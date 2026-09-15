Барт - Введение в евангелическую теологию
«Введение в евангелическую теологию» — одна из последних крупных работ Карла Барта и своеобразное интеллектуальное завещание богослова, написанное на основе лекций, прочитанных в Базеле в 1961–1962 годах после его выхода на пенсию. Барт намеренно не предлагает здесь сокращенного изложения «Церковной догматики». Вместо этого он спрашивает, что вообще значит заниматься христианским богословием: каков его предмет, где находится его место, каким должен быть теолог, какие опасности сопровождают его работу и благодаря чему эта работа может оставаться служением Церкви, а не самодовлеющим академическим занятием.
Последовательно двигаясь от Слова Божьего, библейских свидетелей, христианской общины и действия Святого Духа к экзистенции самого теолога, Барт описывает богословие как дело удивления, вовлеченности, ответственности и веры. Затем он обращается к одиночеству, сомнению и духовному испытанию как неизбежным угрозам богословского труда, противопоставляя им надежду. Завершающие лекции посвящены молитве, изучению, церковному служению и любви. Теология предстает в книге одновременно как строгая интеллектуальная дисциплина, критическая функция христианской общины и форма ответственного свидетельства о Божьем Слове.
Барт Карл – Введение в евангелическую теологию
Пер. с нем. Г. Вдовиной; сост. примеч. и ред. А. Тихомиров. – М.: Центр «Нарния», 2006. – 192 с.
ISBN 5-901975-31-6
Барт Карл – Введение в евангелическую теологию – Содержание
Антон Тихомиров. Карл Барт — теолог Библии и газеты
Предисловие
Лекция 1. Разъяснения
Часть I. Место теологии
Лекция 2. Слово
Лекция 3. Свидетели
Лекция 4. Община
Лекция 5. Дух
Часть II. Теологическая экзистенция
Лекция 6. Удивление
Лекция 7. Затронутость
Лекция 8. Обязанность
Лекция 9. Вера
Часть III. Угроза теологии
Лекция 10. Одиночество
Лекция 11. Сомнение
Лекция 12. Искушение
Лекция 13. Надежда
Часть IV. Теологическая работа
Лекция 14. Молитва
Лекция 15. Изучение
Лекция 16. Служение
Лекция 17. Любовь
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