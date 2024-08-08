Бердашева - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы»

Мифология является важнейшей частью культуры любого народа. Карельская мифология разнообразна, но наши знания о ней чаще всего ограничиваются эпической поэмой «Калевала», составленной финским лингвистом и собирателем фольклора Элиасом Лённротом (1802–1884) и вышедшей впервые в 1835 году. Лённрот использовал большое количество фольклорного материала, собранного им самим и другими учеными, однако далеко не все вошло в книгу. Как утверждал сам автор — сюжетов хватило бы и на семь «Калевал». Эпическое произведение сложилось не сразу: объединяя фольклорные сюжеты, Лённрот был вынужден их изменять, прописывать связки, добавлять героев, которых не знала народная поэзия. Это было настолько искусное сотворчество автора и народных поэтов, что долгое время «Калевалу» воспринимали исключительно как фольклорный образец.

Благодаря популярности «Калевалы» многие мифические герои из народных верований получили широкую известность, и наоборот, герои, не попавшие на страницы произведения, затерялись за давностью лет. К счастью, о некоторых из них сохранились упоминания, о ком-то — даже мифы, сказания, или просто их описания. Тем ценнее каждый источник, рассказывающий нам о древних верованиях.

Первые списки финских и карельских духов или божеств появились задолго до «Калевалы». Их составил живший в XVI веке деятель Реформации, гуманист, просветитель и первый переводчик Библии на финский язык — Микаэль Агрикола (ок. 1510–1557).

Микаэль Олай родился около 1510 года в деревне Торсбю, провинции Нюланд в Швеции (сейчас это территория современной Финляндии, столичный регион недалеко от Хельсинки). Фамилию Агрикола — «земледелец» — он взял позже. По легенде, так он отдал дань уважения занятию своего отца, который был зажиточным крестьянином, — в то время среди ученых было принято брать фамилии по роду деятельности отцов. Уже в детстве Микаэль показал способности к языкам и был отправлен учиться в Выборг в латинскую школу.

Бердашева, Т. В. - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы» - Древний свод

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 176 с. : илл.

ISBN 978-5-389-23955-5

Бердашева, Т. В. - Карельские боги – Содержание

Введение

Древний свод Микаэля Агриколы

Часть первая

Халтиа

Хийси — лесной халтиа

Хийси и его свита Лось Хийси Конь Хийси Кошка Хийси Пес Хийси Стоглазая змея

Хиттаванин — покровитель охоты на зайцев

Нюркес — покровитель охоты на белок Raha — деньги или шкурки?

Вэден-эмэ — хозяйка воды Жемчужные реки



Часть вторая