Карсон - Призыв к духовной реформации
Эта книга не является глубоким богословским исследованием молитвы. Цель ее гораздо скромнее: проанализировать несколько молитв апостола Павла, чтобы услышать, как Бог обращается к нам сегодня, чтобы найти силу для совершенствования своих молитв как для Божьей славы, так и для нашего блага.
Содержание предлагаемых страниц в сущности то же, что было изложено в устной форме, но для печати был изменен стиль. Для того чтобы сделать книгу удобной для группового изучения и использования в воскресной школе для взрослых, я поместил вопросы в конце каждой главы. На некоторые из них ответ дан в самой главе, другие вопросы наводят на размышления, могут вызвать дискуссию и побудить к дальнейшему изучению предмета.
Карсон Дональд – Призыв к духовной реформации – Исследование молитвенной жизни Павла
Пер. с англ. Я. Г. Вязовского. — 4-е изд. — Минск: А. Н. Вараксин, 2025. — 256 с.
ISBN 978-985-7360-20-8
Карсон Дональд – Призыв к духовной реформации – Содержание
От автора
Главная забота церкви
Опыт моей молитвенной жизни
Подготовка к молитве (2 Фес. 1:3–12)
Просьбы, которые чего-то стоят (2 Фес. 1:1–12)
Молитва за других
Любовь к людям (1 Фес. 3:9–13)
Молитва, бросающая вызов (Кол. 1:9–14)
Почему мы не молимся
Бег с препятствиями (Флп. 1:9–11)
Всевластный и личностный Бог
Молитва всевластному Богу (Еф. 1:15–23)
Молитва о силе (Еф. 3:14–21)
Молитва о служении (Рим. 15:14–33)
Молитва о духовной реформации
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