Русская философия собственности
Сборник философско-публицистических текстов раскрывает историю отечественных размышлений о собственности на протяжении почти трёх веков. Собственность рассматривается не только как экономический институт или юридическое право, но и как нравственное, религиозное и антропологическое отношение, возникающее на пересечении «Божьего», «своего» и «чужого».
Антология объединяет произведения русских просветителей, правоведов, общественных мыслителей и религиозных философов — от Якова Козельского и Семёна Десницкого до Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Семёна Франка и евразийцев. Завершающие статьи переносят историческую дискуссию в контекст споров конца XX века о свободе, ответственности, приватизации и духовных основаниях собственности.
Русская философия собственности – XVIII–XX вв.
Сост. К. Г. Исупов, И. А. Савкин. – СПб.: Алетейя, 2026. – 520 с.
ISBN 978-5-00165-925-9
Русская философия собственности – Содержание
И. А. Савкин. «Собственность по природе своей есть начало духовное»
К. Г. Исупов, И. А. Савкин. От издателей
I. Условное право и человек естественный
Я. П. Козельский. Философические предложения. Философия нравоучительная
С. Е. Десницкий
Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции. О натуральной юриспруденции
Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о собственности имения в различных состояниях общежительства
И. А. Третьяков. Рассуждения о причинах изобилия и медлительного обогащения государств как у древних, так и у нынешних народов
А. Я. Поленов. О крепостном состоянии крестьян в России
Н. И. Новиков. О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук
Д. И. Фонвизин. Рассуждение о непременных государственных законах
И. П. Пнин. Опыт о просвещении относительно к России
А. П. Куницын. Право естественное
II. Собственность и государство
П. Л. Лавров. Очерки вопросов практической философии. Ограничение справедливости; Собственность
Н. П. Огарёв. Государственная собственность
Б. Н. Чичерин. Собственность и государство
И. А. Ильин. О частной собственности
III. Философско-религиозная и общественно-политическая мысль о собственности
Н. Ф. Фёдоров
Философия общего дела
Долг авторский и право музея-библиотеки
Музей, его смысл и назначение
В. С. Соловьёв. Оправдание добра
П. И. Новгородцев. Право на достойное человеческое существование
В. Ф. Эрн. Христианское отношение к собственности
С. Н. Булгаков
Философия хозяйства
История экономической мысли. Основные мотивы философии хозяйства в платонизме и раннем христианстве. Понимание в христианстве вопроса о собственности
Иван Посошков
Б. А. Кистяковский. Государство и личность
П. Б. Струве
Россия
Отечество и собственность
Г. В. Вернадский. Очерк истории права Российского государства XVIII–XIX вв. Период империи
Н. А. Бердяев. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Письмо двенадцатое
С. Л. Франк. Собственность и социализм
Ф. А. Степун. Мысли о России. Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянская философия, интеллигенция
Н. Н. Алексеев. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы евразийства
В. А. Розенберг. Научная собственность
IV. К современным спорам о собственности
Ю. Латынина. «Собственность есть кража»?
Г. Л. Тульчинский. Свобода и собственность
К. Г. Исупов. Дух собственности и собственность духа
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