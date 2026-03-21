Бер-Сижель - Служение женщины в церкви

Бер-Сижель - Служение женщины в церкви
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology

Элизабет Бер-Сижель - Служение женщины в церкви

Перевод: Андрей Бакулов

Предисловие митрополита Сурожского Антония

Издательство ББИ, 2002 - 215 с.

ISBN 5-89647-055-Х

Элизабет Бер-Сижель - Служение женщины в церкви - Содержание

Предисловие

Введение

  • Глава 1 Несходство мужчины и женщины в контексте христианской культуры

    • Несходство мужчины и женщины в обществах традиционного типа - Глубокие культурные перемены - Наука и сексуальная дифференциация - Несходство мужчин и женщин в христианском дискурсе - Рассказы о сотворении человека (Быт 1:26—31 и Быт 2:5—25) - Рассказ о грехопадении (Быт 3) - Символы несходства мужского и женского в Новом Союзе Иисуса и Марии - Иисус и взаимоотношения мужчин и женщин - Учение апостола Павла - Заключение

  • Глава 2 «И женщина сотворена по образу Божьему»

    • Антропология отцов Церкви - Было ли второе сотворение? - Василий Кесарийский (Великий) - Общее призвание к обожению

  • Глава 3 «К новой общине»

    • Традиция - Две иконы - Духовное зрение

  • Глава 4 Женщина в Православной церкви. Духовное зрение и история

    • Нарушить молчание - Женское движение — знамение нашего времени - Вехи тео-антропологии мужского и женского - Женщины в Новом Завете - Образы женщины. Искаженные представления о женщине на протяжении истории - Женщина в современной православной мысли - Вопросы сегодняшнего дня - Женщина в современном церковном сообществе0 - Произойдет ли восстановление православного женского диаконата?

  • Глава 5 Место женщины в Церкви

    • Патриархальность и единение - Напряженность и прерывность - Положение женщин в Церкви в XX веке - Экуменическое движение - Отношение к женщинам Иисуса Христа - Отцы Церкви - Диаконат - Пресвитерское служение - Плюрализм дисциплины?

  • Глава 6 Мария, Матерь Божья

    • Отношение Православной церкви к тайне Марии - Применимость именования Богородица к Матери Иисуса. Значение Эфесского вселенского собора для христологии - Литургическое прославление Марии - Мария, образ и олицетворение Церкви - Мария, лик нового человечества (Женское начало в Марии)

  • Заключение: новые вопросы

Приложение

Вопросы о мужчине и женщине среди Божьего народа

Принятые сокращения

Основная библиография

