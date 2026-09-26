Мать Мария (Скобцова) - Огненное христианство
«Огненное христианство» — собрание богословских, религиозно-философских и литературных произведений матери Марии (Скобцовой), в которых её мысль о христианстве неотделима от опыта деятельной любви, свободы, жертвы и ответственности за другого человека. В книгу вошли статьи о «мистике человекообщения», состоянии Церкви, типах религиозной жизни, второй евангельской заповеди, свободе, страдании, смерти и войне, а также поэзия, поэма «Духов день», пьесы-мистерии, письма и фрагменты записных книжек. Составитель Наталья Ликвинцева выстраивает материал так, чтобы богословская мысль матери Марии раскрывалась в связи с её жизненным и историческим опытом.
Особое место в книге занимает представление о христианстве как о радикальной реализации двойной заповеди любви — к Богу и человеку. Мать Мария полемизирует с религиозностью, замыкающей спасение в индивидуальном духовном опыте, и противопоставляет ей евхаристическое, соборное понимание человеческого общения и деятельное служение ближнему. Тексты, написанные на фоне русской эмиграции, европейского кризиса 1930-х годов и Второй мировой войны, получают дополнительное измерение благодаря заключительному корпусу свидетельств современников о её аресте и пребывании в Равенсбрюке. В результате книга становится не только антологией её наследия, но и свидетельством того, как богословская идея может быть проверена собственной жизнью.
Мать Мария (Скобцова) – Огненное христианство
Мать Мария (Скобцова). Огненное христианство / ред.-сост. Наталья Ликвинцева. – М.: ГРАНАТ, 2026. – 424 с.
ISBN 978-5-906456-87-8
Мать Мария (Скобцова) – Огненное христианство – Содержание
Наталья Ликвинцева. Мать Мария: жизнь, творчество, свидетельство
Религиозная мысль
1. Размышления о жизни, любви и свободе
Мистика человекообщения
Кризис целостной жизни
Настоящее и будущее Церкви
Типы религиозной жизни
Вторая евангельская заповедь
О подражании Богоматери
На страже свободы
Объединение «Православное дело» II
2. Размышления о страдании, войне и смерти
Страдание и крест
Под знаком гибели
Рождение и смерть
Идея-агрессор
Письмо к солдатам
Прозрение о войне
Стихи, поэма, пьесы-мистерии
1. Стихотворения
Из книги «Руфь» (1916)
Из книги «Стихи» (1937)
Из книги «Стихи» (1949)
Стихотворения, не вошедшие в сборники
2. Поэма
Духов день
3. Пьесы-мистерии
Семь чаш
Солдаты
Письма
Николаю Александровичу Бердяеву
С. Б. Пиленко и Юре Скобцову
Протоиерею Сергию Булгакову
С. Б. Пиленко из мест заключения
Из записных книжек
Свидетельства современников о мученическом пути матери Марии
Софья Пиленко. Из воспоминаний
Даниил Скобцов. Из воспоминаний
Инна Вебстер. Из воспоминаний
Розан Ласкру. Свидетельство: мать Мария в лагере
Софья Носович. Встреча с матерью Марией в лагере Равенсбрюк
Женевьева де Голль. «О смерть, нет, не тебя я полюбила...»
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