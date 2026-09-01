Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Марка – Том 3

Третий том «Толковой Библии священнослужителя» представляет собой подробный пастырско-гомилетический комментарий ко всему Евангелию от Марка. В центре изложения находится личность Иисуса Христа как Сына Божия, Мессии и Сына Человеческого. Последовательно рассматриваются служение Иоанна Крестителя, крещение и искушение Иисуса, призвание учеников, чудеса и изгнания бесов, притчи о Царстве Божием, конфликты с религиозными руководителями, исповедание Петра, учение о крестном пути Мессии и ученичестве, вход в Иерусалим, эсхатологическая речь, Страсти, распятие, воскресение и Великое поручение.

Материал организован прежде всего для подготовки проповедей, библейских занятий и самостоятельного изучения Писания. Каждый отрывок сопровождается тематическим планом, многоуровневой разбивкой, развернутым комментарием, параллельными местами Писания, пояснениями отдельных греческих терминов и практическими разделами «Мысль». Особое внимание уделяется власти Христа, покаянию и вере, цене ученичества, молитве, служению, смирению, отношению к богатству и власти, готовности ко Второму пришествию и миссии Церкви.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Марка – Том 3

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Марка. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 3. – 459 с.

Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Марка – Содержание