Бердяев - Опыт эсхатологической метафизики

Меня всегда плохо понимали. Не только у враждебных мне, но и у сочувствующих постоянно возникало много недоразумений. И я сам, конечно, был в этом виноват, я мало делал для понимания моего «миросозерцания», я его провозглашал, но не развивал систематически. Моё философское мышление не наукообразное, не рационально-логическое, а интуитивно-жизненное, в основании его лежит духовный опыт, оно движется страстью к свободе.

Я мыслю не дискурсивно, не столько прихожу к истине, сколько исхожу от истины. Из философов наукообразных по форме я более всего обязан Канту и в этой книге я начинаю с Канта. Но Канту я даю не совсем обычное метафизическое истолкование. В своей метафизической проблематике я также многим обязан Я. Бёме и Достоевскому Из древних мне ближе всех Гераклит.

Я бы определил свою книгу как опыт гносеологического и метафизического истолкования конца мира, конца истории, т. е. как эсхатологическую гносеологию и метафизику. До сих пор, насколько мне известно, такого истолкования не было сделано. Эсхатология оставалась частью догматической теологии и притом не самой главной. Но это совсем не значит, что я собираюсь проповедовать близкий конец мира.

Бердяев Николай Александрович - Опыт эсхатологической метафизики

Бердяев Николай Александрович - Опыт эсхатологической метафизики - Содержание

Предисловие

Часть I. Проблема познания и объективизация

Часть II. Проблема бытия и существования

Главa III

1. Бытие как объективация. Бытие и сущее, существующее, существование. Бытие и небытие. Бытие как познание. Бытие и ценность. Бытие и дух

2. Примат свободы над бытием. Детерминизм бытия и свобода. Бытие и первичная страсть. Бытие как застывшая свобода и застывшая страсть. Бытие как природа и бытие как история

Глава IV

1. Реальность индивидуального и реальность «общего». Спор об универсалиях. Общее и универсальное. Общее как объективация

2. Коллективные реальности и индивидуальные реальности. Род, индивидуум, личность

3. Ошибки германского идеализма. Персонализм

Часть III. Бытие и творчество. Тайна новизны

Глава V

1. Ущемленность бытия злом. Несостоятельность монизма и философии всеединства

2. Слабость рациональных объяснений происхождения зла. Критика традиционных учений о промысле божием в мире. Личность и мировая гармония

3. Нет объективного мира как целого. Таинственность свободы

Глава VI

1. Появление новизны в бытии. Новизна и время. Новизна и эволюция. Прогресс

2. Новизна и история. Необходимость, рок и свобода

3. Новизна и причинная связь. Творческая новизна опрокидывает объективное бытие

Глава VII

1. Бытие и продолжение миротворения. Воображение, вдохновение, экстаз. Подавленность и подъем. Преодоление застывшего бытия

2. Восхождение и нисхождение в творчестве. Творческий акт и творческий продукт. Объективация и воплощение

3. Субъективное и объективное творчество. «Классическое» и «Романтическое» в творчестве

Часть IV. Проблема истории и эсхатологии

Глава VIII

1. Мир как история. Зоны. Мессианизм и история. Космическое, время историческое и время экзистенциальное. Профетизм и время

2. Общество как природа и общество как дух. Дух опрокидывает основы общества, казавшиеся вечными. Прорыв свободы и любви. Коммунистический и анархический идеал

3. Дух, природа и техника. Культура и цивилизация. Власть дурных и злых идей

Глава IX

1. Конец объектного бытия. Обретение свободы и личного существования в конкретной универсальности. Снятие противоположения субъекта и объекта. Гносеологическое и метафизическое истолкование эсхатологии

2. Эсхатология личная и эсхатология универсально-историческая. Предсуществование душ и многопланное перевоплощение. Освобождение от зла

Примечания