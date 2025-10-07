Гарднер - Смерть и воскресение Иисуса Христа

Когда мы слышим добрую весть, нашей реакцией часто является: «Ты уверен в этом?» Когда мы слышим, что в Иисусе из Назарета Бог стал человеком, умер на кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, действуя так для спасения нас от наших грехов, мы тоже можем спросить: «Ты уверен в этом?» Лука был врачом и попутчиком в путешествиях апостола Павла.

Лука написал одно из Евангелий и Деяния св. Апостолов в то время, когда Павел находился в тюремном заключении в Риме (61-63 гг.). Лука дает точное и живое описание фактов, касающихся Иисуса и ранней церкви, начиная от рождения Иоанна Крестителя и до заключения Павла. В своем предисловии Лука описывает источники, метод написания, а также цель своего письма:

«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк 1:1-4). В источники Луки входили записи фактов относительно Иисуса и свидетельства очевидцев, которые были с Иисусом от начала. Три пункта характеризуют его метод написания:

1.Расследование - «исследовании всего».

2.Проверка на точность - «по тщательном» (Лука употребляет слово, которое может быть переведено как «аккуратно, основательно»).

3.Цель - «по порядку описать тебе»; целью же Луки в написании Евангелия было - «чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен».

Эта книга включает в себя изучение записей Луки о смерти Христа (Лк 23) и его описания воскресения Христа (Лк 24). Когда вы читаете исторические записи Луки о смерти Иисуса Христа, вы можете быть уверены, что изучаете истину об Иисусе Христе. Данная глава является комментарием к 23 главе Евангелия от Луки.

Иисус перед Пилатом (23:1-5)

1.И поднялось все множество их, и повели Его к Пилату,

2.и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем.

3.Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь.

4.Пилат сказал первосвященникам и народу: я не на- хожу никакой вины в этом человеке.

5.Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.

Иудейские лидеры выступали против Иисуса по нескольким причинам. Фарисеи видели в нем богохульника, а его обличение их лицемерия вызывало в них гнев. Его учения и такие действия, как очищение храма от торговцев, без сомнений, уменьшили прибыль первосвященников, получаемую от рынка в храме. Первосвященник Каиафа считал, что смерть Иисуса была бы выгодна иудейскому народу, чтобы воспрепятствовать Риму ограничить свободу, которую они имели (Ин 11:50).

Хотя иудейские лидеры и желали смерти Иисуса, у них не было власти, чтобы Его казнить (Ин 18:31).

Для вынесения смертного приговора необходимо было позволение правителя. Основное обвинение синедриона - в богохульстве не заслуживало смертной казни в глазах римлян. Необходимо было предоставить такие обвинения, которые однозначно убедили бы Пилата утвердить смертную казнь. Иудейские первосвященники обвинили Иисуса в том, что Он - мятежник и революционер, поскольку провозглашал себя царем, и таким образом становился соперником Цезарю.

Линн Гарднер - Смерть и воскресение Иисуса Христа

Перевод с англ — Александра Гузюк

Издательство «Книгоноша» — 192 с.

Киев — 2017 г.

ISBN 978-617-7248-87-2 (рус.)

Линн Гарднер - Смерть и воскресение Иисуса Христа - Содержание

Пролог

Часть 1. Смерть Иисуса Христа

1.Исторические записи Луки о смерти Христа

2.Христос - Страдающий Слуга

3.Как страдания Христовы открывают нам Бога

4.Значение смерти Иисуса

Часть 2. Воскресение Иисуса Христа