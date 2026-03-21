История самого термина «дух» (πνευμα и νους) может пролить свет на существо духа. История эта сложная. Лишь постепенно и медленно происходила спиритуализация в понимании духа. В Священном Писании дух есть термин основной. Но первоначально дух (по-гречески πνευμα, по-древнееврейски rouakh) имел физический смысл, значил ветер, дуновение. Πνευμα эфирна. Rouakh значит тоже легкое, не имеющее консистенции, неуловимое.

Оно значит также дуновение Бога, дар жизни, полученный от Бога. Жизнь зависит от Бога, человек сам не обладает жизнью. Rouakh возвращается к Богу, а душа нисходит в могилу. Древнееврейской мысли было чуждо противопоставление духа и материи, свойственное Платону или Декарту. Живое существо есть тело, заключающее в себе дух жизни. Этот дух исходит от Бога и возвращается к Богу. В Библии, как и у греков, дух не присущ человеку, а подается ему свыше. Rouakh носит динамический характер. Но нужно отличать вдохновение пророков от духа, животворяющего тело. Дух Ягве, Дух Божий есть сила Божья. Субстанцизирование и гипостазирование духа произошло через персидские и эллинские влияния. Так произошло гипостазирование премудрости (хокмы)

Николай Бердяев - Дух и реальность - Основы богочеловеческой духовности

Николай Бердяев - Дух и реальность - Основы богочеловеческой духовности - Содержание

Глава I. Реальность духа. Дух и бытие

Глава II. Признаки духа

Глава III. Объективация духа. Символизация и реализация

Глава IV. Смысл аскезы

Глава V. Зло и страдание как проблемы духа

Глава VI. Мистика. Ее противоречия и достижения

Глава VII. Новая духовность. Реализация духа

Библиография