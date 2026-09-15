Барт - Введение в евангелическую теологию

«Введение в евангелическую теологию» — одна из последних крупных работ Карла Барта и своеобразное интеллектуальное завещание богослова, написанное на основе лекций, прочитанных в Базеле в 1961–1962 годах после его выхода на пенсию. Барт намеренно не предлагает здесь сокращенного изложения «Церковной догматики». Вместо этого он спрашивает, что вообще значит заниматься христианским богословием: каков его предмет, где находится его место, каким должен быть теолог, какие опасности сопровождают его работу и благодаря чему эта работа может оставаться служением Церкви, а не самодовлеющим академическим занятием.

Последовательно двигаясь от Слова Божьего, библейских свидетелей, христианской общины и действия Святого Духа к экзистенции самого теолога, Барт описывает богословие как дело удивления, вовлеченности, ответственности и веры. Затем он обращается к одиночеству, сомнению и духовному испытанию как неизбежным угрозам богословского труда, противопоставляя им надежду. Завершающие лекции посвящены молитве, изучению, церковному служению и любви. Теология предстает в книге одновременно как строгая интеллектуальная дисциплина, критическая функция христианской общины и форма ответственного свидетельства о Божьем Слове.

Барт Карл – Введение в евангелическую теологию

Пер. с нем. Г. Вдовиной; сост. примеч. и ред. А. Тихомиров. – М.: Центр «Нарния», 2006. – 192 с.

ISBN 5-901975-31-6

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