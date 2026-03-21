Бердяев - Философия неравенства

Бердяев - Философия неравенства
Бердяев впитал в себя самые различные влияния. В. Соловьев и Несмелов, Розанов и Мережковский из русских мыслителей ярче всего сказались в творчестве Бердяева, но не менее сильно было и влияние Достоевского, что отмечает и сам Бердяев.

Из иностранных писателей больше всего повлияли на Бердяева Шопенгауэр, Ницше и Беме, но он глубоко впитал в себя и основные идеи трансцендентализма. Широта и разносторонность философских интересов, постоянное и

пристальное внимание к чужим идеям, к чужим построениям – все это умерялось тем даром синтеза, который особенно сближает Бердяева с В. Соловьевым.

В Православии Бердяев нимало не считался с церковной традицией, без колебаний отклонялся от него, легко вбирал в себя чужие религиозные установки – отсюда у него убеждение, что он защищает некое «универсальное» (или «вечное») христианство.

Николай Бердяев - Философия неравенства

Составитель и отв. ред. О. А. Платонов.

М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 624 с.

ISBN 978-5-4261-0012-1

Николай Бердяев - Философия неравенства - Содержание

Предисловие

ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА

(Письма к недругам по социальной философии)

  • Письмо первое. О русской революции

  • Письмо второе. О религиозно-онтологических основах общественности

  • Письмо третье. О государстве

  • Письмо четвертое. О нации

  • Письмо пятое. О консерватизме

  • Письмо шестое. Об аристократии

  • Письмо седьмое. О либерализме

  • Письмо восьмое. О демократии

  • Письмо девятое. О социализме

  • Письмо десятое. Об анархизме

  • Письмо одиннадцатое. О войне

  • Письмо двенадцатое. О хозяйстве

  • Письмо тринадцатое. О культуре

  • Письмо четырнадцатое. О Царстве Божьем

  • Послесловие

СМЫСЛ ИСТОРИИ

  • Предисловие

  • Глава I. О сущности исторического. Значение предания

  • Глава II. О сущности исторического. Метафизическое и историческое

  • Глава III. О небесной истории. Бог и человек

  • Глава IV. О небесной истории. Время и вечность

  • Глава V. Судьба еврейства

  • Глава VI. Христианство и история

  • Глава VII. Ренессанс и гуманизм

  • Глава VIII. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины

  • Глава IX. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа

  • Глава X. Учение о прогрессе и конец истории

  • Приложение. Воля к жизни и воля к культуре

НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

(Размышление о судьбе России и Европы)

  • Предисловие

  • Новое средневековье

  • Размышления о русской революции

  • Демократия, социализм и теократия

Сочинения Н. А. Бердяева
Примечание
Указатель имен

