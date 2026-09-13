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Фокс Кабейн - Харизма

Фокс Кабейн - Харизма
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

ЖАРКИМ ЛОНДОНСКИМ ЛЕТОМ 1886 г. Уильям Гладстон боролся с Бенджамином Дизраэли за кресло премьер-министра Великобритании. Дело происходило в викторианскую эпоху, и победителю предстояло управлять половиной мира. Вышло так, что на последней неделе перед выборами оба кандидата на важный пост пригласили на обед одну и ту же женщину. Репортерам, естественно, не терпелось узнать, какие впечатления произвели на нее конкуренты. Та ответила: «После обеда с г-ном Гладстоном я подумала, что это самый умный человек в Англии. А вот после обеда с г-ном Дизраэли мне показалось, что самый умный человек в Англии - это я».

Угадайте, кто же все-таки победил на выборах? Тот, кто умел заставить других людей ощущать себя умными, яркими и обворожительными: Бенджамин Дизраэли.

Сознательно или нет, но харизматичные люди выбирают особые типы поведения, которые вызывают у других определенные ощущения. Такие типы поведения могут быть изучены и усовершенствованы кем угодно. В условиях контролируемых лабораторных экспериментов исследователи могли поднять или понизить уровни харизмы испытуемых, как будто крутили ручку настройки радиоприемника.

Оливия Фокс Кабейн - Харизма - Как влиять, убеждать и вдохновлять

Пер.с англ.—4-е изд.-М.: Альпина Паблишер,

2015.- 307 с.

ISBN 978-5-9614-5430-7

Оливия Фокс Кабейн - Харизма - Как влиять, убеждать и вдохновлять - Содержание

Оглавление

Введение

  • 1 Развеиваем миф о харизме

  • 2 Харизматические типы поведения

  • 3 Что мешает присутствию, силе и теплоте

  • 4 Преодоление препятствий

  • 5 Создание харизматических психоэмоциональных состояний

  • 6 Различные стили харизмы

  • 7 Первые харизматические впечатления

  • 8 Харизматическая речь и харизматическое восприятие

  • 9 Харизматический язык тела

  • 10 Трудные ситуации

  • 11 Харизматическая презентация

  • 12 Харизма в критических ситуациях

  • 13 Харизматическая жизнь

Заключение

Рекомендуемые источники

Краткое содержание глав книги

Упражнения на развитие харизмы

Благодарности

Об авторе

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author AlexDigger
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