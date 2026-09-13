ЖАРКИМ ЛОНДОНСКИМ ЛЕТОМ 1886 г. Уильям Гладстон боролся с Бенджамином Дизраэли за кресло премьер-министра Великобритании. Дело происходило в викторианскую эпоху, и победителю предстояло управлять половиной мира. Вышло так, что на последней неделе перед выборами оба кандидата на важный пост пригласили на обед одну и ту же женщину. Репортерам, естественно, не терпелось узнать, какие впечатления произвели на нее конкуренты. Та ответила: «После обеда с г-ном Гладстоном я подумала, что это самый умный человек в Англии. А вот после обеда с г-ном Дизраэли мне показалось, что самый умный человек в Англии - это я».

Угадайте, кто же все-таки победил на выборах? Тот, кто умел заставить других людей ощущать себя умными, яркими и обворожительными: Бенджамин Дизраэли.

Сознательно или нет, но харизматичные люди выбирают особые типы поведения, которые вызывают у других определенные ощущения. Такие типы поведения могут быть изучены и усовершенствованы кем угодно. В условиях контролируемых лабораторных экспериментов исследователи могли поднять или понизить уровни харизмы испытуемых, как будто крутили ручку настройки радиоприемника.

Оливия Фокс Кабейн - Харизма - Как влиять, убеждать и вдохновлять

Пер.с англ.—4-е изд.-М.: Альпина Паблишер,

2015.- 307 с.

ISBN 978-5-9614-5430-7

Оливия Фокс Кабейн - Харизма - Как влиять, убеждать и вдохновлять - Содержание

Оглавление

Введение

1 Развеиваем миф о харизме

2 Харизматические типы поведения

3 Что мешает присутствию, силе и теплоте

4 Преодоление препятствий

5 Создание харизматических психоэмоциональных состояний

6 Различные стили харизмы

7 Первые харизматические впечатления

8 Харизматическая речь и харизматическое восприятие

9 Харизматический язык тела

10 Трудные ситуации

11 Харизматическая презентация

12 Харизма в критических ситуациях

13 Харизматическая жизнь

Заключение

Рекомендуемые источники

Краткое содержание глав книги

Упражнения на развитие харизмы

Благодарности

Об авторе