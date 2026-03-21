Бердяев - Философия неравенства
Бердяев впитал в себя самые различные влияния. В. Соловьев и Несмелов, Розанов и Мережковский из русских мыслителей ярче всего сказались в творчестве Бердяева, но не менее сильно было и влияние Достоевского, что отмечает и сам Бердяев.
Из иностранных писателей больше всего повлияли на Бердяева Шопенгауэр, Ницше и Беме, но он глубоко впитал в себя и основные идеи трансцендентализма. Широта и разносторонность философских интересов, постоянное и
пристальное внимание к чужим идеям, к чужим построениям – все это умерялось тем даром синтеза, который особенно сближает Бердяева с В. Соловьевым.
В Православии Бердяев нимало не считался с церковной традицией, без колебаний отклонялся от него, легко вбирал в себя чужие религиозные установки – отсюда у него убеждение, что он защищает некое «универсальное» (или «вечное») христианство.
Николай Бердяев - Философия неравенства
Составитель и отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 624 с.
ISBN 978-5-4261-0012-1
Николай Бердяев - Философия неравенства - Содержание
Предисловие
ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА
(Письма к недругам по социальной философии)
Письмо первое. О русской революции
Письмо второе. О религиозно-онтологических основах общественности
Письмо третье. О государстве
Письмо четвертое. О нации
Письмо пятое. О консерватизме
Письмо шестое. Об аристократии
Письмо седьмое. О либерализме
Письмо восьмое. О демократии
Письмо девятое. О социализме
Письмо десятое. Об анархизме
Письмо одиннадцатое. О войне
Письмо двенадцатое. О хозяйстве
Письмо тринадцатое. О культуре
Письмо четырнадцатое. О Царстве Божьем
Послесловие
СМЫСЛ ИСТОРИИ
Предисловие
Глава I. О сущности исторического. Значение предания
Глава II. О сущности исторического. Метафизическое и историческое
Глава III. О небесной истории. Бог и человек
Глава IV. О небесной истории. Время и вечность
Глава V. Судьба еврейства
Глава VI. Христианство и история
Глава VII. Ренессанс и гуманизм
Глава VIII. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины
Глава IX. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа
Глава X. Учение о прогрессе и конец истории
Приложение. Воля к жизни и воля к культуре
НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
(Размышление о судьбе России и Европы)
Предисловие
Новое средневековье
Размышления о русской революции
Демократия, социализм и теократия
Сочинения Н. А. Бердяева
Примечание
Указатель имен
