иисуса
- Б. Описательные термины
- B. Общие характеристики второго пришествия
- Г. Отношение к великой скорби
- Д. Ошибочные взгляды
- Е. Практическое применение учения о втором пришествии
Приложение. Учение Церкви Адвентистов Седьмого Дня
- A. История
- Б. Учение
- B. Оценка
- Г. Итоги
- Библиография
Глава 5. Тысячелетнее царство Иисуса Христа
- A. Описание взглядов
- Б. История дискуссии
- B. Разбор ключевых моментов
- Г. Вывод
- Д. Свойства тысячелетнего царства
- Е. Межзаветное ожидание мессианского царства
- Библиография
Глава 6. Суд Божий
- A. Суд над неверующими
- Б. Суд над верующими
- B. Суд над народами
- Г. Суд над Израилем
- Библиография
Глава 7. Вечность
- А. Вечное наказание
- Б. Вечное блаженство
- Библиография
ЧАСТЬ II ЛЮБОВЬ
РАЗДЕЛ I. ЛЮБОВЬ К БОГУ
Глава 8. Послушание Богу и поклонение Ему
- А. Послушание
- Б. Поклонение
- Библиография
Глава 9. Молитва как богоискание
- А. Библейское свидетельство
- Б. Богословское размышление
- Библиография
Глава 10. Молитва как прошение
- A. Библейские данные
- Б. Исторический обзор
- B. Аспекты эффективной молитвы
- Г. Неотвеченные молитвы
- Д. Особые аспекты
- Библиография
Глава 11. Жизнь в молитве — монашество
- A. Суть и цели монашеской жизни
- Б. Виды монашества
- B. История монашества
- Г. Образ жизни монахов
- Д. Защита монашеской практики
- Е. Оценка монашества
- Г. Выводы
- Библиография
Глава 12. Обращение к иконам
- A. Определение
- Б. История
- B. Искусство иконописи
- Г. Поддержка и оценивание практики
- Д. Другие моменты в опровержение иконопочитания
- Е. Выводы
- Библиография
Глава 13. Молитва святым, их почитание и вопрос мощей
- А. Молитва святым и их почитание
- Б. Почитание и применение мощей
- Библиография
Глава 14. Молитва Марии и её почитание
- A. Мария как Богородица
- Б. Вечная девственность Марии
- B. Безгрешность Марии
- Г. Успение Марии
- Д. Почитание Марии
- Е. Почитание Анны
- Ж. Посредничество Марии
- 3. Явления Марии
- И. Итоги
- Библиография
РАЗДЕЛ II. ЛЮБОВЬ К ЦЕРКВИ
Глава 15. Взаимоотношения в Церкви
- A. Духовное служение
- Б. Общение между верующими
- B. Материальная поддержка
- Библиография
Глава 16. Духовные дары — общие сведения и спонтанные дары
- A. Понятие «духовные дары» и правильное отношение к ним
- Б. Классификация духовных даров
- B. «Спонтанные» дары служения
- Г. Духовные дары в истории Церкви
- Д. «Прекращение» духовных даров
- Библиография
Глава 17. Духовные дары — дары регулярного служения
- А. Дары проповедования
- Б. Дары поддержки
- Библиография
Глава 18. Управление Церкви
- A. Обзор библейских принципов лидерства
- Б. Управление поместной церковью
- B. Управление союзом церквей
- Библиография
Глава 19. Женщины в служении
- A. История вопроса
- Б. Женщины и спонтанные духовные дары
- B. Женщины и дары поддержки
- Г. Женщины и служение евангелиста
- Д. Женщины и служение пророка
- Е. Женщины и должность диакона
- Ж. Женщины и служение апостола
- 3. Женщины и служения пастора и учителя
- Библиография
Глава 20. Покрытие головы
- A. Исторический контекст вопроса
- Б. Дискуссионные моменты в 1 Кор. 11
- B. Толкование 1 Кор. 11:2-16
- Г. Выводы
- Библиография
РАЗДЕЛ III. ЛЮБОВЬ К МИРУ
Глава 21. Отношение Церкви и мира
- A. Библейская концепция «мира»
- Б. Отделение от «мира»
- B. Христос и культура
- Г. Другие аспекты
- Д. Решение общественных проблем
- Е. Отвержение миром
