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Русская философия собственности

Русская философия собственности
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Ethics, Sociology Political Science

Сборник философско-публицистических текстов раскрывает историю отечественных размышлений о собственности на протяжении почти трёх веков. Собственность рассматривается не только как экономический институт или юридическое право, но и как нравственное, религиозное и антропологическое отношение, возникающее на пересечении «Божьего», «своего» и «чужого».

Антология объединяет произведения русских просветителей, правоведов, общественных мыслителей и религиозных философов — от Якова Козельского и Семёна Десницкого до Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Семёна Франка и евразийцев. Завершающие статьи переносят историческую дискуссию в контекст споров конца XX века о свободе, ответственности, приватизации и духовных основаниях собственности.

Русская философия собственности – XVIII–XX вв.

Сост. К. Г. Исупов, И. А. Савкин. – СПб.: Алетейя, 2026. – 520 с.
ISBN 978-5-00165-925-9

Русская философия собственности – Содержание

  • И. А. Савкин. «Собственность по природе своей есть начало духовное»

  • К. Г. Исупов, И. А. Савкин. От издателей

  • I. Условное право и человек естественный

    • Я. П. Козельский. Философические предложения. Философия нравоучительная

    • С. Е. Десницкий

      • Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции. О натуральной юриспруденции

      • Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о собственности имения в различных состояниях общежительства

    • И. А. Третьяков. Рассуждения о причинах изобилия и медлительного обогащения государств как у древних, так и у нынешних народов

    • А. Я. Поленов. О крепостном состоянии крестьян в России

    • Н. И. Новиков. О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук

    • Д. И. Фонвизин. Рассуждение о непременных государственных законах

    • И. П. Пнин. Опыт о просвещении относительно к России

    • А. П. Куницын. Право естественное

  • II. Собственность и государство

    • П. Л. Лавров. Очерки вопросов практической философии. Ограничение справедливости; Собственность

    • Н. П. Огарёв. Государственная собственность

    • Б. Н. Чичерин. Собственность и государство

    • И. А. Ильин. О частной собственности

  • III. Философско-религиозная и общественно-политическая мысль о собственности

    • Н. Ф. Фёдоров

      • Философия общего дела

      • Долг авторский и право музея-библиотеки

      • Музей, его смысл и назначение

    • В. С. Соловьёв. Оправдание добра

    • П. И. Новгородцев. Право на достойное человеческое существование

    • В. Ф. Эрн. Христианское отношение к собственности

    • С. Н. Булгаков

      • Философия хозяйства

      • История экономической мысли. Основные мотивы философии хозяйства в платонизме и раннем христианстве. Понимание в христианстве вопроса о собственности

      • Иван Посошков

    • Б. А. Кистяковский. Государство и личность

    • П. Б. Струве

      • Россия

      • Отечество и собственность

    • Г. В. Вернадский. Очерк истории права Российского государства XVIII–XIX вв. Период империи

    • Н. А. Бердяев. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Письмо двенадцатое

    • С. Л. Франк. Собственность и социализм

    • Ф. А. Степун. Мысли о России. Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянская философия, интеллигенция

    • Н. Н. Алексеев. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы евразийства

    • В. А. Розенберг. Научная собственность

  • IV. К современным спорам о собственности

    • Ю. Латынина. «Собственность есть кража»?

    • Г. Л. Тульчинский. Свобода и собственность

    • К. Г. Исупов. Дух собственности и собственность духа

  • Примечания. Комментарии

Views 45
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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