Бердяев - Опыт эсхатологической метафизики

Меня всегда плохо понимали. Не только у враждебных мне, но и у сочувствующих постоянно возникало много недоразумений. И я сам, конечно, был в этом виноват, я мало делал для понимания моего «миросозерцания», я его провозглашал, но не развивал систематически. Моё философское мышление не наукообразное, не рационально-логическое, а интуитивно-жизненное, в основании его лежит духовный опыт, оно движется страстью к свободе.
Я мыслю не дискурсивно, не столько прихожу к истине, сколько исхожу от истины. Из философов наукообразных по форме я более всего обязан Канту и в этой книге я начинаю с Канта. Но Канту я даю не совсем обычное метафизическое истолкование. В своей метафизической проблематике я также многим обязан Я. Бёме и Достоевскому Из древних мне ближе всех Гераклит.
Я бы определил свою книгу как опыт гносеологического и метафизического истолкования конца мира, конца истории, т. е. как эсхатологическую гносеологию и метафизику. До сих пор, насколько мне известно, такого истолкования не было сделано. Эсхатология оставалась частью догматической теологии и притом не самой главной. Но это совсем не значит, что я собираюсь проповедовать близкий конец мира.
Бердяев Николай Александрович - Опыт эсхатологической метафизики
Н. А. Бердяев. — М.: Директ-Медиа, 2012. — 258 с.
ISBN 978-5-9989-2723-2
Бердяев Николай Александрович - Опыт эсхатологической метафизики - Содержание
Предисловие
Часть I. Проблема познания и объективизация
Часть II. Проблема бытия и существования
Главa III
1. Бытие как объективация. Бытие и сущее, существующее, существование. Бытие и небытие. Бытие как познание. Бытие и ценность. Бытие и дух
2. Примат свободы над бытием. Детерминизм бытия и свобода. Бытие и первичная страсть. Бытие как застывшая свобода и застывшая страсть. Бытие как природа и бытие как история
Глава IV
1. Реальность индивидуального и реальность «общего». Спор об универсалиях. Общее и универсальное. Общее как объективация
2. Коллективные реальности и индивидуальные реальности. Род, индивидуум, личность
3. Ошибки германского идеализма. Персонализм
Часть III. Бытие и творчество. Тайна новизны
Глава V
1. Ущемленность бытия злом. Несостоятельность монизма и философии всеединства
2. Слабость рациональных объяснений происхождения зла. Критика традиционных учений о промысле божием в мире. Личность и мировая гармония
3. Нет объективного мира как целого. Таинственность свободы
Глава VI
1. Появление новизны в бытии. Новизна и время. Новизна и эволюция. Прогресс
2. Новизна и история. Необходимость, рок и свобода
3. Новизна и причинная связь. Творческая новизна опрокидывает объективное бытие
Глава VII
1. Бытие и продолжение миротворения. Воображение, вдохновение, экстаз. Подавленность и подъем. Преодоление застывшего бытия
2. Восхождение и нисхождение в творчестве. Творческий акт и творческий продукт. Объективация и воплощение
3. Субъективное и объективное творчество. «Классическое» и «Романтическое» в творчестве
Часть IV. Проблема истории и эсхатологии
Глава VIII
1. Мир как история. Зоны. Мессианизм и история. Космическое, время историческое и время экзистенциальное. Профетизм и время
2. Общество как природа и общество как дух. Дух опрокидывает основы общества, казавшиеся вечными. Прорыв свободы и любви. Коммунистический и анархический идеал
3. Дух, природа и техника. Культура и цивилизация. Власть дурных и злых идей
Глава IX
1. Конец объектного бытия. Обретение свободы и личного существования в конкретной универсальности. Снятие противоположения субъекта и объекта. Гносеологическое и метафизическое истолкование эсхатологии
2. Эсхатология личная и эсхатология универсально-историческая. Предсуществование душ и многопланное перевоплощение. Освобождение от зла
Примечания
