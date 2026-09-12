Карсон - Призыв к духовной реформации

Эта книга не является глубоким богословским исследованием молитвы. Цель ее гораздо скромнее: проанализировать несколько молитв апостола Павла, чтобы услышать, как Бог обращается к нам сегодня, чтобы найти силу для совершенствования своих молитв как для Божьей славы, так и для нашего блага.

Содержание предлагаемых страниц в сущности то же, что было изложено в устной форме, но для печати был изменен стиль. Для того чтобы сделать книгу удобной для группового изучения и использования в воскресной школе для взрослых, я поместил вопросы в конце каждой главы. На некоторые из них ответ дан в самой главе, другие вопросы наводят на размышления, могут вызвать дискуссию и побудить к дальнейшему изучению предмета.

Карсон Дональд – Призыв к духовной реформации – Исследование молитвенной жизни Павла

Пер. с англ. Я. Г. Вязовского. — 4-е изд. — Минск: А. Н. Вараксин, 2025. — 256 с.

ISBN 978-985-7360-20-8

Карсон Дональд – Призыв к духовной реформации – Содержание