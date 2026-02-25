Веспетал - Слово о Боге - Том 1 - 5 - Синтаксис еврейского языка

Материал четвертого и пятого томов разделен по категориям, выделенным в 1 Кор. 13:13: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь». Четвертый том — «Вера» — касается Божьего плана спасения и как его обрести. В пятом томе обсуждается вопрос последнего времени (т.е. «Надежда») и применение Божьего спасения к практической жизни («Любовь»).

ВВЕДЕНИЕ

Постараемся поговорить о Боге настолько, насколько это возможно человеку. Бог велик, и никто не способен постигнуть Его славу или полностью описать ее. Однако Бог призывает нас искать Его и познавать Его. Поэтому нам следует ответить на Его призыв. Познание Бога состоит не только в личных взаимоотношениях с Ним или в духовном общении с Ним, но и в изучении того, что Он открыл о Себе в Священном Писании. На самом деле, поиск Бога в личных взаимоотношениях без сопровождающего изучения Его написанного откровения может приводить к заблуждению. Мы лучше распознаем Божий голос внутри себя тогда, когда по- знаем Его голос в Священном Писании.

Зачем писать еще одну книгу по систематическому богословию? Ведь их уже много. Но автор этой серии книг убежден, что существует место и для данного труда. Хотя учебников по систематическому богословию, в общем, немало, но их не так уж и много на русском языке, особенно рассматривающих богословие с пятидесятнической или харизматической точки зрения. Мы очень признательны за работы Стенли Хортона, Роберта Мензиса и Гая Даффилда, Натаниеля Ван Клива, которые, благодаря своим книгам, обеспечили русскоязычный мир рассмотрени- ем библейских доктрин с пятидесятническо-харизматической точки зрения. Однако данная книга имеет некоторые особенности, которые отсутствуют в вышеупомянутых трудах.

Во-первых, в большинстве случаев библейские доктрины здесь рассматриваются с помощью методологии, использованной в библейском богословии. То есть, материал представлен не в виде перечисления отстаиваемых автором доктринальных позиций вместе с местами Писания, подтверждающими эти позиции. Вместо этого в данной серии книг доктринальные вопросы рассматриваются в хронологическом порядке, начиная с того, что Бог открыл нам о Себе в Ветхом Завете, затем через служение Иисуса Христа и потом — через учение апостолов. Таким образом, мы можем прослеживать историческое и каноническое развитие каждой темы и выяснить каждый нюанс, связанный с ней. В дополнение к этому, иногда рассматривается и то, что было написано по данной теме в межзаветный период, а также на протяжении церковной истории. Хотя доктрины должны быть основаны на Божьем откровении, содержащемся в Священном Писании, исследование межзаветной и церковной литературы может расширять и обогащать наше понимание вопроса.