- Ж. Церковь и государство
- Библиография
Глава 22. Евангелизация и миссионерство
- A. Библейские данные о евангелизации и миссионерстве
- Б. Евангелизация
- B. Миссионерство
- Библиография
Глава 23. Отношения Церкви и Израиля
- A. История отношения евреев к христианам
- Б. История отношения христиан к евреям
- B. Антисемитизм в мире сегодня
- Г. Библейский взгляд на статус Израиля
- Д. Правильное отношение Церкви к Израилю
- Библиография
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Пост
- A. Необходимость поста
- Б. Причины поста
- B. Пост и освящение
- Г. Групповой пост и препятствие посту
- Д. Практические советы
- Библиография
Приложение Б. Лозаннское Соглашение
- Вступление
- 1. Божья цель
- 2. Авторитет и сила Библии
- 3. Уникальность и универсальность Христа
- 4. Природа евангелизации
- 5. Социальная ответственность христиан
- 6. Церковь и благовестие
- 7. Сотрудничество в евангелизации
- 8. Церкви в евангелизационном сотрудничестве
- 9. Безотлагательность в деле евангелизации
- 10. Евангелизация и культура
- 11. Образование и руководство
- 12. Духовная борьба
- 13. Свобода и гонения
- 14. Сила Духа Святого
- 15. Пришествие Христа
Заключение
Бог открыл Себя нам посредством человеческого языка, в частности посредством древнееврейского, древнеарамейского и древнегреческого языков. Следовательно, для приобретения точного понимания того, что Бог открыл людям, нам придется как можно лучше усвоить древние библейские языки.
Это пособие написано с целью синтаксического разбора еврейского текста Ветхого Завета. Под словом «синтаксис» имеется в виду, как морфологические особенности различных частей речи влияют на значение данной лексемы в тексте, особенно в ее отношениях с другими словами в предложении. Синтаксис также влечет за собой исследование структуры предложения и взаимоотношений между соседними предложениями.
Это пособие предназначено для тех, кто уже прошел фундаментальное изучение еврейского языка. Предполагается, что читатель уже знаком с основными чертами этого языка, изложенными в учебнике Т. О. Ламбдина «Учебник древнееврейского языка».
Томас Веспетал - Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета
3-е изд.
М. : 2016. - 293 с.
Томас Веспетал - Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета - Содержание
I. Синтаксис еврейского языка Ветхого Завета
A. Синтаксис глагола и связанных с ним форм
- 1. Порода
- 2. Залог
- 3. Вид
- 4. Инфинитив (Неопределенная форма)
- 5. Причастие
- 6. Императив (Повелительное наклонение)
- 7. Гендиадис при глаголах
Б. Синтаксис имени существительного и связанных с ним форм
- 1. Род
- 2. Число
- 3. Падеж
- 4. Детерминация (Артикль)
- 5. Прилагательное
- 6. Местоимение
- 7. Направительный ה
- 8. Приложение
- 9. Гендиадис при существительных
B. Синтаксис других частей речи
- 1. Предлог
- 2. Наречие
- 3. Союз
- 4. Частица
- 5. Отрицание
- 6. Восклицание
- 7. Числительное
Г. Синтаксис предложений
- 1. Отношения между независимыми предложениями
- 2. Отношения главным и придаточным предложениями
- 3. Особенные типы предложений
- 4. Согласованность в предложении
- 5. Порядок слов
- 6. Эллипсис (Пропуск)
II. Текстология Ветхого Завета
A. Внешний критерий
- 1. Существующие манускрипты Ветхого Завета
- 2. Оценка манускриптов
- Б. Внутренний критерий
- B. Выводы
Большое спасибо!
Спасибо! Очень ценная книга, очень хорошего автора)