Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бердашева - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы»

Бердашева, Т. В. - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы» - Древний свод
Download
PDF/EPUB/FB2 - 08/08/2024
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Мифология является важнейшей частью культуры любого народа. Карельская мифология разнообразна, но наши знания о ней чаще всего ограничиваются эпической поэмой «Калевала», составленной финским лингвистом и собирателем фольклора Элиасом Лённротом (1802–1884) и вышедшей впервые в 1835 году. Лённрот использовал большое количество фольклорного материала, собранного им самим и другими учеными, однако далеко не все вошло в книгу. Как утверждал сам автор — сюжетов хватило бы и на семь «Калевал». Эпическое произведение сложилось не сразу: объединяя фольклорные сюжеты, Лённрот был вынужден их изменять, прописывать связки, добавлять героев, которых не знала народная поэзия. Это было настолько искусное сотворчество автора и народных поэтов, что долгое время «Калевалу» воспринимали исключительно как фольклорный образец.
Благодаря популярности «Калевалы» многие мифические герои из народных верований получили широкую известность, и наоборот, герои, не попавшие на страницы произведения, затерялись за давностью лет. К счастью, о некоторых из них сохранились упоминания, о ком-то — даже мифы, сказания, или просто их описания. Тем ценнее каждый источник, рассказывающий нам о древних верованиях.
Первые списки финских и карельских духов или божеств появились задолго до «Калевалы». Их составил живший в XVI веке деятель Реформации, гуманист, просветитель и первый переводчик Библии на финский язык — Микаэль Агрикола (ок. 1510–1557).
Микаэль Олай родился около 1510 года в деревне Торсбю, провинции Нюланд в Швеции (сейчас это территория современной Финляндии, столичный регион недалеко от Хельсинки). Фамилию Агрикола — «земледелец» — он взял позже. По легенде, так он отдал дань уважения занятию своего отца, который был зажиточным крестьянином, — в то время среди ученых было принято брать фамилии по роду деятельности отцов. Уже в детстве Микаэль показал способности к языкам и был отправлен учиться в Выборг в латинскую школу.

Бердашева, Т. В. - Карельские боги: за 300 лет до «Калевалы» - Древний свод

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 176 с. : илл.
ISBN 978-5-389-23955-5

Бердашева, Т. В. - Карельские боги – Содержание

Введение
Древний свод Микаэля Агриколы
Часть первая
  • Халтиа
  • Хийси — лесной халтиа
  • Хийси и его свита
    • Лось Хийси
    • Конь Хийси
    • Кошка Хийси
    • Пес Хийси
    • Стоглазая змея
  • Хиттаванин — покровитель охоты на зайцев
  • Нюркес — покровитель охоты на белок
    • Raha — деньги или шкурки?
  • Вэден-эмэ — хозяйка воды
    • Жемчужные реки
Часть вторая
  • Укко — бог погоды, урожая и грозы
  • Рауни — богиня земного плодородия
    • Девы-духи деревьев
  • Кёндёс — покровитель земледелия и подсеки
    • Земледелие
  • Ронготеус — покровитель ржи
    • Калитка — карельский пирожок
    • Самый простой рецепт калиток
  • Виранканнос — покровитель овса
  • Пеллонпекко — покровитель ячменя и пива
    • Жернова
    • Что такое сампо?
  • Эгрес — покровитель гороха, бобов, репы, капусты, льна и конопли
    • Эгрес — родственник мандрагоры
  • К якри — покровитель домашнего скота и урожая
  • Послесловие
  • Исследователи
  • Источники
Views 238
Rating 5.0 / 5
Added 08.08.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books