Бердашева - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы»
Мифология является важнейшей частью культуры любого народа. Карельская мифология разнообразна, но наши знания о ней чаще всего ограничиваются эпической поэмой «Калевала», составленной финским лингвистом и собирателем фольклора Элиасом Лённротом (1802–1884) и вышедшей впервые в 1835 году. Лённрот использовал большое количество фольклорного материала, собранного им самим и другими учеными, однако далеко не все вошло в книгу. Как утверждал сам автор — сюжетов хватило бы и на семь «Калевал». Эпическое произведение сложилось не сразу: объединяя фольклорные сюжеты, Лённрот был вынужден их изменять, прописывать связки, добавлять героев, которых не знала народная поэзия. Это было настолько искусное сотворчество автора и народных поэтов, что долгое время «Калевалу» воспринимали исключительно как фольклорный образец.
Благодаря популярности «Калевалы» многие мифические герои из народных верований получили широкую известность, и наоборот, герои, не попавшие на страницы произведения, затерялись за давностью лет. К счастью, о некоторых из них сохранились упоминания, о ком-то — даже мифы, сказания, или просто их описания. Тем ценнее каждый источник, рассказывающий нам о древних верованиях.
Первые списки финских и карельских духов или божеств появились задолго до «Калевалы». Их составил живший в XVI веке деятель Реформации, гуманист, просветитель и первый переводчик Библии на финский язык — Микаэль Агрикола (ок. 1510–1557).
Микаэль Олай родился около 1510 года в деревне Торсбю, провинции Нюланд в Швеции (сейчас это территория современной Финляндии, столичный регион недалеко от Хельсинки). Фамилию Агрикола — «земледелец» — он взял позже. По легенде, так он отдал дань уважения занятию своего отца, который был зажиточным крестьянином, — в то время среди ученых было принято брать фамилии по роду деятельности отцов. Уже в детстве Микаэль показал способности к языкам и был отправлен учиться в Выборг в латинскую школу.
Бердашева, Т. В. - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы» - Древний свод
М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 176 с. : илл.
ISBN 978-5-389-23955-5
Бердашева, Т. В. - Карельские боги – Содержание
Введение
Древний свод Микаэля Агриколы
Часть первая
- Халтиа
- Хийси — лесной халтиа
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Хийси и его свита
- Лось Хийси
- Конь Хийси
- Кошка Хийси
- Пес Хийси
- Стоглазая змея
- Хиттаванин — покровитель охоты на зайцев
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Нюркес — покровитель охоты на белок
- Raha — деньги или шкурки?
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Вэден-эмэ — хозяйка воды
- Жемчужные реки
Часть вторая
- Укко — бог погоды, урожая и грозы
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Рауни — богиня земного плодородия
- Девы-духи деревьев
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Кёндёс — покровитель земледелия и подсеки
- Земледелие
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Ронготеус — покровитель ржи
- Калитка — карельский пирожок
- Самый простой рецепт калиток
- Виранканнос — покровитель овса
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Пеллонпекко — покровитель ячменя и пива
- Жернова
- Что такое сампо?
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Эгрес — покровитель гороха, бобов, репы, капусты, льна и конопли
- Эгрес — родственник мандрагоры
- К якри — покровитель домашнего скота и урожая
- Послесловие
- Исследователи
- Источники
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