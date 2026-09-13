Фокс Кабейн - Харизма
ЖАРКИМ ЛОНДОНСКИМ ЛЕТОМ 1886 г. Уильям Гладстон боролся с Бенджамином Дизраэли за кресло премьер-министра Великобритании. Дело происходило в викторианскую эпоху, и победителю предстояло управлять половиной мира. Вышло так, что на последней неделе перед выборами оба кандидата на важный пост пригласили на обед одну и ту же женщину. Репортерам, естественно, не терпелось узнать, какие впечатления произвели на нее конкуренты. Та ответила: «После обеда с г-ном Гладстоном я подумала, что это самый умный человек в Англии. А вот после обеда с г-ном Дизраэли мне показалось, что самый умный человек в Англии - это я».
Угадайте, кто же все-таки победил на выборах? Тот, кто умел заставить других людей ощущать себя умными, яркими и обворожительными: Бенджамин Дизраэли.
Сознательно или нет, но харизматичные люди выбирают особые типы поведения, которые вызывают у других определенные ощущения. Такие типы поведения могут быть изучены и усовершенствованы кем угодно. В условиях контролируемых лабораторных экспериментов исследователи могли поднять или понизить уровни харизмы испытуемых, как будто крутили ручку настройки радиоприемника.
Оливия Фокс Кабейн - Харизма - Как влиять, убеждать и вдохновлять
Пер.с англ.—4-е изд.-М.: Альпина Паблишер,
2015.- 307 с.
ISBN 978-5-9614-5430-7
Оливия Фокс Кабейн - Харизма - Как влиять, убеждать и вдохновлять - Содержание
Оглавление
Введение
1 Развеиваем миф о харизме
2 Харизматические типы поведения
3 Что мешает присутствию, силе и теплоте
4 Преодоление препятствий
5 Создание харизматических психоэмоциональных состояний
6 Различные стили харизмы
7 Первые харизматические впечатления
8 Харизматическая речь и харизматическое восприятие
9 Харизматический язык тела
10 Трудные ситуации
11 Харизматическая презентация
12 Харизма в критических ситуациях
13 Харизматическая жизнь
Заключение
Рекомендуемые источники
Краткое содержание глав книги
Упражнения на развитие харизмы
Благодарности
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