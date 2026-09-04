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Рудинский - Литературные хроники Русского Зарубежья

Рудинский - Литературные хроники Русского Зарубежья
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, *History of Emigration, Cultural Studies Art, Philology Literature

Впервые в отечественном издании собраны очерки писателя, публициста и литературоведа Даниила Федоровича Петрова, выступавшего под псевдонимом Владимир Рудинский, посвященные периодике Русского Зарубежья. Один из заметных представителей второй волны эмиграции, Рудинский на протяжении более полувека систематически обозревал русскоязычные зарубежные издания, фиксируя литературную, общественную и политическую жизнь рассеянной русской культуры.

Книга представляет собой одновременно литературно-критическую хронику и обширный документ истории русской эмиграции второй половины XX века. В центре внимания Рудинского — журналы, газеты, авторы, литературные споры и идейные изменения зарубежной русской печати. Его оценки принципиально полемичны: защищая культурную преемственность исторической России, русский литературный язык и традиционные ценности, автор спорит как с советской идеологией, так и с теми направлениями эмигрантской и западной мысли, которые считал разрушительными для русского исторического и культурного наследия.

Рудинский Владимир – Литературные хроники Русского Зарубежья

Сост. и науч. ред. А. Г. Власенко, М. Г. Талалай. – СПб.: Алетейя, 2025. – 868 с. – (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).
ISBN 978-5-00267-020-8

Рудинский Владимир – Литературные хроники Русского Зарубежья – Содержание

  • Летописец публицистики Русского Зарубежья

    • Предисловие

  • Литературные хроники Русского Зарубежья

    • Очерки и обзоры русской зарубежной печати 1950-х годов

    • Очерки и обзоры русской зарубежной печати 1960-х годов

    • Очерки и обзоры русской зарубежной печати 1970-х годов

    • Очерки и обзоры русской зарубежной печати 1980-х годов

    • Очерки и обзоры русской зарубежной печати 1990-х годов

  • Материалы о периодических изданиях Русского Зарубежья

    • «Возрождение»

    • «Грани»

    • «Свободное слово Карпатской Руси»

    • «Голос зарубежья»

    • Другие журналы и газеты русской эмиграции

Views 44
Rating 4.5 / 5
Added 04.09.2026
Author brat lexmak
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4.5/5 (2)

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