Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Карсон - Призыв к духовной реформации

Карсон - Призыв к духовной реформации
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта книга не является глубоким богословским исследованием молитвы. Цель ее гораздо скромнее: проанализировать несколько молитв апостола Павла, чтобы услышать, как Бог обращается к нам сегодня, чтобы найти силу для совершенствования своих молитв как для Божьей славы, так и для нашего блага.

Содержание предлагаемых страниц в сущности то же, что было изложено в устной форме, но для печати был изменен стиль. Для того чтобы сделать книгу удобной для группового изучения и использования в воскресной школе для взрослых, я поместил вопросы в конце каждой главы. На некоторые из них ответ дан в самой главе, другие вопросы наводят на размышления, могут вызвать дискуссию и побудить к дальнейшему изучению предмета.

Карсон Дональд – Призыв к духовной реформации – Исследование молитвенной жизни Павла

Пер. с англ. Я. Г. Вязовского. — 4-е изд. — Минск: А. Н. Вараксин, 2025. — 256 с.
ISBN 978-985-7360-20-8

Карсон Дональд – Призыв к духовной реформации – Содержание

  1. От автора

  2. Главная забота церкви

  3. Опыт моей молитвенной жизни

  4. Подготовка к молитве (2 Фес. 1:3–12)

  5. Просьбы, которые чего-то стоят (2 Фес. 1:1–12)

  6. Молитва за других

  7. Любовь к людям (1 Фес. 3:9–13)

  8. Молитва, бросающая вызов (Кол. 1:9–14)

  9. Почему мы не молимся

  10. Бег с препятствиями (Флп. 1:9–11)

  11. Всевластный и личностный Бог

  12. Молитва всевластному Богу (Еф. 1:15–23)

  13. Молитва о силе (Еф. 3:14–21)

  14. Молитва о служении (Рим. 15:14–33)

  15. Молитва о духовной реформации

Views 35
Rating
Added 12.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books