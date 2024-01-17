Когда речь заходит об Иисусе и иудейском законе, особенно о таких его аспектах, как ритуальная чистота, комментаторы на протяжении веков почти повсеместно неверно истолковывали образы евангельских авторов. Часто такие искажения возникают из-за христианских предпосылок относительно иудейского закона - особенно тех предпосылок, которые обязаны определенному пониманию мышления апостола Павла об иудейском законе.

Учитывая позднее христианское неприятие и презрение к иудейской системе ритуальной чистоты, логика кажется такой: конечно же, сам Иисус должен был отказаться от этой внешней системы в пользу внутренних духовных реалий. Но, как я покажу в следующих главах, Иисус, которого изображают авторы Синоптических Евангелий, - это Иисус, искренне озабоченный вопросами соблюдения закона.

Что касается исторической ценности имеющихся у нас литературных свидетельств, то Паула Фредриксен хорошо сказала: "Возможно... Иисус действительно считал Божью Тору (то есть Левит и Второзаконие) устаревшим сводом запретов, но у нас нет никаких доказательств того, что Он так считал, а в поведении поздней церкви мы фактически имеем контрдоказательства... Судя по письмам Павла, Евангелиям и Деяниям, апостолы предпочитали жить в Иерусалиме, поклоняться в Храме, соблюдать праздники, субботу и законы о пище. Неужели они действительно ничего не понимали?"