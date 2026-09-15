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Барт - Введение в евангелическую теологию

Барт - Введение в евангелическую теологию
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Theology, Educational

«Введение в евангелическую теологию» — одна из последних крупных работ Карла Барта и своеобразное интеллектуальное завещание богослова, написанное на основе лекций, прочитанных в Базеле в 1961–1962 годах после его выхода на пенсию. Барт намеренно не предлагает здесь сокращенного изложения «Церковной догматики». Вместо этого он спрашивает, что вообще значит заниматься христианским богословием: каков его предмет, где находится его место, каким должен быть теолог, какие опасности сопровождают его работу и благодаря чему эта работа может оставаться служением Церкви, а не самодовлеющим академическим занятием.

Последовательно двигаясь от Слова Божьего, библейских свидетелей, христианской общины и действия Святого Духа к экзистенции самого теолога, Барт описывает богословие как дело удивления, вовлеченности, ответственности и веры. Затем он обращается к одиночеству, сомнению и духовному испытанию как неизбежным угрозам богословского труда, противопоставляя им надежду. Завершающие лекции посвящены молитве, изучению, церковному служению и любви. Теология предстает в книге одновременно как строгая интеллектуальная дисциплина, критическая функция христианской общины и форма ответственного свидетельства о Божьем Слове.

Барт Карл – Введение в евангелическую теологию

Пер. с нем. Г. Вдовиной; сост. примеч. и ред. А. Тихомиров. – М.: Центр «Нарния», 2006. – 192 с.
ISBN 5-901975-31-6

Барт Карл – Введение в евангелическую теологию – Содержание

  • Антон Тихомиров. Карл Барт — теолог Библии и газеты

  • Предисловие

  • Лекция 1. Разъяснения

  • Часть I. Место теологии

    • Лекция 2. Слово

    • Лекция 3. Свидетели

    • Лекция 4. Община

    • Лекция 5. Дух

  • Часть II. Теологическая экзистенция

    • Лекция 6. Удивление

    • Лекция 7. Затронутость

    • Лекция 8. Обязанность

    • Лекция 9. Вера

  • Часть III. Угроза теологии

    • Лекция 10. Одиночество

    • Лекция 11. Сомнение

    • Лекция 12. Искушение

    • Лекция 13. Надежда

  • Часть IV. Теологическая работа

    • Лекция 14. Молитва

    • Лекция 15. Изучение

    • Лекция 16. Служение

    • Лекция 17. Любовь

Views 57
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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