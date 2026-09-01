Толковая Библия священнослужителя - Евангелие от Марка – Том 3
Третий том «Толковой Библии священнослужителя» представляет собой подробный пастырско-гомилетический комментарий ко всему Евангелию от Марка. В центре изложения находится личность Иисуса Христа как Сына Божия, Мессии и Сына Человеческого. Последовательно рассматриваются служение Иоанна Крестителя, крещение и искушение Иисуса, призвание учеников, чудеса и изгнания бесов, притчи о Царстве Божием, конфликты с религиозными руководителями, исповедание Петра, учение о крестном пути Мессии и ученичестве, вход в Иерусалим, эсхатологическая речь, Страсти, распятие, воскресение и Великое поручение.
Материал организован прежде всего для подготовки проповедей, библейских занятий и самостоятельного изучения Писания. Каждый отрывок сопровождается тематическим планом, многоуровневой разбивкой, развернутым комментарием, параллельными местами Писания, пояснениями отдельных греческих терминов и практическими разделами «Мысль». Особое внимание уделяется власти Христа, покаянию и вере, цене ученичества, молитве, служению, смирению, отношению к богатству и власти, готовности ко Второму пришествию и миссии Церкви.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Евангелие от Марка – Том 3
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Евангелие от Марка. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 3. – 459 с.
Толковая Библия священнослужителя – Евангелие от Марка – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Посвящается
Евангелие от Марка. Введение
Автор
Время написания
Кому адресовано
Цель
Сын Божий
План Евангелия от Марка
I. Начало Евангелия: Иисус Христос, Сын Божий, 1:1–20
Иисус Христос и Иоанн Креститель: Благая весть и Посланец Божий, 1:1–8
Иисус Христос и Его крещение: решение во имя Бога, 1:9–11
Иисус Христос и искушение: борьба с искушением, 1:12–13
Иисус Христос и Его послание: Благая весть, 1:14–15
Иисус Христос и Его ученики: кем были призванные, 1:16–20
II. Начало служения Сына Божия: непосредственное влияние Иисуса, 1:21–3:35
Учение Иисуса и его влияние: начало нового служения, 1:21–22
Власть Иисуса над злыми духами и впечатление, которое она производила: избавление одержимого, 1:23–28
Власть и влияние Иисуса на каждого: забота о доме и личности, 1:29–31
Власть и влияние Иисуса на обыкновенных людей: забота обо всём мире, 1:32–34
Источник власти и влияния Иисуса: что есть источник власти, 1:35–39
Власть Иисуса над проказой и воздействие, которое эта власть производила: очищение нечестивого, 1:40–45
Власть Иисуса прощать грехи и её воздействие: прощение грехов, 2:1–12
Влияние Иисуса на Матфея и Его друзей: обращение к отверженному и грешнику, 2:13–17
Влияние Иисуса на молодых учеников и богословов: жизнь, которую несёт Христос, 2:18–22
Воздействие Иисуса на религиозников: понимание субботы, 2:23–28
Воздействие Иисуса на представителей власти и политиков: представление об истинной религии, 3:1–6
Воздействие Иисуса на толпы и бесов: стремление ко Христу и боязнь Его, 3:7–12
Влияние Иисуса на двенадцать учеников: призвание избранных, 3:13–19
Влияние Иисуса на друзей: Иисус назван безумным и душевнобольным, 3:20–21
Влияние Иисуса на книжников: Иисус назван одержимым бесами, 3:22–30
Влияние Иисуса на Его семью: ощущение того, что Иисус является бременем для семьи, 3:31–35
III. Продолжение служения Сына Божия: притчи Иисуса и Его власть, 4:1–6:6
Притча о сеятеле: как люди получают Слово Божие, 4:1–20
Притчи об истине: истина и человеческий долг, 4:21–25
Притча о зерне, которое всходит: рост верующих, 4:26–29
Притча о горчичном зерне: рост Царствия Божия, 4:30–32
Как Иисус использует притчи: почему Иисус обращается к иллюстрациям, 4:33–34
Власть Иисуса над природой: покой и мир, 4:35–41
Власть Иисуса изгонять бесов: надежда для одержимого и самого больного, 5:1–20
Способы прикосновения к власти Иисуса: как приблизиться к Иисусу, 5:21–43
