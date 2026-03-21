Бердяев впитал в себя самые различные влияния. В. Соловьев и Несмелов, Розанов и Мережковский из русских мыслителей ярче всего сказались в творчестве Бердяева, но не менее сильно было и влияние Достоевского, что отмечает и сам Бердяев.

Из иностранных писателей больше всего повлияли на Бердяева Шопенгауэр, Ницше и Беме, но он глубоко впитал в себя и основные идеи трансцендентализма. Широта и разносторонность философских интересов, постоянное и

пристальное внимание к чужим идеям, к чужим построениям – все это умерялось тем даром синтеза, который особенно сближает Бердяева с В. Соловьевым.

В Православии Бердяев нимало не считался с церковной традицией, без колебаний отклонялся от него, легко вбирал в себя чужие религиозные установки – отсюда у него убеждение, что он защищает некое «универсальное» (или «вечное») христианство.

Николай Бердяев - Философия неравенства

Составитель и отв. ред. О. А. Платонов.

М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 624 с.

ISBN 978-5-4261-0012-1

Николай Бердяев - Философия неравенства - Содержание

Предисловие

ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА

(Письма к недругам по социальной философии)

Письмо первое. О русской революции

Письмо второе. О религиозно-онтологических основах общественности

Письмо третье. О государстве

Письмо четвертое. О нации

Письмо пятое. О консерватизме

Письмо шестое. Об аристократии

Письмо седьмое. О либерализме

Письмо восьмое. О демократии

Письмо девятое. О социализме

Письмо десятое. Об анархизме

Письмо одиннадцатое. О войне

Письмо двенадцатое. О хозяйстве

Письмо тринадцатое. О культуре

Письмо четырнадцатое. О Царстве Божьем

Послесловие

СМЫСЛ ИСТОРИИ

Предисловие

Глава I. О сущности исторического. Значение предания

Глава II. О сущности исторического. Метафизическое и историческое

Глава III. О небесной истории. Бог и человек

Глава IV. О небесной истории. Время и вечность

Глава V. Судьба еврейства

Глава VI. Христианство и история

Глава VII. Ренессанс и гуманизм

Глава VIII. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Вхождение машины

Глава IX. Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа

Глава X. Учение о прогрессе и конец истории

Приложение. Воля к жизни и воля к культуре

НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

(Размышление о судьбе России и Европы)

Предисловие

Новое средневековье

Размышления о русской революции

Демократия, социализм и теократия

Сочинения Н. А. Бердяева

Примечание

Указатель имен