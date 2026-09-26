«Огненное христианство» — собрание богословских, религиозно-философских и литературных произведений матери Марии (Скобцовой), в которых её мысль о христианстве неотделима от опыта деятельной любви, свободы, жертвы и ответственности за другого человека. В книгу вошли статьи о «мистике человекообщения», состоянии Церкви, типах религиозной жизни, второй евангельской заповеди, свободе, страдании, смерти и войне, а также поэзия, поэма «Духов день», пьесы-мистерии, письма и фрагменты записных книжек. Составитель Наталья Ликвинцева выстраивает материал так, чтобы богословская мысль матери Марии раскрывалась в связи с её жизненным и историческим опытом.

Особое место в книге занимает представление о христианстве как о радикальной реализации двойной заповеди любви — к Богу и человеку. Мать Мария полемизирует с религиозностью, замыкающей спасение в индивидуальном духовном опыте, и противопоставляет ей евхаристическое, соборное понимание человеческого общения и деятельное служение ближнему. Тексты, написанные на фоне русской эмиграции, европейского кризиса 1930-х годов и Второй мировой войны, получают дополнительное измерение благодаря заключительному корпусу свидетельств современников о её аресте и пребывании в Равенсбрюке. В результате книга становится не только антологией её наследия, но и свидетельством того, как богословская идея может быть проверена собственной жизнью.

Мать Мария (Скобцова) – Огненное христианство

Мать Мария (Скобцова). Огненное христианство / ред.-сост. Наталья Ликвинцева. – М.: ГРАНАТ, 2026. – 424 с.

ISBN 978-5-906456-87-8

Мать Мария (Скобцова) – Огненное христианство – Содержание

Наталья Ликвинцева. Мать Мария: жизнь, творчество, свидетельство

Религиозная мысль

1. Размышления о жизни, любви и свободе

Мистика человекообщения

Кризис целостной жизни

Настоящее и будущее Церкви

Типы религиозной жизни

Вторая евангельская заповедь

О подражании Богоматери

На страже свободы

Объединение «Православное дело» II

2. Размышления о страдании, войне и смерти

Страдание и крест

Под знаком гибели

Рождение и смерть

Идея-агрессор

Письмо к солдатам

Прозрение о войне

Стихи, поэма, пьесы-мистерии

1. Стихотворения

Из книги «Руфь» (1916)

Из книги «Стихи» (1937)

Из книги «Стихи» (1949)

Стихотворения, не вошедшие в сборники

2. Поэма

Духов день

3. Пьесы-мистерии

Семь чаш

Солдаты

Письма

Николаю Александровичу Бердяеву С. Б. Пиленко и Юре Скобцову Протоиерею Сергию Булгакову С. Б. Пиленко из мест заключения

Из записных книжек

Свидетельства современников о мученическом пути матери Марии

Софья Пиленко. Из воспоминаний

Даниил Скобцов. Из воспоминаний

Инна Вебстер. Из воспоминаний

Розан Ласкру. Свидетельство: мать Мария в лагере

Софья Носович. Встреча с матерью Марией в лагере Равенсбрюк

Женевьева де Голль. «О смерть, нет, не тебя я полюбила...»