Отрицание власти Иисуса: почему отвергают Иисуса, 6:1–6
IV. Учительское служение Сына Божия: Иисус усиленно готовит учеников, 6:7–8:26
Ученики посланы на служение, 6:7–13
Смерть Иоанна Крестителя: безнравственность против праведности, 6:14–29
Потребность в отдыхе и связанные с ней опасности, 6:30–34
Отношение к потребностям и возможностям, 6:35–44
Пять мудрых уроков для служения, 6:45–52
Шаги к исцелению, 6:53–56
Тщетность традиций, ритуалов, церемоний, деяний, исходящих от человека, 7:1–13
То, что оскверняет, 7:14–23
Как заботиться об отвергнутых, 7:24–30
Оценка нашего служения: всё делается хорошо, 7:31–37
Потребность в духовной пище, сострадании и благовествовании, 8:1–9
Духовная слепота, 8:10–13
Зло и опасность, исходящие от религиозников и светских правителей, 8:14–21
Необходимость осторожности, 8:22–26
V. Завершающее служение Сына Божия: Иисус учит о Помазаннике Божием, а не человеческом, 8:27–9:50
Великое признание Петра: Кто есть Иисус, 8:27–30
Первое предсказание смерти: Помазанник Божий против помазанника человеческого, 8:31–33
Божие и человеческое, 8:34–9:1
Преображение: видение небесной славы, 9:2–13
Проблема духовной незрелости и бессилия, 9:14–29
Второе предсказание смерти: настойчивые попытки убедить учеников в необходимости смерти Христа, 9:30–32
Ужасающее невежество учеников в вопросе о Мессии: проблема честолюбия, 9:33–37
Условия терпимости, 9:38–41
Ужас греха, 9:42–50
VI. Последнее общественное служение Сына Божия: Иисус обращается к особым проблемам, 10:1–52
Проблема развода, 10:1–12
Проблема детей и истина о детях, 10:13–16
Молодой господин: проблема вечной жизни, 10:17–22
Проблема благополучия и таящихся в нём опасностей, 10:23–27
Проблема воздаяния: что получает каждый, следующий за Христом, 10:28–31
Третье предсказание смерти: проблема смерти Христа, 10:32–34
Проблема честолюбия, 10:35–45
Как добиться помощи: слепой Вартимей, 10:46–52
VII. Последнее служение Сына Божия в Иерусалиме: предостережение и конфликт с книжниками, 11:1–12:44
Торжественный въезд: драматическое предостережение, Иисус есть Мессия, 11:1–11
Проклятая смоковница: предостережение против бесплодной жизни, 11:12–14
Очищение храма: предостережение оскверняющим храм Божий, 11:15–19
Как молиться, 11:20–26
Вопрос о природе власти Иисуса: два ответа, 11:27–33
Притча о злых виноградарях: Бог и Израиль, 12:1–12
Вопрос о гражданской и религиозной власти: государство или Бог, 12:13–17
Вопрос о воскресении, 12:18–27
Вопрос о первой из всех заповедей, 12:28–34
Сложная идея Мессии, 12:35–37
Предупреждение народу и религиозникам: о том, чего следует остерегаться, 12:38–40
Лепта вдовы: истинное даяние, 12:41–44
VIII. Служение Сына Божия на Елеонской горе: пророчество Иисуса о Своём пришествии и о конце времени, 13:1–37
Знамения конца времени, 13:1–13
Самое страшное знамение: мерзость запустения, 13:14–23
Пришествие Сына Человеческого, 13:24–27
Конец времени и предостережение верующим, 13:28–37
IX. Страдания Сына Божия: высшая жертва Иисуса — отвергнут и распят, 14:1–15:47
Смертельный заговор против Иисуса: картина Пасхи и смерти Иисуса, 14:1–2
Помазание Иисуса в Вифании: урок любви, 14:3–9
Иисус предан: почему ученик изменил Ему, 14:10–11
Иисус предоставляет Иуде последнюю возможность: обращение к грешнику, 14:12–21
Иисус заповедал исполнять Вечерю Господню, 14:22–26
Предсказание об отречении Петра: как Иисус относится к предательству, 14:27–31
Иисус в Гефсиманском саду: тяжкое бремя великого суда, 14:32–42
Арест Иисуса: школа характера, 14:43–52
Иисус перед первосвященником: слабый и сильный характер, 14:53–65
Отречение Петра: урок поражения, 14:66–72
Иисус перед Пилатом: нравственное несовершенство человека, 15:1–15
Крест Иисуса: издевательства и Голгофа, 15:16–41
Погребение Иисуса: разговор о мужестве, 15:42–47
X. Высшее служение Сына Божия: победа Иисуса над смертью и Его Великое поручение, 16:1–20
Доказательства воскресения, 16:1–13
Великое поручение Господа, 16:14–20
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