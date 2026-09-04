Сборник философско-публицистических текстов раскрывает историю отечественных размышлений о собственности на протяжении почти трёх веков. Собственность рассматривается не только как экономический институт или юридическое право, но и как нравственное, религиозное и антропологическое отношение, возникающее на пересечении «Божьего», «своего» и «чужого».

Антология объединяет произведения русских просветителей, правоведов, общественных мыслителей и религиозных философов — от Якова Козельского и Семёна Десницкого до Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Семёна Франка и евразийцев. Завершающие статьи переносят историческую дискуссию в контекст споров конца XX века о свободе, ответственности, приватизации и духовных основаниях собственности.

Русская философия собственности – XVIII–XX вв.

Сост. К. Г. Исупов, И. А. Савкин. – СПб.: Алетейя, 2026. – 520 с.

ISBN 978-5-00165-925-9

Русская философия собственности – Содержание